تحوّل مذهل لنجمة أميركية شهيرة... خسرت الكثير من الوزن وخطفت الأنظار بإطلالتها الجديدة! (صور)

فاجأت النجمة الأميركية ميغان ترينور جمهورها بإطلالة لافتة خلال مشاركتها في حفلBaby2Baby Gala 2025 في لوس أنجلوس، حيث ظهرت بفستان أبيض أنيق بقصّة أميرية مكشوفة الكتفين، نسّقته مع قفازات طويلة مرصّعة بالألماس وعقد ماس فاخر، حيث بدت كأميرة حقيقية على السجادة الحمراء.

وأثار ظهورها موجة واسعة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ المتابعون التحوّل الكبير في شكلها والوزن الّذي خسرته مقارنة بإطلالاتها السابقة.

يُذكر أن المغنية الحائزة على جائزة غرامي كانت قد كشفت في شهر آذار الماضي عن إجرائها عملية رفع وزراعة للصدر بعد أن تبنّت أسلوب حياة أكثر صحّة وخسرت وزناً ملحوظاً إثر ولادة طفليها.

وفي نيسان، أعلنت ترينور عبر حسابها على إنستغرام أنها بدأت استخدام دواء Mounjaro المخصّص أساساً لمرضى السكري والذي يُستخدم حالياً لفقدان الوزن، مشيرة إلى أن زوجها الممثل داريل سابارا يتبع العلاج نفسه لأنهما "يفعلان كل شيء معًا".