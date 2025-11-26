"عودة Home Alone؟"... ماكولي كولكين يكشف فكرة صادمة لجزء جديد ولكن...

كما كشف أن طفليه من خطيبته بريندا سونغ، داكوتا (4 سنوات) وكارسون (3 سنوات)، لا يعرفان أنه هو "كيفن" في الفيلم، قائلاً مازحًا: "لا فكرة لديهما أنني Kevin."وتحدث أيضًا عن كواليس التصوير، موضحًا أن جو بيشي عضّ إصبعه فعليًا خلال التدريب على أحد المشاهد: "عضّ إصبعي أثناء البروفات… كان يقول إنه سيقضم أصابعي واحدًا تلو الآخر، ثم غرس أسنانه في إصبعي. صرخت فورًا! يمكنك تخيّل شعوره حين أدرك أنه عضّ طفلًا في التاسعة."وقال إن العلامة لا تزال على إصبعه بعد 35 عامًا، واصفًا إياها بـ"تذكار" طريف الآن، رغم أن الموقف كان مخيفًا حينها.وكشف كولكين أن أبناءه بدأوا يقلّدون أساليب الفخاخ التي يشاهدونها: "بعدما يشاهد الأطفال الفيلم، يقضون شهرًا ينصبون لك الفخاخ… وأطفالي بدأوا يفعلون ذلك أيضًا."في المقابل، يرى المخرج كريس كولومبوس أن الفكرة ليست جيدة: "أعتقد أن Home Alone كان لحظة خاصة لا يمكن تكرارها. محاولة إعادة إنتاج ما فعلناه قبل 35 عامًا ستكون خطأ. يجب تركه كما هو."