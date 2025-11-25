الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
فنّ
2025-11-25 | 06:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
قُتلت نجمة الموسيقى اللاتينية الصاعدة دي لاروسا (DELAROSA) البالغة 22 عامًا، فيما أصيب شخصان آخران بجروح خطيرة، إثر هجوم مسلّح مباغت استهدف مركبة كانت متوقفة في منطقة نورثريدج بوادي سان فرناندو في لوس أنجلوس، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووفق شرطة لوس أنجلوس، وقع إطلاق النار قبيل الساعة 1:30 فجر السبت، حين اقترب مسلّحان من سيارة متوقفة في شارع براينت وفتحا النار عليها من مسافة قريبة، في حادث يُشتبه بأنه مرتبط بنشاط عصابي.
وكان داخل السيارة ثلاثة أشخاص، بينهم الفنانة الشابة ماريا دي لا روزا المعروفة فنيًا باسم DELAROSA، وقد أصيب الجميع بالرصاص. وتم نقلها إلى المستشفى بوساطة طرف خاص، إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياتها. أما الضحيتان الأخريان فبقيا في حالة حرجة.
وأكدت الشرطة أن التحقيقات ما تزال مستمرة، ولم تُسجَّل أي اعتقالات حتى الآن، كما لم تُحدّد هوية المشتبهين أو دوافع الهجوم.
وتتمتع DELAROSA بقاعدة جماهيرية متنامية تضم أكثر من 40 ألف متابع عبر إنستغرام، وقد بدأت تبرز مؤخرًا في الساحة اللاتينية بعد إصدارها أغنيتها "
No Me Llames
" في آب الماضي، ما يجعل رحيلها المفاجئ صدمة كبيرة لمحبيها.
فنّ
فجائي
لنجمة
شابة…
فنانة
تُقتل
أنجلوس
التالي
بريجيت باردو تُنقل إلى المستشفى مجددًا… وهذه آخر المعطيات حول وضعها الصحي
وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-09-03
"ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس تعترف بتوريد المخدر الذي تسبب بوفاة النجم ماثيو بيري
فنّ
2025-09-03
"ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس تعترف بتوريد المخدر الذي تسبب بوفاة النجم ماثيو بيري
0
فنّ
2025-09-21
فنانة مصرية تُوجت بلقب "نجمة الغناء العربية" في حفل موركس دور 2025... إليكم هويتها
فنّ
2025-09-21
فنانة مصرية تُوجت بلقب "نجمة الغناء العربية" في حفل موركس دور 2025... إليكم هويتها
0
موضة وجمال
2025-11-12
كأنها شابة عشرينية... نجمة عالمية تحتفل بعيد ميلادها الـ63 بإطلالة خلابة (صور)
موضة وجمال
2025-11-12
كأنها شابة عشرينية... نجمة عالمية تحتفل بعيد ميلادها الـ63 بإطلالة خلابة (صور)
0
فنّ
2025-09-21
نجمة شابة تفوز بجائزة "Female Trend of the Year" في موركس دور 2025... إليكم هويتها
فنّ
2025-09-21
نجمة شابة تفوز بجائزة "Female Trend of the Year" في موركس دور 2025... إليكم هويتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:56
بريجيت باردو تُنقل إلى المستشفى مجددًا… وهذه آخر المعطيات حول وضعها الصحي
فنّ
08:56
بريجيت باردو تُنقل إلى المستشفى مجددًا… وهذه آخر المعطيات حول وضعها الصحي
0
فنّ
2025-11-24
وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما
فنّ
2025-11-24
وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما
0
فنّ
2025-11-23
بيونسيه تخطف الأنظار بإطلالة سباق فاخرة في الفورمولا 1… بدلة قيادة كاملة! (فيديو)
فنّ
2025-11-23
بيونسيه تخطف الأنظار بإطلالة سباق فاخرة في الفورمولا 1… بدلة قيادة كاملة! (فيديو)
0
فنّ
2025-11-23
كان يؤدي وصلة غنائية... نجم أميركي يتعرّض لشق كبير في ركبته على المسرح! (صور)
فنّ
2025-11-23
كان يؤدي وصلة غنائية... نجم أميركي يتعرّض لشق كبير في ركبته على المسرح! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-11-23
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
منوعات
2025-11-23
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
0
رياضة
2025-11-02
بعد غياب أكثر من شهر بسبب الاصابة... نيمار يعود الى اللعب مجدداً مع هذا الفريق
رياضة
2025-11-02
بعد غياب أكثر من شهر بسبب الاصابة... نيمار يعود الى اللعب مجدداً مع هذا الفريق
0
خبر عاجل
2025-10-04
الإعلامية هيلدا خليفة تقدّم حفلة انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2025... لا تفوتوا متابعة الليلة المميزة الساعة 8:30 مساءً عبر الـLBCI
خبر عاجل
2025-10-04
الإعلامية هيلدا خليفة تقدّم حفلة انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2025... لا تفوتوا متابعة الليلة المميزة الساعة 8:30 مساءً عبر الـLBCI
0
منوعات
06:27
زفاف بـ6.7 مليون دولار… جينيفر لوبيز تشعل الاحتفال في قصر جيمس بوند وهذه هوية العروسين (فيديو)
منوعات
06:27
زفاف بـ6.7 مليون دولار… جينيفر لوبيز تشعل الاحتفال في قصر جيمس بوند وهذه هوية العروسين (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
عدوان: برّي والمجلس مسؤولان عن أي خلل في موعد الانتخابات النيابية
أخبار لبنان
07:51
عدوان: برّي والمجلس مسؤولان عن أي خلل في موعد الانتخابات النيابية
0
حال الطقس
07:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حال الطقس
07:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
0
أخبار لبنان
06:44
اللجنة المنظمة تكشف تفاصيل زيارة قداسة البابا: إجراءات أمنية دقيقة ونصائح للحضور
أخبار لبنان
06:44
اللجنة المنظمة تكشف تفاصيل زيارة قداسة البابا: إجراءات أمنية دقيقة ونصائح للحضور
0
أخبار لبنان
04:13
سلام: تطوير مرفأ بيروت هو من أركان نهوض البلاد... ورسامني: ندعم أي خطة نهوض للمرفأ
أخبار لبنان
04:13
سلام: تطوير مرفأ بيروت هو من أركان نهوض البلاد... ورسامني: ندعم أي خطة نهوض للمرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
4
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
5
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
6
أمن وقضاء
04:45
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
أمن وقضاء
04:45
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
7
خبر عاجل
05:16
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري عن زيارة البابا لاوون: نطلب من الجمهور الحضور باكرًا لتجنب الازدحام وعدم إحضار أي مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا
خبر عاجل
05:16
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري عن زيارة البابا لاوون: نطلب من الجمهور الحضور باكرًا لتجنب الازدحام وعدم إحضار أي مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا
8
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More