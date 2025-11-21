سقوط مدوٍّ… نجم عالمي يُدان في فضيحة تمويل سياسي ويُحكم عليه بالسجن 14 عامًا

ووصف فريق الدفاع الحكم بأنه "غير متناسب إطلاقًا"، معلنًا أنه سيستأنف القرار، خصوصًا أن متهمين آخرين في قضايا ذات صلة تلقّوا أحكامًا مخففة أو حصلوا على عفو رئاسي.ميشيل، الذي لمع نجمه عالميًا في تسعينيات القرن الماضي مع فرقة Fugees إلى جانب لورين هيل ووايكليف جون، وجد نفسه خلال السنوات الأخيرة محور فضيحة نفوذ دولية جمعت بين: ممولين دوليين، سياسيين نافذين وشخصيات من هوليوودووفق النيابة، فقد قبض ميشيل ما يقارب 88 مليون دولار مقابل دوره في هذا المخطط الذي امتد عبر عدة دول.ومن المقرر أن يسلم نفسه للسلطات في 27 كانون الثاني.