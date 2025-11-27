الأخبار
رحمة رياض تُطلق أغنية "مطر"... رومانسيّة شتويّة باللهجة العراقيّة

فنّ
2025-11-27 | 09:57
مشاهدات عالية
رحمة رياض تُطلق أغنية "مطر"... رومانسيّة شتويّة باللهجة العراقيّة

أطلقت النجمة العربيّة رحمة رياض أحدث أعمالها الغنائيّة بعنوان "مطر"، وهي أغنية رومانسيّة بامتياز باللهجة العراقيّة، تحمل طابعًا عاطفيًا قويًّا ينسجمُ مع أجواء الشتاء وما يحمله هذا الفصل من مشاعر حنينٍ واشتياق.

ويأتي العمل الجديد مُتناغِمًا مع روح الشّتاء، إذ تُقدِّم رحمة أغنيةً دافئةَ الإحساس، مليئة بالمشاعر الحقيقيّة التي تُلامس المستمع منذ اللحظة الأولى، بصوتها الذي يحترف نقل العاطفة بصدقٍ ويدخل القلوب قبل الآذان. 

الأغنية من كلمات الشاعر علي رياض، ألحان حيدر الأسير، توزيع عزيز ثامر، فيما تولّى حسن العراقي عمليّة الميكس والماسترنغ.

وقد قُدِّمَت الأغنية بتقنيات الذكاء الاصطناعيّ ضمن أجواءٍ شتويّة متكاملة، عكست روح العمل وحالة الشوق التي تتصاعد مع زخّات المطر.

وكانت رحمة قد شوّقت جمهورها قبل الإصدار من خلال فيديو ترويجي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه تحت المطر وهي تكتب على زجاج السيارة عنوان أغنية "مطر"، ما أثار فضول المتابعين وزاد من حماسهم بانتظار العمل الجديد.

وعلى صعيدٍ منفصل، تستعدّ رحمة رياض لإحياء سهرة رأس السنة 2026 في فندق الحبتور غراند – بيروت.

فنّ

تُطلق

أغنية

"مطر"...

رومانسيّة

شتويّة

باللهجة

العراقيّة

الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس

LBCI
خبر عاجل
09:27

الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"

LBCI
خبر عاجل
11:49

انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة

LBCI
خبر عاجل
15:54

حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن

