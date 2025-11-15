الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بانيذ فريوسفي تُلهم الشابات لتحقيق أحلامهنّ الموسيقية: أول قائدة أوركسترا في إيران
فنّ
2025-11-15 | 03:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بانيذ فريوسفي تُلهم الشابات لتحقيق أحلامهنّ الموسيقية: أول قائدة أوركسترا في إيران
تسود أجواء من السعادة والتصفيق الحار مع اعتلاء بانيذ فريوسفي، أول إيرانية تقود أوركسترا سمفونية، خشبة مسرح قاعة وحدت في وسط طهران.
وتقف فريوسفي أمام نحو 50 عازفا من الذكور والاناث، وهي تحمل عصاها وترتدي فستانا طويلا داكنا وتغطي شعرها بوشاح أسود لامع.
وفي سنّ الثانية والأربعين، دوّنت فريوسفي اسمها في تاريخ بلادها بتوليها قيادة الأوركسترا الرئيسية في العاصمة الإيرانية، والتي تتخذ من مسرح وحدت المرموق مقرا رسميا لها.
وشكّلت الأمسية محطة أمل نادرة في بلاد لا تزال تفرض قيودا صارمة على النساء، بما في ذلك في المجال الموسيقي.
وخففت الحكومة الإيرانية تطبيق بعض القيود الصارمة على النساء عقب الاحتجاجات الواسعة التي هزت إيران لأشهر اعتبارا من أيلول 2022 إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس.
وبدا تراجع حدة هذه القيود جليا خلال الحفلة الموسيقية، إذ حضرت نساء كثيرات من دون حجاب.
وقالت فريوسفي لوكالة فرانس برس بعد انتهاء العرض "عندما صعدت إلى المسرح، شعرت أنّ كلّ الأنظار تتجه إليّ، وكانت المسؤولية كبيرة" وأكّدت بنبرة واثقة وفخورة إنّ "قيادة فرقة موسيقية تتطلب جهدا ذهنيا لا يقل عن الجهد الجسدي".
وخلال الأمسية، عزفت فرقتها مقطوعات موسيقية متنوعة، من أعمال للنمسوي فرانز شوبرت إلى أخرى للفنلندي جان سيبيليوس، مرورا بموسيقى السوفياتي آرام خاتشاتوريان.
وقالت "آمل أن تمثل هذه اللحظة بداية مرحلة جديدة للشابات الإيرانيات، وأن يُدركن أنّ مواجهة المخاطر لا تعني الخوف. إنه المدخل الوحيد نحو التحرر".
آخر الأخبار
فنّ
فريوسفي
تُلهم
الشابات
لتحقيق
أحلامهنّ
الموسيقية:
قائدة
أوركسترا
إيران
معجَب يهاجم أريانا غراندي على السجادة الحمراء... وزميلتها تتدخل لإنقاذها (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-10-04
يعقوبيان: نتمنى أن تدخل الشابات الجميلات المشاركات الليلة في عالم السياسة
موضة وجمال
2025-10-04
يعقوبيان: نتمنى أن تدخل الشابات الجميلات المشاركات الليلة في عالم السياسة
0
أخبار لبنان
2025-11-03
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية
أخبار لبنان
2025-11-03
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية
0
أخبار دولية
2025-09-06
القائد الجديد للقيادة المركزية للجيش الأميركي يجري أول زيارة لإسرائيل
أخبار دولية
2025-09-06
القائد الجديد للقيادة المركزية للجيش الأميركي يجري أول زيارة لإسرائيل
0
أخبار دولية
2025-10-20
خامنئي لترامب بعد تصريحه عن تدمير قدرات إيران النووية: استمروا في أحلامكم
أخبار دولية
2025-10-20
خامنئي لترامب بعد تصريحه عن تدمير قدرات إيران النووية: استمروا في أحلامكم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
09:32
معجَب يهاجم أريانا غراندي على السجادة الحمراء... وزميلتها تتدخل لإنقاذها (فيديو)
فنّ
09:32
معجَب يهاجم أريانا غراندي على السجادة الحمراء... وزميلتها تتدخل لإنقاذها (فيديو)
0
فنّ
2025-11-13
في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)
فنّ
2025-11-13
في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)
0
موضة وجمال
2025-11-12
كأنها شابة عشرينية... نجمة عالمية تحتفل بعيد ميلادها الـ63 بإطلالة خلابة (صور)
موضة وجمال
2025-11-12
كأنها شابة عشرينية... نجمة عالمية تحتفل بعيد ميلادها الـ63 بإطلالة خلابة (صور)
0
فنّ
2025-11-12
توقيف النجم العالمي "أكون" في جورجيا... والصورة تجتاح مواقع التواصل (صورة)
فنّ
2025-11-12
توقيف النجم العالمي "أكون" في جورجيا... والصورة تجتاح مواقع التواصل (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-05
بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The City
أخبار لبنان
2025-09-05
بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The City
0
أخبار لبنان
2025-11-14
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
أخبار لبنان
2025-11-14
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
0
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-07
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2025-11-07
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:48
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية
تقارير نشرة الاخبار
06:48
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية
0
أخبار لبنان
03:59
جشي: المطلوب عدم الرهان على الأميركي الشريك الكامل للعدو واتخاذ إجراءات وقرارات وطنية وسيادية
أخبار لبنان
03:59
جشي: المطلوب عدم الرهان على الأميركي الشريك الكامل للعدو واتخاذ إجراءات وقرارات وطنية وسيادية
0
أخبار لبنان
03:55
وزير الزراعة للـLBCI: القطاع الزراعي شهد تحسّنًا والسعودية سوق أساسيّ..
أخبار لبنان
03:55
وزير الزراعة للـLBCI: القطاع الزراعي شهد تحسّنًا والسعودية سوق أساسيّ..
0
اقتصاد
03:50
وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي
اقتصاد
03:50
وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي
0
أخبار دولية
02:25
ترامب يلمح الى أنه اتخذ قرارا بشأن فنزويلا
أخبار دولية
02:25
ترامب يلمح الى أنه اتخذ قرارا بشأن فنزويلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
2
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
3
خبر عاجل
14:11
البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن
خبر عاجل
14:11
البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن
4
خبر عاجل
15:20
يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك
خبر عاجل
15:20
يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك
5
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
6
أخبار لبنان
09:30
الجيش الإسرائيليّ يزعم: ننفي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية ردًا على اتهام اليونيفيل
أخبار لبنان
09:30
الجيش الإسرائيليّ يزعم: ننفي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية ردًا على اتهام اليونيفيل
7
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
8
أمن وقضاء
12:11
إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم
أمن وقضاء
12:11
إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More