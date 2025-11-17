الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)
فنّ
2025-11-17 | 06:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)
عادت النجمتان أريانا غراندي وسينثيا إريفو إلى الواجهة بعد انتشار مقطع فيديو جديد من إحدى المقابلات على السجادة الحمراء، أثار موجة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرّف "غريب" بينهما أمام الكاميرات.
ويُظهر الفيديو، الذي صُوِّر خلال جولة الترويج للجزء الأول من فيلم "Wicked: For Good"، الممثلة إريفو (38 عامًا) وهي توقف المقابلة فجأة لتبدأ بتعديل عقد الألماس الذي كانت ترتديه غراندي (32 عامًا)، وتستمر في ذلك لفترة طويلة بينما تحاول الأخيرة التصرّف بهدوء أمام الكاميرا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ورغم أن غراندي حاولت التخفيف من الموقف بابتسامة قائلة: "هناك شيء يزعجها، إنها تحب أن تصلح الأشياء، أنا أعرفها"، استمرّت إريفو في العبث بالعقد معتذرة: "آسفة، لكن هناك شيء غير مضبوط".
لكن المشهد أثار استغراب الجمهور، إذ أكد كثير من المتابعين أن العقد "كان مثاليًا ولا يحتاج إلى أي تعديل"، فيما وصف آخرون الموقف بأنه "مبالغ فيه" و"غير مبرر أمام الكاميرات".
ويأتي هذا المقطع بعد أيام من حادثة أخرى تصدّرت فيها إريفو العناوين عندما تدخّلت على السجادة الحمراء لحماية أريانا غراندي من معجب حاول الاقتراب منها بشكل مفاجئ، ما جعل علاقتهما محطّ أنظار الجمهور مجددًا مع اقتراب عرض الجزء الثاني من Wicked.
***إقرأ أيضا:
معجَب يهاجم أريانا غراندي على السجادة الحمراء... وزميلتها تتدخل لإنقاذها (فيديو)
فنّ
غراندي
وسينثيا
إريفو
تثيران
الجدل
مجددًا
بتصرّف
السجادة
الحمراء
(فيديو)
"انهار باكيًا على خشبة المسرح"... فنان أسطوري يثير قلق جمهوره: "اليوم تلقيت أسوأ خبر" (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-09-21
إطلالة جديدة وغريبة لبيسان اسماعيل على السجادة الحمراء: "خلص أنا صرت لبنانية" (فيديو)
فنّ
2025-09-21
إطلالة جديدة وغريبة لبيسان اسماعيل على السجادة الحمراء: "خلص أنا صرت لبنانية" (فيديو)
0
فنّ
2025-11-14
معجَب يهاجم أريانا غراندي على السجادة الحمراء... وزميلتها تتدخل لإنقاذها (فيديو)
فنّ
2025-11-14
معجَب يهاجم أريانا غراندي على السجادة الحمراء... وزميلتها تتدخل لإنقاذها (فيديو)
0
منوعات
2025-11-06
بيانكا سينسوري تثير الجدل مجدداً بإطلالة غريبة… والأنظار تتجه إلى أصابعها (صورة)
منوعات
2025-11-06
بيانكا سينسوري تثير الجدل مجدداً بإطلالة غريبة… والأنظار تتجه إلى أصابعها (صورة)
0
فنّ
2025-09-21
ورد الخال تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في حفل الموركس دور (فيديو)
فنّ
2025-09-21
ورد الخال تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في حفل الموركس دور (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:25
"انهار باكيًا على خشبة المسرح"... فنان أسطوري يثير قلق جمهوره: "اليوم تلقيت أسوأ خبر" (فيديو)
فنّ
06:25
"انهار باكيًا على خشبة المسرح"... فنان أسطوري يثير قلق جمهوره: "اليوم تلقيت أسوأ خبر" (فيديو)
0
فنّ
05:28
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
فنّ
05:28
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
0
فنّ
04:58
أميمة الخليل وهاني سبليني يتألقان في "ذكريات الفل" بضيافة الأوركسترا الشرق -عربية
فنّ
04:58
أميمة الخليل وهاني سبليني يتألقان في "ذكريات الفل" بضيافة الأوركسترا الشرق -عربية
0
فنّ
03:40
بعد تعرضه لحادث سيارة... أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية (فيديو)
فنّ
03:40
بعد تعرضه لحادث سيارة... أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-22
ترامب: تقرير وول ستريت جورنال عن موافقتنا على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى في عمق روسيا هو تقرير كاذب
آخر الأخبار
2025-10-22
ترامب: تقرير وول ستريت جورنال عن موافقتنا على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى في عمق روسيا هو تقرير كاذب
0
صحف اليوم
2025-10-07
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
صحف اليوم
2025-10-07
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
0
خبر عاجل
02:42
معلومات للـLBCI: اللجنة الفنية السعودية المتخصصة بملف رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وصلت الى لبنان وتلتقي برئيس الحكومة في السراي اليوم
خبر عاجل
02:42
معلومات للـLBCI: اللجنة الفنية السعودية المتخصصة بملف رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وصلت الى لبنان وتلتقي برئيس الحكومة في السراي اليوم
0
آخر الأخبار
05:32
الخارجية الروسية: لافروف بحث هاتفيًا مع نظيره الإيراني برنامج طهران النووي
آخر الأخبار
05:32
الخارجية الروسية: لافروف بحث هاتفيًا مع نظيره الإيراني برنامج طهران النووي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:13
السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته
أخبار لبنان
03:13
السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:21
سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:49
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
أخبار لبنان
09:49
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
2
حال الطقس
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
حال الطقس
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
3
فنّ
05:28
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
فنّ
05:28
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
4
خبر عاجل
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
خبر عاجل
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
5
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
6
خبر عاجل
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
خبر عاجل
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
7
تقارير نشرة الاخبار
13:11
السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس
تقارير نشرة الاخبار
13:11
السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس
8
خبر عاجل
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
خبر عاجل
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More