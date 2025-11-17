الأخبار
أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)

فنّ
2025-11-17 | 06:51
مشاهدات عالية
أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)
أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)

عادت النجمتان أريانا غراندي وسينثيا إريفو إلى الواجهة بعد انتشار مقطع فيديو جديد من إحدى المقابلات على السجادة الحمراء، أثار موجة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرّف "غريب" بينهما أمام الكاميرات.

ويُظهر الفيديو، الذي صُوِّر خلال جولة الترويج للجزء الأول من فيلم "Wicked: For Good"، الممثلة إريفو (38 عامًا) وهي توقف المقابلة فجأة لتبدأ بتعديل عقد الألماس الذي كانت ترتديه غراندي (32 عامًا)، وتستمر في ذلك لفترة طويلة بينما تحاول الأخيرة التصرّف بهدوء أمام الكاميرا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ورغم أن غراندي حاولت التخفيف من الموقف بابتسامة قائلة: "هناك شيء يزعجها، إنها تحب أن تصلح الأشياء، أنا أعرفها"، استمرّت إريفو في العبث بالعقد معتذرة: "آسفة، لكن هناك شيء غير مضبوط".
 



لكن المشهد أثار استغراب الجمهور، إذ أكد كثير من المتابعين أن العقد "كان مثاليًا ولا يحتاج إلى أي تعديل"، فيما وصف آخرون الموقف بأنه "مبالغ فيه" و"غير مبرر أمام الكاميرات".

ويأتي هذا المقطع بعد أيام من حادثة أخرى تصدّرت فيها إريفو العناوين عندما تدخّلت على السجادة الحمراء لحماية أريانا غراندي من معجب حاول الاقتراب منها بشكل مفاجئ، ما جعل علاقتهما محطّ أنظار الجمهور مجددًا مع اقتراب عرض الجزء الثاني من Wicked.

***إقرأ أيضا: معجَب يهاجم أريانا غراندي على السجادة الحمراء... وزميلتها تتدخل لإنقاذها (فيديو)
 

