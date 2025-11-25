الشامي.. أصغر فنّان عربي يظهر على غلاف مجلّة GQ العالميّة وهذا ما كشفه

واعتبر الشامي في سياق كلامه أنّ الفنّ يجب أن يكون للناس، للفقراء، ولأبناء الحروب؛ لكلّ مَن يحتاج إلى ملاذٍ في المشاعر. وأعرب عن شعوره بالفخر والاعتزاز لما وصل اليه الفنّ السوريّ قائلًا: "هذا هو أفضل وقتٍ في التاريخ للفنّ السوريّ ليتوسّع على المستويات العربيّة والشرق أوسطيّة والعالميّة. فانتشارنا حول العالم منحنا خبراتٍ ووجهات نظرٍ عالميّة وشاملة".وفي سياق متّصل، أكّد الشامي مواصلة عمله على تطوير نفسه كبشر، لأنه إذا لم يتطور لن يتمكن من العمل على موسيقاه ومسيرته، بحسب قوله. وأردف قائلاً: "أريد أن أصنع موسيقى ترتبط بالمنطقة، وأتمنى أن تصل عالميًا".الشامي الذي نشأ بين سوريا وتركيا ولبنان، وعاش تجربة مريرة مع التهجير والانتماء، قال: "سوريا هي الوطن… لكنّ قصّتي غريبةٌ بعض الشيء. شعورُ الانتماء لديّ يتناقض مع مفهوم الوطن. كثيرًا ما أشعر أنّ لبنان هو وطني، وأحيانًا تركيا… أحيانًا أعود وأقول سوريا هي الوطن، لكن لا أعرف بالضبط الى أين أنتمي".وعن أوّل زيارةٍ له بعد سنواتٍ إلى سوريا، أعلن أنّ أوّل ما فعله كان رؤية العائلة والجيران. وتابع قائلاً: "ذهبت إلى الجامع الأمويّ ثمّ مسجد محي الدين بن عربي لأصلي، وعشتُ ذكريات طفولتي، وزرتُ مدرستي… كتبت موسيقى خلال الرحلة لكنّها ثقيلة، لم أنشرها، لأنّ الناس يحتاجون للفرح فقط".وفي ما يخصّ الموسيقى ورسالتها، يُؤكّد الشامي على أهميّة نشر السعادة والحب والحنان (ما باتَ يُعرَف بشعاره): "أنا سعيدٌ وممتنٌّ لأنّي ارتبطت بمفهومين مهمَين وصحيَّين في الحياة: السعادة والحبّ والحنان. أريد أن أنشرَ السعادة والحب والحنان، أو على الأقلّ أن أذكّر الناس بها إذا نسوها".أمّا عن رسالة الشامي للشباب، فقال: "لعدم مقارنة أنفسنا بالآخرين أبدًا. فلنكن أفضل نسخة من أنفسنا دائمًا، وعلينا ألّا ننسى أنّ العائلة هي كلّ شيء".