خلال معركتها مع متلازمة الشخص المتيبّس... هكذا بدت سيلين ديون في أحدث ظهور لها (صور)

ظهرت النجمة العالمية سيلين ديون بحالة صحية ومعنوية جيدة في فيديو جديد نشرته عبر حسابها على إنستغرام لمناسبة عيد الشكر، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا وسط استمرار معركتها مع متلازمة الشخص المتيبّس.

وقالت ديون في رسالتها: "أصدقائي الأعزاء... اليوم هو تذكير جميل بأن نتوقّف قليلًا، نتنفس بعمق، ونعبّر عن امتناننا."



وأضافت: "هناك قوة كبيرة في الاجتماع مع من نحبّ، سواء حول مائدة مليئة، أو عبر الهاتف، أو حتى في قلوبنا."

وتابعت الفنانة البالغة 57 عامًا: "أنا ممتنة لعائلتي ولحظاتنا التي تعني لي العالم".



وختمت رسالتها قائلة: "ليكن يومكم مليئًا بالفرح والسلام والامتنان لكل شيء… حتى التفاصيل الصغيرة. عيد شكر سعيد مني ومن عائلتي… لكم ولعائلاتكم".

وأرفقت الفيديو بتعليق مشابه تمنّت فيه لمتابعيها يومًا مليئًا بالمحبّة واللحظات الثمينة.