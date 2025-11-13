الأخبار
في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)

2025-11-13
تُعرف جينيفر أنيستون بجسدها الرشيق والمثالي، وقد أثبتت ذلك مجددًا في جلسة تصوير جريئة جديدة لمجلة ELLE، حيث ظهرت بإطلالات مثيرة أبرزت أناقتها وثقتها بنفسها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

نجمة مسلسل Friends البالغة من العمر 56 عامًا، والتي أعلنت مؤخرًا ارتباطها بالممثل الوسيم جيم كيرتس، تألقت في الصور مرتدية ملابس سباحة تحت معطف من الفرو، في لقطات مفعمة بالأنوثة والجاذبية.
 


وفي إحدى الصور، اختارت جينيفر أن تُظهر رشاقتها وبطنها المشدود، فظهرت مرتدية سروالًا داخليًا مع كنزة قصيرة رفعتها قليلًا لتكشف عن خصرها المتناسق.
 


وبعد سنوات طويلة من العمل في عالم الفن والإعلانات، أثبتت النجمة الأميركية أنها ما زالت تتقن فن الوقوف أمام الكاميرا، إذ أظهرت اللقطات كل زوايا قوامها المتناسق بأناقة وجاذبية.

وإحدى الإطلالات اللافتة كانت تلك التي جمعت بين الكنزة واللانجري الفاخر المزيّن بتطريزات دقيقة وتفاصيل أنثوية في مقدمتها المنخفضة.

كما ظهرت أنيستون في صورة أخرى وهي ترتدي قميص نوم حريري (نيغلجيه)، جالسة إلى جانب حوض استحمام، متخذة وضعية جريئة مع نظرة آسرة نحو الكاميرا.
 


وفي لفتة تذكّر بحقبة مسلسلها الشهير، استعادت النجمة أجواء التسعينيات بإطلالة فستان قصير ضيّق بلون زمردي، جلست فيه قرب نافذة بإطلالة هادئة ومفعمة بالحنين.
 


ويُذكر أن جينيفر أنيستون، التي توصف كثيرًا بأنها تتحدى الزمن بجمالها ولياقتها، كانت قد كشفت سابقًا عن سرّ محافظتها على قوامها المثالي من خلال نظام غذائي متوازن وتمارين رياضية يومية تجمع بين اليوغا والبيلاتس.
 

