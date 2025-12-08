ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام مجموعة صور جمعتها بزوجها فادي الهاشم وابنتهما الصغيرة ليا، وأرفقتها برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن فخرها بموهبة طفلتها وفرحتها بأجواء عيد الميلاد التي سبقت موعدها هذا العام.

ويُذكر أنّ ليا خطفت الأنظار خلال احتفال مدرستها الميلادي، حيث ظهرت وهي تؤدي أغنية والدتها "يا عيد" أمام الحشود على مسرح المدرسة، وسط تفاعل كبير من الأهالي والمعلمين.

وقد أثنت نانسي في رسالتها على جهود مدرسة AIS في عجلتون في نشر الدفء والمحبة بين الأطفال خلال موسم الأعياد، مؤكدة أنها "فخورة بنجمتها الصغيرة".