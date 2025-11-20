الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النجم زين العمر مُكرَّمًا في الناقورة

فنّ
2025-11-20 | 05:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النجم زين العمر مُكرَّمًا في الناقورة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
النجم زين العمر مُكرَّمًا في الناقورة

بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، نظّمت NASA – UNIFIL احتفالًا تكريميًا للنجم زين العمر في مركز القيادة العامة لقوات اليونيفيل في الناقورة، بحضور ضباط وعسكريين من مختلف الوحدات الدولية.

استهلّ النجم زين العمر زيارته بلقاء قائد اليونيفيل، اللواء الإيطالي ديوداتو أبانيارا، حيث جرى تبادل كلمات تقدير حول دور الفن والثقافة في تعزيز الروح الوطنية وترسيخ قيم الانتماء.

وخلال الحفل، قدّم النجم باقة من أغانيه الوطنية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، وسط أجواء احتفالية عكست معاني الوفاء للوطن وروح المناسبة.

وفي الختام، قدّم اللواء أبانيارا درعًا تكريميًا للنجم زين العمر تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في دعم القضايا الوطنية. من جهته، توجّه الفنان بتحيّة خاصة للجيش اللبناني وللقوات الدولية، شاكرًا المبادرة وما رافقها من حفاوة وتقدير.

كما قام النجم زين العمر بجولة في أقسام مركز القيادة، حيث اطّلع على مهام الوحدات العاملة ضمن قوات اليونيفيل، وسط استقبال لافت من الضباط والعسكريين.

فنّ

العمر

مُكرَّمًا

الناقورة

LBCI التالي
حكم قضائي ينهي دعوى مساعدة سابقة ضد فين ديزل… و"تفصيل قانوني حاسم" أنقذه
"كارثة فنية"... فيلم ميلادي يثير بلبلة: "من أسوأ أفلام الكريسماس على الإطلاق"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-21

من هو النجم الذي فاز بجائزة نجم الأغنية الشبابية في موركس دور 2025؟

LBCI
فنّ
2025-09-03

"ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس تعترف بتوريد المخدر الذي تسبب بوفاة النجم ماثيو بيري

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-18

اعتداءات إسرائيل على طاولة بحث بين اليونيفيل ولجنة الخارجية النيابية في الناقورة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-17

القائد العام لليونيفيل جال في الناقورة... تفقّدٌ للأضرار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:40

بعد تبرئته… كيفن سبايسي يفجّر مفاجأة: "لا منزل لدي وهكذا أعيش"

LBCI
فنّ
09:33

"فكّه يبدو متناسقًا من جديد"... ظهور زاك إيفرون يشعل الإنترنت والجمهور مبهور بملامحه "الطبيعية" (صور)

LBCI
فنّ
09:21

حكم قضائي ينهي دعوى مساعدة سابقة ضد فين ديزل… و"تفصيل قانوني حاسم" أنقذه

LBCI
فنّ
05:21

"كارثة فنية"... فيلم ميلادي يثير بلبلة: "من أسوأ أفلام الكريسماس على الإطلاق"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-19

شعبة المعلومات أوقفت سارق سيارات ينشط في عدة مناطق من محافظة جبل لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-26

الوكيل القانونيّ لرياض سلامة: القاضي حجار قام بإجراء قانونيّ بالتحقق من مصدر أموال الحاكم وسنثبت مصدرها بالوثائق كافة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عرض مع النائب جميل عبود الأوضاع العامة وشؤون مدينة طرابلس والشمال

LBCI
أخبار لبنان
09:22

الجميل إستهل زيارته لواشنطن بلقاءات في البيت الأبيض

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:48

وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة

LBCI
أخبار لبنان
07:01

فياض: الأميركي يسعى لإدخال لبنان في مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام

LBCI
أخبار لبنان
06:25

سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
05:29

المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:54

سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات

LBCI
أخبار لبنان
16:38

شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM

LBCI
أخبار لبنان
16:35

سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"

LBCI
أخبار لبنان
13:45

وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:10

أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج

LBCI
خبر عاجل
08:50

معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ

LBCI
أمن وقضاء
11:35

أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:18

معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات

LBCI
صحف اليوم
00:00

توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن

LBCI
أمن وقضاء
04:44

المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر

LBCI
حال الطقس
02:50

مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...

LBCI
أخبار لبنان
05:07

بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More