الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما
فنّ
2025-11-24 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما
توفي الاثنين عن 89 عاما نجم بوليوود الهندي الشهير دارمندرا الذي تألق بالأعمال الكوميدية الرومانسية وبأفلام الحركة المليئة بالتشويق.
وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في بيان عبر منصات التواصل، إنّ "وفاة دارمندرا تشكل نهاية حقبة في السينما الهندية"، مضيفا "كان شخصية سينمائية بارزة، وممثلا استثنائيا أضفى سحرا وعمقا على كل دور أدّاه".
وعانى الممثل الراحل حديثا من وعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مومباي.
وفي مسيرته الفنية الحافلة التي امتدت على ستة عقود، ظهر دارمندرا في أكثر من 250 فيلما، وكان عضوا في البرلمان، وحصل على إحدى أرفع الأوسمة المدنية في الهند.
وخلال ثمانينات القرن الماضي، تألق دارمندرا في سلسلة من أفلام الحركة.
وتشكل شخصية فيرو التي جسّدها في الفيلم الكلاسيكي "شولاي" عام 1975، الدور الأكثر شهرة في مسيرته المهنية.
كذلك، شارك دارمندرا، وهو أب لستة أولاد، في إنتاج أفلام من بطولة نجلاه ساني وبوبي ديول.
ومن المقرر طرح فيلمه الأخير "إيكيس" للمخرج سريرام راغافان خلال الشهر المقبل.
وكالة فرانس برس
آخر الأخبار
فنّ
بوليوود
دارمندرا
بيونسيه تخطف الأنظار بإطلالة سباق فاخرة في الفورمولا 1… بدلة قيادة كاملة! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-09-16
وفاة عملاق السينما الأميركية روبرت ريدفورد عن 89 عاما
فنّ
2025-09-16
وفاة عملاق السينما الأميركية روبرت ريدفورد عن 89 عاما
0
رياضة
2025-11-10
وفاة أسطورة الـ "أن بي ايه" ليني ويلكنز عن 88 عاما
رياضة
2025-11-10
وفاة أسطورة الـ "أن بي ايه" ليني ويلكنز عن 88 عاما
0
خبر عاجل
2025-10-27
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
2025-10-27
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
0
أخبار دولية
2025-10-25
وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما
أخبار دولية
2025-10-25
وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
15:54
بيونسيه تخطف الأنظار بإطلالة سباق فاخرة في الفورمولا 1… بدلة قيادة كاملة! (فيديو)
فنّ
15:54
بيونسيه تخطف الأنظار بإطلالة سباق فاخرة في الفورمولا 1… بدلة قيادة كاملة! (فيديو)
0
فنّ
12:06
كان يؤدي وصلة غنائية... نجم أميركي يتعرّض لشق كبير في ركبته على المسرح! (صور)
فنّ
12:06
كان يؤدي وصلة غنائية... نجم أميركي يتعرّض لشق كبير في ركبته على المسرح! (صور)
0
فنّ
2025-11-23
سنغافورة ترحّل رجلاً أجنبياً بعد هجومه على أريانا غراندي... هذا ما فعله على السجادة الحمراء!
فنّ
2025-11-23
سنغافورة ترحّل رجلاً أجنبياً بعد هجومه على أريانا غراندي... هذا ما فعله على السجادة الحمراء!
0
فنّ
2025-11-22
اشتهرت بأسلوبها الغنائي المميز... وفاة المغنية الإيطالية أورنيلا فانوني عن 91 عاما
فنّ
2025-11-22
اشتهرت بأسلوبها الغنائي المميز... وفاة المغنية الإيطالية أورنيلا فانوني عن 91 عاما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:10
التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
آخر الأخبار
04:10
التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
0
اقتصاد
2025-11-07
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
2025-11-07
إليكم جدول أسعار المحروقات
0
آخر الأخبار
2025-11-05
الجيش الإسرائيليّ: لا توجد معلومات تؤكد وجود جثة هدار غولدين في نفق مع عناصر حماس المحاصرين في رفح
آخر الأخبار
2025-11-05
الجيش الإسرائيليّ: لا توجد معلومات تؤكد وجود جثة هدار غولدين في نفق مع عناصر حماس المحاصرين في رفح
0
خبر عاجل
2025-11-21
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
خبر عاجل
2025-11-21
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:57
رغم الظروف… زيارة البابا إلى لبنان مستمرة وبكركي تتحضر
أخبار لبنان
08:57
رغم الظروف… زيارة البابا إلى لبنان مستمرة وبكركي تتحضر
0
أخبار لبنان
08:13
بعد غارة الضاحية… هكذا يبدو الموقف الإسرائيلي
أخبار لبنان
08:13
بعد غارة الضاحية… هكذا يبدو الموقف الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
08:10
حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري
أخبار لبنان
08:10
حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري
0
أخبار دولية
05:05
زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود "أكبر بكثير"
أخبار دولية
05:05
زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود "أكبر بكثير"
0
أخبار لبنان
15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
أخبار لبنان
15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
0
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:11
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
أخبار لبنان
14:11
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
2
منوعات
11:24
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
منوعات
11:24
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
3
أمن وقضاء
04:35
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
04:35
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
4
منوعات
10:00
طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)
منوعات
10:00
طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)
5
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
6
أخبار لبنان
11:56
أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
أخبار لبنان
11:56
أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
7
أخبار لبنان
2025-11-23
الرئيس عون: استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان
أخبار لبنان
2025-11-23
الرئيس عون: استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان
8
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More