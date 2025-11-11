"المخدرات دمرّت حياتي"... ابنة مايكل جاكسون تعلن اصابتها بهذه الحالة الطبية!

اعترفت باريس جاكسون، ابنة النجم الراحل مايكل جاكسون، بأنها "لم تناقش قط مسألة تعاطيها المخدرات التي دمرت حياتها في الماضي".وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "تيك توك"، أبرزت باريس ثقب الحاجز الأنفي لديها.وقالت باريس: "أُصدر صفيرًا عاليًا جدًا عندما أتنفس من أنفي"، موضحةً: "وذلك لأن لديّ ما يُسمى ثقب الحاجز الأنفي"، مُظهرةً الثقب الصغير في حاجزها.وأضافت باريس: "هذا مما تعتقدون أنه ناتج عنه"، مُضيفةً: "لا تتعاطوا المخدرات يا أولاد".وقالت عن إقلاعها عن الكحول: "لم أستعد حياتي فحسب، بل أصبحت أفضل. أقول إنه أمرٌ مُضحك، أشعر أن الإقلاع عن الكحول كان أشبه بحادث سيارة، لأن كل ما كنت أدفعه في المقعد الخلفي تحرك للأمام عند الاصطدام، واليوم أتعلم كيف أتعامل مع الحياة بشروطها".