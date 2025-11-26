الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"عودة Home Alone؟"... ماكولي كولكين يكشف فكرة صادمة لجزء جديد ولكن...
فنّ
2025-11-26 | 09:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"عودة Home Alone؟"... ماكولي كولكين يكشف فكرة صادمة لجزء جديد ولكن...
كشف الممثل ماكولي كولكين، نجم فيلم "Home Alone" الشهير بدور كيفن ماكالستر، أنه يخطّط لفكرة جزء جديد من الفيلم الكلاسيكي الصادر عام 1990، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وقال كولكين، البالغ 45 عامًا، خلال جولته "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin" يوم الأحد، وفق مجلة People: "لديّ نوع من الفكرة… أكون إما أرملًا أو مطلّقًا. أُربي طفلًا وحدي، أعمل بجهد كبير ولا أنتبه له بما يكفي، فينزعج مني… ثم يُغلق الباب في وجهي."
وأوضح أن ابنه في القصة لن يسمح له بالدخول، وبدلًا من اللصين هاري (جو بيشي) ومارف (دانيال ستيرن)، سيكون الطفل نفسه هو من ينصب الفخاخ لوالده.
وجاء حديث كولكين خلال احتفاله بالذكرى الـ35 لصدور الفيلم، الذي تلاه جزء ثانٍ عام 1992 بعنوان "Home Alone 2: Lost in New York"، بالإضافة لمحاولات إعادة إنتاج لاحقة، آخرها نسخة Disney+ عام 2021 التي جاءت بطاقم جديد تمامًا.
وأضاف كولكين: "لن أرفض الفكرة تمامًا… لكن يجب أن يكون السيناريو مثاليًا."
كما كشف أن طفليه من خطيبته بريندا سونغ، داكوتا (4 سنوات) وكارسون (3 سنوات)، لا يعرفان أنه هو "كيفن" في الفيلم، قائلاً مازحًا: "لا فكرة لديهما أنني Kevin."
وتحدث أيضًا عن كواليس التصوير، موضحًا أن جو بيشي عضّ إصبعه فعليًا خلال التدريب على أحد المشاهد: "عضّ إصبعي أثناء البروفات… كان يقول إنه سيقضم أصابعي واحدًا تلو الآخر، ثم غرس أسنانه في إصبعي. صرخت فورًا! يمكنك تخيّل شعوره حين أدرك أنه عضّ طفلًا في التاسعة."
وقال إن العلامة لا تزال على إصبعه بعد 35 عامًا، واصفًا إياها بـ"تذكار" طريف الآن، رغم أن الموقف كان مخيفًا حينها.
وكشف كولكين أن أبناءه بدأوا يقلّدون أساليب الفخاخ التي يشاهدونها: "بعدما يشاهد الأطفال الفيلم، يقضون شهرًا ينصبون لك الفخاخ… وأطفالي بدأوا يفعلون ذلك أيضًا."
في المقابل، يرى المخرج كريس كولومبوس أن الفكرة ليست جيدة: "أعتقد أن Home Alone كان لحظة خاصة لا يمكن تكرارها. محاولة إعادة إنتاج ما فعلناه قبل 35 عامًا ستكون خطأ. يجب تركه كما هو."
فنّ
Alone؟"...
ماكولي
كولكين
صادمة
ولكن...
التالي
الشاعرة ماجدة داغر تمثّل لبنان في المهرجان الدولي للشّعر النسائي في اسطنبول (صور)
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-02
جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"
علوم وتكنولوجيا
2025-11-02
جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"
0
منوعات
2025-10-27
دراسة جديدة تكشف: "الثقافة تفوقت على الجينات في توجيه مستقبل البشر"
منوعات
2025-10-27
دراسة جديدة تكشف: "الثقافة تفوقت على الجينات في توجيه مستقبل البشر"
0
فنّ
2025-10-03
"سجني حطمني حتى النخاع ولكن"... "ديدي" يكشف عن ندمه برسالة مؤثرة: كان من الأفضل لو كنت ميتاً
فنّ
2025-10-03
"سجني حطمني حتى النخاع ولكن"... "ديدي" يكشف عن ندمه برسالة مؤثرة: كان من الأفضل لو كنت ميتاً
0
أخبار دولية
2025-09-26
الاتحاد الأوروبي يناقش فكرة "جدار مضاد للمسيرات" في وجه التهديد الروسي
أخبار دولية
2025-09-26
الاتحاد الأوروبي يناقش فكرة "جدار مضاد للمسيرات" في وجه التهديد الروسي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
10:14
بناء آلة الأرغن الأنبوبي في المقر الجديد للكونسرفتوار مع شركة كلايس الأعرق في العالم (صور)
فنّ
10:14
بناء آلة الأرغن الأنبوبي في المقر الجديد للكونسرفتوار مع شركة كلايس الأعرق في العالم (صور)
0
فنّ
08:51
"15 شهرًا في الظلام"… إلتون جون يكشف معاناته بعد فقدان بصره بعينه اليمنى: "أقول لنفسي تابع!"
فنّ
08:51
"15 شهرًا في الظلام"… إلتون جون يكشف معاناته بعد فقدان بصره بعينه اليمنى: "أقول لنفسي تابع!"
0
فنّ
06:40
الشاعرة ماجدة داغر تمثّل لبنان في المهرجان الدولي للشّعر النسائي في اسطنبول (صور)
فنّ
06:40
الشاعرة ماجدة داغر تمثّل لبنان في المهرجان الدولي للشّعر النسائي في اسطنبول (صور)
0
اخبار البرامج
15:49
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
اخبار البرامج
15:49
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:33
الشيخ قاسم إلى "التعبويين المجاهدين": مهما اشتدت الأزمات ستنفرج وستنتهي جولة باطل العدوان الإسرائيليّ - الأميركيّ
أخبار لبنان
08:33
الشيخ قاسم إلى "التعبويين المجاهدين": مهما اشتدت الأزمات ستنفرج وستنتهي جولة باطل العدوان الإسرائيليّ - الأميركيّ
0
أخبار لبنان
12:51
لجنة الاقتصاد تابعت درس موضوع تنظيم قطاع التأمين
أخبار لبنان
12:51
لجنة الاقتصاد تابعت درس موضوع تنظيم قطاع التأمين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟
0
منوعات
10:38
في مشهد صادم... "ترند" يشعل عروسين يوم زفافهما وهذا ما حصل (فيديو)
منوعات
10:38
في مشهد صادم... "ترند" يشعل عروسين يوم زفافهما وهذا ما حصل (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش
تقارير نشرة الاخبار
13:49
سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير خارجية مصر في بيروت… يدق ناقوس الخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير خارجية مصر في بيروت… يدق ناقوس الخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عامٌ على الاتفاق: وقفٌ للنار على الورق… واستمرارٌ للنيران الإسرائيلية على الأرض
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عامٌ على الاتفاق: وقفٌ للنار على الورق… واستمرارٌ للنيران الإسرائيلية على الأرض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
البابا عند القديس شربل : زيارة استثنائية بعد ١٠٠ عام على ارسال ملف التقديس !
تقارير نشرة الاخبار
13:13
البابا عند القديس شربل : زيارة استثنائية بعد ١٠٠ عام على ارسال ملف التقديس !
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
2
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
3
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
4
أخبار لبنان
16:28
ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
16:28
ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل
5
اخبار البرامج
15:49
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
اخبار البرامج
15:49
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
6
خبر عاجل
04:44
القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان
خبر عاجل
04:44
القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان
7
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
8
أخبار لبنان
06:48
حاكم مصرف لبنان يردّ على الشائعات: جميع نوّاب الحاكم أعضاء في فريق واحد
أخبار لبنان
06:48
حاكم مصرف لبنان يردّ على الشائعات: جميع نوّاب الحاكم أعضاء في فريق واحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More