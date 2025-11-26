الأخبار
"15 شهرًا في الظلام"… إلتون جون يكشف معاناته بعد فقدان بصره بعينه اليمنى: "أقول لنفسي تابع!"

فنّ
2025-11-26
مشاهدات عالية
2min
"15 شهرًا في الظلام"… إلتون جون يكشف معاناته بعد فقدان بصره بعينه اليمنى: "أقول لنفسي تابع!"

كشف أسطورة الموسيقى العالمية إلتون جون عن معاناته القاسية بعد فقدانه البصر بالكامل في عينه اليمنى بسبب التهاب حاد أصابه العام الماضي، مؤكداً أنه يعيش واحدة من أصعب مراحل حياته، لكنه يرفض الاستسلام للألم ويتمسّك بالأمل في أن يعيد العلم إليه بصره يومًا ما، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال جون (78 عامًا) في مقابلة مع Variety: "كانت الأشهر الـ15 الماضية مدمّرة… لم أعد أستطيع رؤية أي شيء أو مشاهدة التلفاز أو حتى القراءة. فقدت عيني اليمنى وعيني اليسرى ليست بحالة جيدة."

وأصيب صاحب أغنية Tiny Dancer بالالتهاب أثناء إجازته في جنوب فرنسا، ما أدى لاحقًا إلى فقدان الرؤية في إحدى عينيه رغم محاولات العلاج.

ورغم التدهور الكبير في بصره، شدّد الفنان الحائز على جوائز "غرامي" و"أوسكار" و"توني" على أنه ما زال يؤمن بالشفاء: "عشت حياة مذهلة… وعليّ فقط أن أكون صبورًا. لدي أمل كبير بأن يساعدني العلم في المستقبل."

ووجّه جون رسالة صمود لمعجبيه قائلاً: "لا يجب أن نفقد الأمل… يجب أن نكون أقوياء ونواصل محاولة تحسين حياتنا مهما كانت التحديات."

وأعرب الفنان العملاق عن امتنانه لدعم عائلته وأصدقائه المشاهير خلال محنته، كاشفًا أن بول مكارتني وكيث ريتشاردز وغيرهما يتواصلون معه باستمرار للاطمئنان عليه.

وأضاف: "أحيانًا أشعر بالإحباط، لكن لدي عائلة مذهلة وطفلان رائعان… وهذا يمنحني القوة."

وكان جون قد كشف عبر إنستغرام في أيلول 2024 إصابته بـ"التهاب شديد" أدى إلى فقدان البصر تدريجيًا، مشيرًا إلى أن عملية التعافي بطيئة للغاية.

ورغم عدم قدرته على رؤية أبنائه وهم يمارسون الرياضة، إلا أن الفنان الأسطوري اختار مواجهة الواقع بإيجابية: "أنا محظوظ… وما زلت قادرًا على رؤية شيء ما بعيني اليسرى. لذلك أقول لنفسي: تابع حياتك."

