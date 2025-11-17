الأخبار
تكريم النجمة كارول سماحة في باريس بحضور وزير فرنسي والسفير اللبناني (صور)
فنّ
2025-11-17 | 02:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تكريم النجمة كارول سماحة في باريس بحضور وزير فرنسي والسفير اللبناني (صور)
شهدت العاصمة الفرنسية باريس تكريم الفنانة اللبنانية كارول سماحة خلال عشاء “Femmes, on vous aime” الذي أقيم في 15 تشرين الثاني 2025 في بلدية باريس الدائرة 15.
وجرى التكريم برعاية الوزيرة الفرنسية إليزابيث مورينو، وبحضور السفير اللبناني في فرنسا ربيع الشاعر ورئيس بلدية باريس الدائرة 15 فيليب غوجون.
وقد منح السفير ربيع الشاعر كارول سماحة درعاً تكريمياً تحت شعار: “Art et Résilience" احتفاءً بمسيرتها كفنانة مستقلة ومناضلة وفي إنسانيتها وثقافتها في عملها.
كذلك تم خلال الأمسية تكريم النجمة الفرنسية هيلين سيغارا تقديراً لمسيرتها الفنية وإسهاماتها الإنسانية، بالإضافة إلى مجموعةٍ من النساء العربيات والأوروبيات من مختلف المجالات.
وألقت الفنانة كارول سماحة كلمة مؤثرة لامست مشاعر الحضور، تحدثت فيها عن الصعوبات الكبرى التي واجهتها في حياتها الشخصية والفنية، وكيف شكّل الفن مساحة للصمود والتجدد والقدرة على الاستمرار رغم كل التحديات.
الحدث نظّمته جمعية Lubnan بالشراكة مع GPF – Groupement du Patronat Francophone دعماً لمشاريع الجمعية الإنسانية في لبنان، ولا سيما مبادرات تعليم الفتيات المحرومات.
وقد تميّزت الأمسية بحضور كارول سماحة كضيفة الشرف، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع رسالتها وإنجازاتها.
فنّ
النجمة
كارول
سماحة
باريس
بحضور
فرنسي
والسفير
اللبناني
(صور)
