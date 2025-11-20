الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"كارثة فنية"... فيلم ميلادي يثير بلبلة: "من أسوأ أفلام الكريسماس على الإطلاق"

فنّ
2025-11-20 | 05:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كارثة فنية&quot;... فيلم ميلادي يثير بلبلة: &quot;من أسوأ أفلام الكريسماس على الإطلاق&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"كارثة فنية"... فيلم ميلادي يثير بلبلة: "من أسوأ أفلام الكريسماس على الإطلاق"

أثار الفيلم الموسيقي الجديد Christmas Karma، المقتبس عن رواية A Christmas Carol لتشارلز ديكنز، موجة جدل واسعة وانتقادات قاسية منذ طرحه في صالات السينما، بعدما اعتبره عدد من النقاد "كارثة فنية" وواحدًا من أسوأ أفلام موسم الأعياد، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

الفيلم، الذي تقدمه المخرجة البريطانية ذات الأصول الهندية غوريندر تشادها بطابع بوليوودي وبأحداث تدور في لندن المعاصرة، يضم نخبة من الأسماء المعروفة؛ بينها داني داير بدور سائق أجرة غنائي، وهيو بونفيل بشخصية جاكوب مارلي، وبوي جورج بدور روح عيد الميلاد المستقبلية، إضافة إلى كونال نايار بطل مسلسل The Big Bang Theory الذي يجسد النسخة الجديدة من شخصية "سكروج" تحت اسم إيشان سود.

ومنذ بداية عرضه، واجه الفيلم انتقادات حادة من الصحافة الفنية، إذ منحته بعض المراجعات تقييمًا بـ"صفر نجوم"، بينما وصفه آخرون بأنه "من أسوأ ما حدث لعيد الميلاد منذ عهد الملك هيرودس". وانتقدت مراجعات عدة ضعف النص، وتشتت الرؤية الإخراجية، والاختيارات الغريبة للأزياء والشخصيات، إضافة إلى الأداء التمثيلي غير المقنع.

كما سخر بعض النقاد من الأغاني التي تتخلل العمل ومن اعتماده على مؤثرات بصرية وصفت بأنها "غريبة وغير مبررة"، خصوصًا في مشاهد ظهور شخصية مارلي.

ويحاول الفيلم إضفاء بعد اجتماعي من خلال دمج خلفية بطل العمل كلاجئ آسيوي وصل بريطانيا بعد طرد الجالية الآسيوية من أوغندا عام 1972. ورغم الإمكانات الدرامية الكبيرة لهذا الخط، اعتبر النقاد أن الفيلم تعامل معه بسطحية أربكت السرد ولم تدعم حبكته.

وانتقدت المراجعات اختيارات الممثلين، مثل ظهور إيفا لونغوريا كروح عيد الميلاد الماضي بطابع مكسيكي غير منسجم مع السياق، بالإضافة إلى إطلالة بوي جورج التي رآها البعض "غير مريحة ومربكة". كما أشاروا إلى عدم منطقية بعض التفاصيل، مثل تصوير عائلة كراتشيت "الفقيرة" وهي تعيش في منزل فاخر بنوتينغ هيل.

ورأى عدد من المراقبين أن الفيلم مرشّح ليصبح ضمن قائمة "أسوأ أفلام الكريسماس" عبر العقود، مشيرين إلى أن صدوره المبكر قبل موسم الأعياد قد يساهم في نسيانه سريعًا، لكنه سيُذكر على الأرجح كمثال لفشل إعادة تقديم كلاسيكيات الأدب في قالب موسيقي تجاري.

فنّ

فنية"...

ميلادي

بلبلة:

"من

أفلام

الكريسماس

الإطلاق"

LBCI التالي
النجم زين العمر مُكرَّمًا في الناقورة
لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يُباع في مزاد على الإطلاق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-08

مصر ترشح فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمنافسة على جائزة الأوسكار

LBCI
فنّ
2025-11-17

"انهار باكيًا على خشبة المسرح"... فنان أسطوري يثير قلق جمهوره: "اليوم تلقيت أسوأ خبر" (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-09-15

أحدث أفلام سلسلة "ديمن سلاير" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

LBCI
فنّ
2025-11-17

فيلم "ناو يو سي مي: ناو يو دونت" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:40

بعد تبرئته… كيفن سبايسي يفجّر مفاجأة: "لا منزل لدي وهكذا أعيش"

LBCI
فنّ
09:33

"فكّه يبدو متناسقًا من جديد"... ظهور زاك إيفرون يشعل الإنترنت والجمهور مبهور بملامحه "الطبيعية" (صور)

LBCI
فنّ
09:21

حكم قضائي ينهي دعوى مساعدة سابقة ضد فين ديزل… و"تفصيل قانوني حاسم" أنقذه

LBCI
فنّ
05:38

النجم زين العمر مُكرَّمًا في الناقورة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-29

الجيش يوقف مواطنًا لإطلاقه النار على شخصين

LBCI
أخبار دولية
09:15

فرنسا: الأوروبيون يريدون إحياء الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-11

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
حال الطقس
2025-10-18

إليكم تفاصيل الطقس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:48

وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة

LBCI
أخبار لبنان
07:01

فياض: الأميركي يسعى لإدخال لبنان في مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام

LBCI
أخبار لبنان
06:25

سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
05:29

المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:54

سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات

LBCI
أخبار لبنان
16:38

شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM

LBCI
أخبار لبنان
16:35

سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"

LBCI
أخبار لبنان
13:45

وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:10

أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج

LBCI
خبر عاجل
08:50

معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ

LBCI
أمن وقضاء
11:35

أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:18

معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات

LBCI
صحف اليوم
00:00

توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن

LBCI
أمن وقضاء
04:44

المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر

LBCI
حال الطقس
02:50

مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...

LBCI
أخبار لبنان
05:07

بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More