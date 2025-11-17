الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"انهار باكيًا على خشبة المسرح"... فنان أسطوري يثير قلق جمهوره: "اليوم تلقيت أسوأ خبر" (فيديو)

فنّ
2025-11-17 | 06:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;انهار باكيًا على خشبة المسرح&quot;... فنان أسطوري يثير قلق جمهوره: &quot;اليوم تلقيت أسوأ خبر&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"انهار باكيًا على خشبة المسرح"... فنان أسطوري يثير قلق جمهوره: "اليوم تلقيت أسوأ خبر" (فيديو)

أثار أسطورة الموسيقى غاري نومان قلق جمهوره بعد أن توقف عن الغناء بشكل مفاجئ خلال حفله مساء السبت.

النجم البالغ من العمر 67 عامًا كان يؤدي أغنية “Please Push No More” على مسرح O2 Academy في برمنغهام، عندما انهار باكيًا على خشبة المسرح.

ووفقًا لصحيفة The Mirror، شوهدت زوجته القلقة جيما أونيل تركض نحو المسرح لتواسيه أمام الجمهور، فيما بدا التأثر واضحًا عليه.

وقال نومان للحاضرين: "اليوم تلقيت أسوأ خبر يمكن أن تتخايلونه وسأوضح كل شيء خلال أيام"، وهو ما جعله غير قادر على متابعة الغناء.

ورفض ممثلو الفنان التعليق على الحادثة عندما تواصلت معهم صحيفة Daily Mail.
 
يُذكر أن نومان، الذي يعاني من متلازمة أسبرغر، كان من المقرر أن يواصل جولته الغنائية مساء الأحد في قاعة Bristol Beacon.

وكان قد أطلق هذا الأسبوع جولته الجديدة في أنحاء بريطانيا احتفالًا بالذكرى الـ45 لألبومه الشهير “Telekon”، حيث يؤدي الأغاني الكاملة من الألبوم أمام جمهوره، بما في ذلك "We Are Glass"، و"I Die: You Die"، و"This Wreckage".

وبعد الحادث، غمرت وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات القلق والدعم من معجبيه، إذ كتب أحدهم: "غاري نومان انهار على المسرح في برمنغهام؟ آمل أن يكون بخير، قال إنه سيوضح ما حدث خلال أيام".

وقال آخر: "كان من الصعب رؤيته بهذه الحالة خلال الأغنية، يبدو أنه يمر بشيء صعب. تصرف كمحترف حقيقي رغم ذلك."

وأضاف آخر: "عرض رائع ومؤثر جدًا... آمل ألا يكون السبب متعلقًا بصحته أو عائلته."

يُشار إلى أن غاري نومان متزوج من جيما أونيل ولديهما ثلاثة أبناء: ريفن، بيرسيا، وإيكو.

فنّ

باكيًا

المسرح"...

أسطوري

جمهوره:

"اليوم

تلقيت

خبر"

(فيديو)

LBCI التالي
أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-29

"أحياناً تشعر أن الحياة لا تسمح لك بالاستمرار"... مغنية شهيرة تنهار وتسقط على المسرح أمام جمهورها (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-11

الشيخ قاسم في يوم "الشهيد": صمود المقاومة الأسطوري أوقف إسرائيل ونحن فتحنا للحكومة الطريق

LBCI
منوعات
2025-10-13

"أليس" تضرب إسبانيا... فيضانات عنيفة تحوّل الطرق إلى أنهار وتشلّ حركة النقل (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-11-10

احتفال أسطوري يثير الجدل... الشرطة تقتحم عيد ميلاد كريس جينر السبعين وهذه التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:51

أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)

LBCI
فنّ
05:28

بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا

LBCI
فنّ
04:58

أميمة الخليل وهاني سبليني يتألقان في "ذكريات الفل" بضيافة الأوركسترا الشرق -عربية

LBCI
فنّ
03:40

بعد تعرضه لحادث سيارة... أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:09

بجثٌ أردنيّ مصريّ: لضرورة التزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
آخر الأخبار
05:11

الموفد السعودي يزيد بن فرحان وصل إلى بيروت على رأس وفد

LBCI
أخبار دولية
05:41

الإليزيه: ماكرون وزيلينسكي يوقّعان إعلان نوايا لشراء كييف ما يصل إلى مئة طائرة رافال

LBCI
أمن وقضاء
02:53

شعبة المعلومات أوقفت قاتلًا فرّ إلى سوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:13

السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:49

صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين

LBCI
حال الطقس
01:30

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
فنّ
05:28

بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا

LBCI
خبر عاجل
13:07

الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام

LBCI
خبر عاجل
11:29

فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا

LBCI
خبر عاجل
00:45

الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس

LBCI
خبر عاجل
10:12

مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More