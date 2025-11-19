لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يُباع في مزاد على الإطلاق

بيعت لوحة بورتريه للفنان النمساوي غوستاف كليمت الثلاثاء ضمن مزاد نظمته دار "سوذبيز" في نيويورك، لقاء 236,4 مليون دولار، لتصبح ثاني أغلى عمل فني يُباع في مزاد على الإطلاق.



ويعود الرقم القياسي للوحة "سالفاتور موندي" لليوناردو دافنشي، التي بيعت مقابل 450 مليون دولار في نيويورك عام 2017.



ولم تعلن "سوذبيز" عن اسم المشتري.



وعلى غرار هذه اللوحة، تُعدّ لوحات البورتريه الكبيرة التي أنجزها الرسام النمساوي خلال أهم مرحلة من حياته، بين 1912 و1917، "نادرة جدا"، على ما أوضحت دار "سوذبيز" في بيان.

وتأتي عملية البيع القياسية في وقت انخفضت الإيرادات المتأتية من المزادات على الأعمال الفنية العالمية عام 2024 بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة.



وكالة فرانس برس