النجم زين العمر مُكرَّمًا في الناقورة

بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، نظّمت NASA – UNIFIL احتفالًا تكريميًا للنجم زين العمر في مركز القيادة العامة لقوات اليونيفيل في الناقورة، بحضور ضباط وعسكريين من مختلف الوحدات الدولية.



استهلّ النجم زين العمر زيارته بلقاء قائد اليونيفيل، اللواء الإيطالي ديوداتو أبانيارا، حيث جرى تبادل كلمات تقدير حول دور الفن والثقافة في تعزيز الروح الوطنية وترسيخ قيم الانتماء.



وخلال الحفل، قدّم النجم باقة من أغانيه الوطنية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، وسط أجواء احتفالية عكست معاني الوفاء للوطن وروح المناسبة.



وفي الختام، قدّم اللواء أبانيارا درعًا تكريميًا للنجم زين العمر تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في دعم القضايا الوطنية. من جهته، توجّه الفنان بتحيّة خاصة للجيش اللبناني وللقوات الدولية، شاكرًا المبادرة وما رافقها من حفاوة وتقدير.



كما قام النجم زين العمر بجولة في أقسام مركز القيادة، حيث اطّلع على مهام الوحدات العاملة ضمن قوات اليونيفيل، وسط استقبال لافت من الضباط والعسكريين.