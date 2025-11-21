سقوط مدوٍّ… نجم عالمي يُدان في فضيحة تمويل سياسي ويُحكم عليه بالسجن 14 عامًا

الأخبار
سقوط مدوٍّ… نجم عالمي يُدان في فضيحة تمويل سياسي ويُحكم عليه بالسجن 14 عامًا

فنّ
2025-11-21 | 08:10
مشاهدات عالية
سقوط مدوٍّ… نجم عالمي يُدان في فضيحة تمويل سياسي ويُحكم عليه بالسجن 14 عامًا
سقوط مدوٍّ… نجم عالمي يُدان في فضيحة تمويل سياسي ويُحكم عليه بالسجن 14 عامًا

أصدرت محكمة فدرالية في الولايات المتحدة حكمًا بالسجن 14 عامًا على مغني الراب الأميركي براس ميشيل، عضو فرقة Fugees الشهيرة، بعد إدانته في قضية تمويل سياسي غير قانوني تعدّ من الأكبر في تاريخ الحملات الانتخابية الأميركية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وخلصت المحكمة إلى أن ميشيل، البالغ من العمر 53 عامًا، تلقّى أكثر من 120 مليون دولار من رجل الأعمال الماليزي الهارب جو لو، وجرى تحويل جزء من تلك الأموال عبر متبرعين وهميين لدعم حملة الرئيس السابق باراك أوباما لإعادة انتخابه عام 2012.

كما أدانته المحكمة بتهم تشمل:

- التآمر

- العمل كعميل أجنبي غير مسجّل

- التدخل في تحقيقات وزارة العدل

- التلاعب بشاهدين

- الإدلاء بشهادات زور أثناء المحاكمة

وقالت النيابة الفدرالية إن ميشيل ارتكب "خيانة وطنية" وإن أفعاله تمثّل "استخفافًا خطيرًا بالأمن القومي الأميركي"، مشيرة إلى أن الإرشادات الفدرالية كانت توصي بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد.

وأمر القاضي أيضًا بمصادرة 64 مليون دولار مرتبطة بمخطط النفوذ الواسع الذي تورط فيه ميشيل.
 


ووصف فريق الدفاع الحكم بأنه "غير متناسب إطلاقًا"، معلنًا أنه سيستأنف القرار، خصوصًا أن متهمين آخرين في قضايا ذات صلة تلقّوا أحكامًا مخففة أو حصلوا على عفو رئاسي.

ميشيل، الذي لمع نجمه عالميًا في تسعينيات القرن الماضي مع فرقة Fugees إلى جانب لورين هيل ووايكليف جون، وجد نفسه خلال السنوات الأخيرة محور فضيحة نفوذ دولية جمعت بين: ممولين دوليين، سياسيين نافذين وشخصيات من هوليوود

ووفق النيابة، فقد قبض ميشيل ما يقارب 88 مليون دولار مقابل دوره في هذا المخطط الذي امتد عبر عدة دول.

ومن المقرر أن يسلم نفسه للسلطات في 27 كانون الثاني.

فنّ

مدوٍّ…

عالمي

يُدان

فضيحة

تمويل

سياسي

ويُحكم

بالسجن

عامًا

