نوال الزغبي تفتتح "المسار" مع رودولف هلال: هذا ما كشفته عن حياتها الخاصة وما هو المفتاح لدخول قلبها؟

حلّت النجمة الذهبية نوال الزغبي ضيفة على الحلقة الأولى من برنامج "المسار" من تقديم رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI، حيث تطرّقت بصراحة إلى جوانب شخصيّة ومهنية من حياتها.

وأكدت الزغبي أن "كل شيء يزول مع الوقت، إنّما اسم الإنسان وحده يبقى"، مشيرة إلى أن مفتاح دخول حياتها هو الصدق. وعند سؤالها عمّا إذا كان قلبها متاحاً، أجابت: "نعم".

أما عن مواصفات الرجل الذي يمكن أن يجذبها، فقالت إنها تفضّل أن يكون: "مهضوم، جميل ومقبول شكلياً، مضحك، صاحب شخصية قوية، رجل… ورجل أعمال"، في إشارة إلى أهمية أن يكون غنياً وناجحاً.

وفي فقرة "المفاتيح الستة"، اختارت نوال مفتاح النجاح، مشدّدة على أن الإنسان يحقّق النجاح عندما تكون إرادة الله مكتوبة له.