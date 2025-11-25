الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الشامي.. أصغر فنّان عربي يظهر على غلاف مجلّة GQ العالميّة وهذا ما كشفه
فنّ
2025-11-25 | 17:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الشامي.. أصغر فنّان عربي يظهر على غلاف مجلّة GQ العالميّة وهذا ما كشفه
ظهر الفنان الشامي على غلاف مجلّة
GQ
الشرق الأوسط ضمن سلسلة Men of the Year 2025، ليكون أصغر فنّانٍ يظهر على الغلاف في تاريخ المجلّة.
ويُعدّ ظهور الشامي على غلاف GQ إنجازًا بارزًا، إذ تُعتبر المجلّة واحدةً من أبرز المجلات العالميّة في عالم الموضة والفنّ والثقافة.
وعند الحديث عن أبرز إنجازاته الشخصية بعيدًا عن الشهرة، ضمن المقابلة، شارك الشامي لحظته الفارقة في حياته قائلاً: "وجدتُ نفسي أخيراً مع منزلٍ باسمي، وعائلتي بأكملها من حولي، بعد 13 عاماً من اللجوء، وسنوات من الهجرة، والعيش في مساكن مُستَأجَرة… هذه اللحظة جعلتني أشعرُ بفخر حقيقيّ بنفسي".
ويعتبر الشامي جمهوره جزءًا من عائلته، وهو بالتالي يعي تمامًا اهتمام الناس بعلاقته بهم، إذ أعلن قائلًا: "أفهم الناس الذين يُشكّكون في جمهوري. هذه ظاهرةٌ تحدثُ مرّةً كلّ 40 أو 60 سنة. مسؤوليّتي هي إثبات أنّ حبّهم حقيقيّ، وأن هذا الجمهور يستحقّ الحبّ بالمقابل، يستحقّ موسيقى جيدة ووقتًا ممتعًا".
وعن ألبومه الأول، علّق الشامي قائلاً: "أعتقد أنّ الفنّان يجبُ أن يطرح ألبومًا عندما تتطوّر شخصيّته الفنيّة ويُصبح توقيعُه الموسيقي ّواضحًا. أعمل على ذلك منذ البداية، لكنّني قريبٌ جدًا من إصدار ألبومي الأول".
وكشف الشامي أنّه في صدد التحضير لعددٍ من التعاونات والأغاني الثنائيّة مع فنّانين إقليميّين ودوليّين، من بينهم الفنّان الأميركي جيسون ديرولو المتخصّص في البوب والـR&B.
واعتبر الشامي في سياق كلامه أنّ الفنّ يجب أن يكون للناس، للفقراء، ولأبناء الحروب؛ لكلّ مَن يحتاج إلى ملاذٍ في المشاعر. وأعرب عن شعوره بالفخر والاعتزاز لما وصل اليه الفنّ السوريّ قائلًا: "هذا هو أفضل وقتٍ في التاريخ للفنّ السوريّ ليتوسّع على المستويات العربيّة والشرق أوسطيّة والعالميّة. فانتشارنا حول العالم منحنا خبراتٍ ووجهات نظرٍ عالميّة وشاملة".
وفي سياق متّصل، أكّد الشامي مواصلة عمله على تطوير نفسه كبشر، لأنه إذا لم يتطور لن يتمكن من العمل على موسيقاه ومسيرته، بحسب قوله. وأردف قائلاً: "أريد أن أصنع موسيقى ترتبط بالمنطقة، وأتمنى أن تصل عالميًا".
الشامي الذي نشأ بين سوريا وتركيا ولبنان، وعاش تجربة مريرة مع التهجير والانتماء، قال: "سوريا هي الوطن… لكنّ قصّتي غريبةٌ بعض الشيء. شعورُ الانتماء لديّ يتناقض مع مفهوم الوطن. كثيرًا ما أشعر أنّ لبنان هو وطني، وأحيانًا تركيا… أحيانًا أعود وأقول سوريا هي الوطن، لكن لا أعرف بالضبط الى أين أنتمي".
وعن أوّل زيارةٍ له بعد سنواتٍ إلى سوريا، أعلن أنّ أوّل ما فعله كان رؤية العائلة والجيران. وتابع قائلاً: "ذهبت إلى الجامع الأمويّ ثمّ مسجد محي الدين بن عربي لأصلي، وعشتُ ذكريات طفولتي، وزرتُ مدرستي… كتبت موسيقى خلال الرحلة لكنّها ثقيلة، لم أنشرها، لأنّ الناس يحتاجون للفرح فقط".
وفي ما يخصّ الموسيقى ورسالتها، يُؤكّد الشامي على أهميّة نشر السعادة والحب والحنان (ما باتَ يُعرَف بشعاره): "أنا سعيدٌ وممتنٌّ لأنّي ارتبطت بمفهومين مهمَين وصحيَّين في الحياة: السعادة والحبّ والحنان. أريد أن أنشرَ السعادة والحب والحنان، أو على الأقلّ أن أذكّر الناس بها إذا نسوها".
أمّا عن رسالة الشامي للشباب، فقال: "لعدم مقارنة أنفسنا بالآخرين أبدًا. فلنكن أفضل نسخة من أنفسنا دائمًا، وعلينا ألّا ننسى أنّ العائلة هي كلّ شيء".
فنّ
فنّان
مجلّة
العالميّة
التالي
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-09-21
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
فنّ
2025-09-21
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12
حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12
حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-30
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-30
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
0
منوعات
2025-09-19
هل قبر كليوباترا غارق تحت الماء؟... العثور على خيط يقود إلى "القبر الملكي المفقود" وهذا ما كشفه العلماء
منوعات
2025-09-19
هل قبر كليوباترا غارق تحت الماء؟... العثور على خيط يقود إلى "القبر الملكي المفقود" وهذا ما كشفه العلماء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
22:49
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
اخبار البرامج
22:49
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
0
اخبار البرامج
22:33
نوال الزغبي تفتتح "المسار" مع رودولف هلال: هذا ما كشفته عن حياتها الخاصة وما هو المفتاح لدخول قلبها؟
اخبار البرامج
22:33
نوال الزغبي تفتتح "المسار" مع رودولف هلال: هذا ما كشفته عن حياتها الخاصة وما هو المفتاح لدخول قلبها؟
0
فنّ
15:56
بريجيت باردو تُنقل إلى المستشفى مجددًا… وهذه آخر المعطيات حول وضعها الصحي
فنّ
15:56
بريجيت باردو تُنقل إلى المستشفى مجددًا… وهذه آخر المعطيات حول وضعها الصحي
0
فنّ
13:14
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
فنّ
13:14
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-11
الشرطة الأميركية: عدم العثور على ناجين بعد انفجار مصنع ذخيرة بولاية تنيسي
أخبار دولية
2025-10-11
الشرطة الأميركية: عدم العثور على ناجين بعد انفجار مصنع ذخيرة بولاية تنيسي
0
آخر الأخبار
2025-09-29
الرئيس عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
آخر الأخبار
2025-09-29
الرئيس عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
0
آخر الأخبار
2025-11-07
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و14 جريحًا في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-11-07
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و14 جريحًا في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أخبار دولية
2025-10-20
مصدر لرويترز: زيلينسكي سيحضر قمة المجلس الأوروبي في بروكسل يوم الخميس
أخبار دولية
2025-10-20
مصدر لرويترز: زيلينسكي سيحضر قمة المجلس الأوروبي في بروكسل يوم الخميس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
21:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
تقارير نشرة الاخبار
21:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
0
أخبار لبنان
20:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
أخبار لبنان
20:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
20:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
تقارير نشرة الاخبار
20:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
20:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
20:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
20:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
تقارير نشرة الاخبار
20:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
0
تقارير نشرة الاخبار
20:45
تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!
تقارير نشرة الاخبار
20:45
تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!
0
تقارير نشرة الاخبار
20:38
تكرار حوادث العمل يكشف خللًا بنيويًا في نظام السلامة العامة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
20:38
تكرار حوادث العمل يكشف خللًا بنيويًا في نظام السلامة العامة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
20:35
فضل شاكر يطلُّ بنظاراته السوداء: صباح الخير للمحكمة
تقارير نشرة الاخبار
20:35
فضل شاكر يطلُّ بنظاراته السوداء: صباح الخير للمحكمة
0
تقارير نشرة الاخبار
20:31
عدة مظاهرات في سوريا.. فهل فمن يحركها؟
تقارير نشرة الاخبار
20:31
عدة مظاهرات في سوريا.. فهل فمن يحركها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
09:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
فنّ
13:14
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
فنّ
13:14
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
3
أخبار لبنان
15:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
أخبار لبنان
15:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
4
أمن وقضاء
16:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
أمن وقضاء
16:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
5
حال الطقس
09:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
حال الطقس
09:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
6
أخبار دولية
20:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
أخبار دولية
20:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
7
أخبار لبنان
17:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
17:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
8
حال الطقس
14:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حال الطقس
14:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More