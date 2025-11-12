توقيف النجم العالمي "أكون" في جورجيا... والصورة تجتاح مواقع التواصل (صورة)

ألقت شرطة ولاية جورجيا الأميركية القبض على النجم العالمي أكون "Akon"، البالغ من العمر 52 عامًا، يوم الخميس الماضي، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ست ساعات فقط من احتجازه.

وبحسب ما نقلت صحيفة Page Six، جاء توقيف المغني بناءً على مذكرة توقيف صادرة من مقاطعة روزويل التابعة لمقاطعة فولتون، بسبب قيادته برخصة معلّقة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى 10 أيلول الماضي، حين لاحظ أحد عناصر الشرطة أن سيارة تسلا سايبرترك التابعة للمغني كانت متوقفة على جانب الطريق بعد نفاد بطاريتها.

وخلال الانتظار لوصول شاحنة السحب، اكتشف الشرطي أن "أكون" يملك رخصة قيادة معلّقة نتيجة تغيّبه عن جلسة محاكمة كانت مقرّرة في كانون الثاني 2023، ليتمّ على إثرها إصدار مذكرة توقيف بحقه.

وأظهرت صورة التوقيف النجم مرتديًا كنزة سوداء. ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من فريقه القانوني حول الحادثة.

ويُذكر أن النجم العالمي كان قد أطلق أغنية عام 2009 مع المغنية اللبنانية ميليسا، الأمر الّذي جعله أقرب إلى الجمهور اللبناني.