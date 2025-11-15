الأخبار
بانيذ فريوسفي تُلهم الشابات لتحقيق أحلامهنّ الموسيقية: أول قائدة أوركسترا في إيران

فنّ
2025-11-15 | 03:54
مشاهدات عالية
بانيذ فريوسفي تُلهم الشابات لتحقيق أحلامهنّ الموسيقية: أول قائدة أوركسترا في إيران
بانيذ فريوسفي تُلهم الشابات لتحقيق أحلامهنّ الموسيقية: أول قائدة أوركسترا في إيران

تسود أجواء من السعادة والتصفيق الحار مع اعتلاء بانيذ فريوسفي، أول إيرانية تقود أوركسترا سمفونية، خشبة مسرح قاعة وحدت في وسط طهران.

وتقف فريوسفي أمام نحو 50 عازفا من الذكور والاناث، وهي تحمل عصاها وترتدي فستانا طويلا داكنا وتغطي شعرها بوشاح أسود لامع.

وفي سنّ الثانية والأربعين، دوّنت فريوسفي اسمها في تاريخ بلادها بتوليها قيادة الأوركسترا الرئيسية في العاصمة الإيرانية، والتي تتخذ من مسرح وحدت المرموق مقرا رسميا لها.

وشكّلت الأمسية محطة أمل نادرة في بلاد لا تزال تفرض قيودا صارمة على النساء، بما في ذلك في المجال الموسيقي.

وخففت الحكومة الإيرانية تطبيق بعض القيود الصارمة على النساء عقب الاحتجاجات الواسعة التي هزت إيران لأشهر اعتبارا من أيلول 2022 إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس.

وبدا تراجع حدة هذه القيود جليا خلال الحفلة الموسيقية، إذ حضرت نساء كثيرات من دون حجاب.

وقالت فريوسفي لوكالة فرانس برس بعد انتهاء العرض "عندما صعدت إلى المسرح، شعرت أنّ كلّ الأنظار تتجه إليّ، وكانت المسؤولية كبيرة" وأكّدت بنبرة واثقة وفخورة إنّ "قيادة فرقة موسيقية تتطلب جهدا ذهنيا لا يقل عن الجهد الجسدي".

وخلال الأمسية، عزفت فرقتها مقطوعات موسيقية متنوعة، من أعمال للنمسوي فرانز شوبرت إلى أخرى للفنلندي جان سيبيليوس، مرورا بموسيقى السوفياتي آرام خاتشاتوريان.

وقالت "آمل أن تمثل هذه اللحظة بداية مرحلة جديدة للشابات الإيرانيات، وأن يُدركن أنّ مواجهة المخاطر لا تعني الخوف. إنه المدخل الوحيد نحو التحرر".


