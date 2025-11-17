الأخبار
"انهار باكيًا على خشبة المسرح"... فنان أسطوري يثير قلق جمهوره: "اليوم تلقيت أسوأ خبر" (فيديو)
2025-11-17 | 06:25
"انهار باكيًا على خشبة المسرح"... فنان أسطوري يثير قلق جمهوره: "اليوم تلقيت أسوأ خبر" (فيديو)
أثار أسطورة الموسيقى غاري نومان قلق جمهوره بعد أن توقف عن الغناء بشكل مفاجئ خلال حفله مساء السبت.
النجم البالغ من العمر 67 عامًا كان يؤدي أغنية “Please Push No More” على مسرح O2 Academy في برمنغهام، عندما انهار باكيًا على خشبة المسرح.
ووفقًا لصحيفة The Mirror، شوهدت زوجته القلقة جيما أونيل تركض نحو المسرح لتواسيه أمام الجمهور، فيما بدا التأثر واضحًا عليه.
وقال نومان للحاضرين: "اليوم تلقيت أسوأ خبر يمكن أن تتخايلونه وسأوضح كل شيء خلال أيام"، وهو ما جعله غير قادر على متابعة الغناء.
ورفض ممثلو الفنان التعليق على الحادثة عندما تواصلت معهم صحيفة
Daily Mail
.
يُذكر أن نومان، الذي يعاني من متلازمة أسبرغر، كان من المقرر أن يواصل جولته الغنائية مساء الأحد في قاعة Bristol Beacon.
وكان قد أطلق هذا الأسبوع جولته الجديدة في أنحاء بريطانيا احتفالًا بالذكرى الـ45 لألبومه الشهير “Telekon”، حيث يؤدي الأغاني الكاملة من الألبوم أمام جمهوره، بما في ذلك "We Are Glass"، و"I Die: You Die"، و"This Wreckage".
وبعد الحادث، غمرت وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات القلق والدعم من معجبيه، إذ كتب أحدهم: "غاري نومان انهار على المسرح في برمنغهام؟ آمل أن يكون بخير، قال إنه سيوضح ما حدث خلال أيام".
وقال آخر: "كان من الصعب رؤيته بهذه الحالة خلال الأغنية، يبدو أنه يمر بشيء صعب. تصرف كمحترف حقيقي رغم ذلك."
وأضاف آخر: "عرض رائع ومؤثر جدًا... آمل ألا يكون السبب متعلقًا بصحته أو عائلته."
يُشار إلى أن غاري نومان متزوج من جيما أونيل ولديهما ثلاثة أبناء: ريفن، بيرسيا، وإيكو.
