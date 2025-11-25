الأخبار
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس

2025-11-25 | 06:14
قُتلت نجمة الموسيقى اللاتينية الصاعدة دي لاروسا (DELAROSA) البالغة 22 عامًا، فيما أصيب شخصان آخران بجروح خطيرة، إثر هجوم مسلّح مباغت استهدف مركبة كانت متوقفة في منطقة نورثريدج بوادي سان فرناندو في لوس أنجلوس، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ووفق شرطة لوس أنجلوس، وقع إطلاق النار قبيل الساعة 1:30 فجر السبت، حين اقترب مسلّحان من سيارة متوقفة في شارع براينت وفتحا النار عليها من مسافة قريبة، في حادث يُشتبه بأنه مرتبط بنشاط عصابي.

وكان داخل السيارة ثلاثة أشخاص، بينهم الفنانة الشابة ماريا دي لا روزا المعروفة فنيًا باسم DELAROSA، وقد أصيب الجميع بالرصاص. وتم نقلها إلى المستشفى بوساطة طرف خاص، إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياتها. أما الضحيتان الأخريان فبقيا في حالة حرجة.
 

وأكدت الشرطة أن التحقيقات ما تزال مستمرة، ولم تُسجَّل أي اعتقالات حتى الآن، كما لم تُحدّد هوية المشتبهين أو دوافع الهجوم.

وتتمتع DELAROSA بقاعدة جماهيرية متنامية تضم أكثر من 40 ألف متابع عبر إنستغرام، وقد بدأت تبرز مؤخرًا في الساحة اللاتينية بعد إصدارها أغنيتها "No Me Llames" في آب الماضي، ما يجعل رحيلها المفاجئ صدمة كبيرة لمحبيها.

