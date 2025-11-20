الأخبار
"كارثة فنية"... فيلم ميلادي يثير بلبلة: "من أسوأ أفلام الكريسماس على الإطلاق"
فنّ
2025-11-20 | 05:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"كارثة فنية"... فيلم ميلادي يثير بلبلة: "من أسوأ أفلام الكريسماس على الإطلاق"
أثار الفيلم الموسيقي الجديد Christmas Karma، المقتبس عن رواية A Christmas Carol لتشارلز ديكنز، موجة جدل واسعة وانتقادات قاسية منذ طرحه في صالات السينما، بعدما اعتبره عدد من النقاد "كارثة فنية" وواحدًا من أسوأ أفلام موسم الأعياد، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
الفيلم، الذي تقدمه المخرجة البريطانية ذات الأصول الهندية غوريندر تشادها بطابع بوليوودي وبأحداث تدور في لندن المعاصرة، يضم نخبة من الأسماء المعروفة؛ بينها داني داير بدور سائق أجرة غنائي، وهيو بونفيل بشخصية جاكوب مارلي، وبوي جورج بدور روح عيد الميلاد المستقبلية، إضافة إلى كونال نايار بطل مسلسل The Big Bang Theory الذي يجسد النسخة الجديدة من شخصية "سكروج" تحت اسم إيشان سود.
ومنذ بداية عرضه، واجه الفيلم انتقادات حادة من الصحافة الفنية، إذ منحته بعض المراجعات تقييمًا بـ"صفر نجوم"، بينما وصفه آخرون بأنه "من أسوأ ما حدث لعيد الميلاد منذ عهد الملك هيرودس". وانتقدت مراجعات عدة ضعف النص، وتشتت الرؤية الإخراجية، والاختيارات الغريبة للأزياء والشخصيات، إضافة إلى الأداء التمثيلي غير المقنع.
كما سخر بعض النقاد من الأغاني التي تتخلل العمل ومن اعتماده على مؤثرات بصرية وصفت بأنها "غريبة وغير مبررة"، خصوصًا في مشاهد ظهور شخصية مارلي.
ويحاول الفيلم إضفاء بعد اجتماعي من خلال دمج خلفية بطل العمل كلاجئ آسيوي وصل بريطانيا بعد طرد الجالية الآسيوية من أوغندا عام 1972. ورغم الإمكانات الدرامية الكبيرة لهذا الخط، اعتبر النقاد أن الفيلم تعامل معه بسطحية أربكت السرد ولم تدعم حبكته.
وانتقدت المراجعات اختيارات الممثلين، مثل ظهور إيفا لونغوريا كروح عيد الميلاد الماضي بطابع مكسيكي غير منسجم مع السياق، بالإضافة إلى إطلالة بوي جورج التي رآها البعض "غير مريحة ومربكة". كما أشاروا إلى عدم منطقية بعض التفاصيل، مثل تصوير عائلة كراتشيت "الفقيرة" وهي تعيش في منزل فاخر بنوتينغ هيل.
ورأى عدد من المراقبين أن الفيلم مرشّح ليصبح ضمن قائمة "أسوأ أفلام الكريسماس" عبر العقود، مشيرين إلى أن صدوره المبكر قبل موسم الأعياد قد يساهم في نسيانه سريعًا، لكنه سيُذكر على الأرجح كمثال لفشل إعادة تقديم كلاسيكيات الأدب في قالب موسيقي تجاري.
فنّ
فنية"...
ميلادي
بلبلة:
"من
أفلام
الكريسماس
الإطلاق"
التالي
النجم زين العمر مُكرَّمًا في الناقورة
لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يُباع في مزاد على الإطلاق
السابق
