اشتهرت بأسلوبها الغنائي المميز... وفاة المغنية الإيطالية أورنيلا فانوني عن 91 عاما

توفيت المغنية أورنيلا فانوني، إحدى أيقونات الموسيقى الشعبية الإيطالية، عن 91 عاما في منزلها بميلانو إثر نوبة قلبية.ووُلدت أورنيلا فانوني في 22 أيلول 1934 في ميلانو، وحققت أشهر نجاحاتها في الستينيات والسبعينيات بأغانٍ مثل "لا موزيكا إي فينيتا" ("انتهت الموسيقى") و"إترنيتا" ("للأبد") و"لابونتامنتو" ("الموعد") و"أونا راجيوني دي بيو" ("سبب إضافي").وكانت فانوني التي اشتهرت بأسلوبها الغنائي المميز وشعرها الأحمر المجعد، أول مغنية في تاريخ مهرجان سان ريمو الموسيقي تحصل على جائزة تقديرية عن مجمل مسيرتها الفنية في عام 1999.المصدر: فرانس برس