رحمة رياض تُطلق أغنية "مطر"... رومانسيّة شتويّة باللهجة العراقيّة
فنّ
2025-11-27 | 09:57
رحمة رياض تُطلق أغنية "مطر"... رومانسيّة شتويّة باللهجة العراقيّة
أطلقت النجمة العربيّة رحمة رياض أحدث أعمالها الغنائيّة بعنوان "مطر"، وهي أغنية رومانسيّة بامتياز باللهجة العراقيّة، تحمل طابعًا عاطفيًا قويًّا ينسجمُ مع أجواء الشتاء وما يحمله هذا الفصل من مشاعر حنينٍ واشتياق.
ويأتي العمل الجديد مُتناغِمًا مع روح الشّتاء، إذ تُقدِّم رحمة أغنيةً دافئةَ الإحساس، مليئة بالمشاعر الحقيقيّة التي تُلامس المستمع منذ اللحظة الأولى، بصوتها الذي يحترف نقل العاطفة بصدقٍ ويدخل القلوب قبل الآذان.
الأغنية من كلمات الشاعر علي رياض، ألحان حيدر الأسير، توزيع عزيز ثامر، فيما تولّى حسن العراقي عمليّة الميكس والماسترنغ.
وقد قُدِّمَت الأغنية بتقنيات الذكاء الاصطناعيّ ضمن أجواءٍ شتويّة متكاملة، عكست روح العمل وحالة الشوق التي تتصاعد مع زخّات المطر.
وكانت رحمة قد شوّقت جمهورها قبل الإصدار من خلال فيديو ترويجي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه تحت المطر وهي تكتب على زجاج السيارة عنوان أغنية "مطر"، ما أثار فضول المتابعين وزاد من حماسهم بانتظار العمل الجديد.
وعلى صعيدٍ منفصل، تستعدّ رحمة رياض لإحياء سهرة رأس السنة 2026 في فندق الحبتور غراند – بيروت.
0
فنّ
2025-09-26
في أجواء رومانسية بإيطاليا... دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون (صور)
فنّ
2025-09-26
في أجواء رومانسية بإيطاليا... دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون (صور)
0
فنّ
2025-10-23
إيقاع غربي ولهجة شرقيّة.. الشامي يطرح أغنية "كيفو"! (فيديو)
فنّ
2025-10-23
إيقاع غربي ولهجة شرقيّة.. الشامي يطرح أغنية "كيفو"! (فيديو)
0
خبر عاجل
2025-10-25
تذكير بوجوب تأخير الساعة عند منتصف الليل عملًا بالتوقيت الشتوي
خبر عاجل
2025-10-25
تذكير بوجوب تأخير الساعة عند منتصف الليل عملًا بالتوقيت الشتوي
0
أخبار لبنان
2025-10-14
الرئيس عون اطلع من لحود على الحركة السياحية وتحضيرات الموسم الشتوي
أخبار لبنان
2025-10-14
الرئيس عون اطلع من لحود على الحركة السياحية وتحضيرات الموسم الشتوي
0
فنّ
2025-11-26
بناء آلة الأرغن الأنبوبي في المقر الجديد للكونسرفتوار مع شركة كلايس الأعرق في العالم (صور)
فنّ
2025-11-26
بناء آلة الأرغن الأنبوبي في المقر الجديد للكونسرفتوار مع شركة كلايس الأعرق في العالم (صور)
0
فنّ
2025-11-26
"عودة Home Alone؟"... ماكولي كولكين يكشف فكرة صادمة لجزء جديد ولكن...
فنّ
2025-11-26
"عودة Home Alone؟"... ماكولي كولكين يكشف فكرة صادمة لجزء جديد ولكن...
0
فنّ
2025-11-26
"15 شهرًا في الظلام"… إلتون جون يكشف معاناته بعد فقدان بصره بعينه اليمنى: "أقول لنفسي تابع!"
فنّ
2025-11-26
"15 شهرًا في الظلام"… إلتون جون يكشف معاناته بعد فقدان بصره بعينه اليمنى: "أقول لنفسي تابع!"
0
فنّ
2025-11-26
الشاعرة ماجدة داغر تمثّل لبنان في المهرجان الدولي للشّعر النسائي في اسطنبول (صور)
فنّ
2025-11-26
الشاعرة ماجدة داغر تمثّل لبنان في المهرجان الدولي للشّعر النسائي في اسطنبول (صور)
0
آخر الأخبار
2025-09-24
حكم قضائي ضدّ هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية بعد فصل صحافية بسبب منشور عن غزة
آخر الأخبار
2025-09-24
حكم قضائي ضدّ هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية بعد فصل صحافية بسبب منشور عن غزة
0
آخر الأخبار
2025-11-16
الوكالة الوطنية: شهيد في الغارة على المنصوري
آخر الأخبار
2025-11-16
الوكالة الوطنية: شهيد في الغارة على المنصوري
0
آخر الأخبار
2025-09-15
رئيس المالديف: ما تقوم به إسرائيل عمل حربيّ وانتهاك للإنسانية ونشر للخوف
آخر الأخبار
2025-09-15
رئيس المالديف: ما تقوم به إسرائيل عمل حربيّ وانتهاك للإنسانية ونشر للخوف
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-25
تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-25
تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من 1994 الى 2025... الـLBCI تكتب تاريخ النقل المباشر بين لبنان والفاتيكان
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من 1994 الى 2025... الـLBCI تكتب تاريخ النقل المباشر بين لبنان والفاتيكان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
شباب لبنان على وسائل التواصل يخبرونا عن البابا وزيارته الى لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
شباب لبنان على وسائل التواصل يخبرونا عن البابا وزيارته الى لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في أول يوم من رحلته الرسولية: البابا عفوي بسلامه وتصرفاته
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في أول يوم من رحلته الرسولية: البابا عفوي بسلامه وتصرفاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
فريق الـLBCI تفرّد لبنانياً بتغطية زيارة البابا ورافقه لحظة بلحظة من روما الى تركيا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
فريق الـLBCI تفرّد لبنانياً بتغطية زيارة البابا ورافقه لحظة بلحظة من روما الى تركيا
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 27-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 27-11-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
06:23
تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
تقارير نشرة الاخبار
06:23
تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
0
أخبار لبنان
06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
أخبار لبنان
06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
0
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
1
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
2
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
3
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
4
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
5
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
6
خبر عاجل
09:27
الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"
خبر عاجل
09:27
الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"
7
خبر عاجل
11:49
انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
خبر عاجل
11:49
انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
8
خبر عاجل
15:54
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
خبر عاجل
15:54
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
