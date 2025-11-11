الأخبار
بعد خسارتها 10 كلغ في شهر... انهيار فنانة شهيرة على المسرح وهذا وضعها الحالي (فيديو)

فنّ
2025-11-11 | 07:51
مشاهدات عالية
بعد خسارتها 10 كلغ في شهر... انهيار فنانة شهيرة على المسرح وهذا وضعها الحالي (فيديو)
2min
بعد خسارتها 10 كلغ في شهر... انهيار فنانة شهيرة على المسرح وهذا وضعها الحالي (فيديو)

أثارت نجمة الكي-بوب الشهيرة هيونا (Hyuna) ذعر جمهورها بعد أن انهارت فجأة على المسرح أثناء أدائها لأغنيتها Bubble Pop في مهرجان Waterbomb 2025 الموسيقي في ماكاو، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلانها فقدان 10 كيلوغرامات خلال شهر واحد، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل لحظة سقوط الفنانة البالغة من العمر 33 عامًا، حيث هرع الراقصون لمساعدتها قبل أن يتولى أحد عناصر الأمن حملها إلى خارج المسرح بعد فقدانها الوعي.

وتحوّلت الحادثة إلى حديث الجمهور على وسائل التواصل، وسط قلق واسع على صحتها، خاصة بعد تصريحاتها الأخيرة عن نظامها القاسي لخسارة الوزن، الذي أرجعته إلى الشائعات المتداولة حول زيادة وزنها واحتمال حملها، بحسب صحيفة كوريا تايمز.

وكانت هيونا قد نشرت قبل أيام صورة لميزانها الذي أظهر وزنها 49 كيلوغرامًا، معلقة بأنها كانت تحاول "تغيير الرقم الأول" في وزنها.
 
يُذكر أن النجمة كانت قد شُخّصت عام 2020 بمرض الإغماء الوعائي المبهمي (Vasovagal Syncope)، وهو اضطراب يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وغالبًا ما يُثار بسبب التعب أو الضغط النفسي أو الحميات القاسية.

ويرى خبراء صحيون أن فقدان الوزن السريع الذي تعرضت له قد يكون أدى إلى اختلالات غذائية ساهمت في فقدانها الوعي على المسرح.

وبعد أن استعادت وعيها واستراحت لبضع ساعات، نشرت هيونا رسالة مؤثرة عبر إنستغرام قالت فيها: "أنا آسفة جدًا... كنت أريد أن أقدّم عرضًا رائعًا، لكنني لم أكن قادرة على التحكّم في جسدي، ولا أتذكر شيئًا مما حدث. أشكر كل من حضر وقلق عليّ، أنا بخير الآن فلا تقلقوا."

وأكدت شركتها المنتجة At Area في بيان أن الفنانة "تستريح حاليًا وتتلقى العناية اللازمة".

