الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما

فنّ
2025-11-24 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما

توفي الاثنين عن 89 عاما نجم بوليوود الهندي الشهير دارمندرا الذي تألق بالأعمال الكوميدية الرومانسية وبأفلام الحركة المليئة بالتشويق.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في بيان عبر منصات التواصل، إنّ "وفاة دارمندرا تشكل نهاية حقبة في السينما الهندية"، مضيفا "كان شخصية سينمائية بارزة، وممثلا استثنائيا أضفى سحرا وعمقا على كل دور أدّاه".

وعانى الممثل الراحل حديثا من وعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مومباي.

وفي مسيرته الفنية الحافلة التي امتدت على ستة عقود، ظهر دارمندرا في أكثر من 250 فيلما، وكان عضوا في البرلمان، وحصل على إحدى أرفع الأوسمة المدنية في الهند.

وخلال ثمانينات القرن الماضي، تألق دارمندرا في سلسلة من أفلام الحركة.

وتشكل شخصية فيرو التي جسّدها في الفيلم الكلاسيكي "شولاي" عام 1975، الدور الأكثر شهرة في مسيرته المهنية.

كذلك، شارك دارمندرا، وهو أب لستة أولاد، في إنتاج أفلام من بطولة نجلاه ساني وبوبي ديول.

ومن المقرر طرح فيلمه الأخير "إيكيس" للمخرج سريرام راغافان خلال الشهر المقبل.
 
وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

بوليوود

دارمندرا

بيونسيه تخطف الأنظار بإطلالة سباق فاخرة في الفورمولا 1… بدلة قيادة كاملة! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-16

وفاة عملاق السينما الأميركية روبرت ريدفورد عن 89 عاما

LBCI
رياضة
2025-11-10

وفاة أسطورة الـ "أن بي ايه" ليني ويلكنز عن 88 عاما

LBCI
خبر عاجل
2025-10-27

وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض

LBCI
أخبار دولية
2025-10-25

وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:54

بيونسيه تخطف الأنظار بإطلالة سباق فاخرة في الفورمولا 1… بدلة قيادة كاملة! (فيديو)

LBCI
فنّ
12:06

كان يؤدي وصلة غنائية... نجم أميركي يتعرّض لشق كبير في ركبته على المسرح! (صور)

LBCI
فنّ
2025-11-23

سنغافورة ترحّل رجلاً أجنبياً بعد هجومه على أريانا غراندي... هذا ما فعله على السجادة الحمراء!

LBCI
فنّ
2025-11-22

اشتهرت بأسلوبها الغنائي المميز... وفاة المغنية الإيطالية أورنيلا فانوني عن 91 عاما

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:10

التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

LBCI
اقتصاد
2025-11-07

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-05

الجيش الإسرائيليّ: لا توجد معلومات تؤكد وجود جثة هدار غولدين في نفق مع عناصر حماس المحاصرين في رفح

LBCI
خبر عاجل
2025-11-21

الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:57

رغم الظروف… زيارة البابا إلى لبنان مستمرة وبكركي تتحضر

LBCI
أخبار لبنان
08:13

بعد غارة الضاحية… هكذا يبدو الموقف الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
08:10

حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري

LBCI
أخبار دولية
05:05

زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود "أكبر بكثير"

LBCI
أخبار لبنان
15:58

نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
15:53

تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:11

حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي

LBCI
منوعات
11:24

من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم

LBCI
أمن وقضاء
04:35

نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
منوعات
10:00

طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:28

هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي

LBCI
أخبار لبنان
11:56

أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-23

الرئيس عون: استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
15:53

تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More