وسط أجواء مميزة... لقاء جمع تركي آل الشيخ بأساطير الفن السوري في الرياض (صور)

اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بأساطير الفن السوري مساء السبت في منطقة ذا غروفز، أحد مناطق موسم الرياض، حيث سينتج عن الاجتماع الذي استمر لمدة ثلاث ساعات مفأجات قادمة. وتميز اللقاء بأجواء مفعمة بالتقدير والمحبة، حيث عبّر الفنانون عن سعادتهم بالحفاوة التي استُقبلوا بها، وتطلعهم للمشاركة في أعمال قادمة ضمن موسم الرياض.