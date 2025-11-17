أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)

لكن المشهد أثار استغراب الجمهور، إذ أكد كثير من المتابعين أن العقد "كان مثاليًا ولا يحتاج إلى أي تعديل"، فيما وصف آخرون الموقف بأنه "مبالغ فيه" و"غير مبرر أمام الكاميرات".ويأتي هذا المقطع بعد أيام من حادثة أخرى تصدّرت فيها إريفو العناوين عندما تدخّلت على السجادة الحمراء لحماية أريانا غراندي من معجب حاول الاقتراب منها بشكل مفاجئ، ما جعل علاقتهما محطّ أنظار الجمهور مجددًا مع اقتراب عرض الجزء الثاني من Wicked.