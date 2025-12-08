الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد انفصالها عن أورلاندو بلوم... كاتي بيري تثير الجدل بصورها مع رئيس وزراء كندا السابق (صور)

فنّ
2025-12-08 | 15:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد انفصالها عن أورلاندو بلوم... كاتي بيري تثير الجدل بصورها مع رئيس وزراء كندا السابق (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد انفصالها عن أورلاندو بلوم... كاتي بيري تثير الجدل بصورها مع رئيس وزراء كندا السابق (صور)

أصبحت العلاقة بين النجمة العالمية كاتي بيري (41 عاما) ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو (53 عاما) "رسمية على إنستغرام"، بعدما نشرت بيري مساء السبت 6 كانون الأول مجموعة صور وفيديوهات جمعتهما خلال جولة لها في اليابان.

وظهرت بيري وترودو في إحدى الصور وهما يقتربان من بعضهما لالتقاط صورة "سيلفي" في الهواء الطلق، فيما أظهر مقطع فيديو من المنشور الثنائي وهما يتناولان الطعام سوياً ويتبادلان النظرات بطريقة لافتة. كما ظهر الاثنان في فيديو آخر داخل معرض فني تفاعلي خلال جولتهما في طوكيو.

وأرفقت بيري المنشور بتعليق مقتضب قالت فيه "لحظات في طوكيو خلال الجولة".

منشور بيري أثار موجة واسعة من التعليقات والتفاعلات على مواقع التواصل، خاصة مع الظهور المتكرر لها برفقة ترودو خلال الأسابيع الماضية.

 

آخر الأخبار

فنّ

كاتي بيري

جاستن ترودو

طلاق

انفصال

علاقة حب

رئيس وزراء

كندا

إنستغرام

صور.

LBCI التالي
Join us at OMT Christmas In Action at Forum de Beyrouth, Dec 12–23! Fun, holiday delights, and festive vibes await
بعد ظهوره بخاتم زواج... شائعات جديدة تلاحق "آل باتشينو"!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-11-06

بن أفليك يثير الجدل بظهوره مع سمراء مجهولة في سيارته الفاخرة (صور)

LBCI
فنّ
2025-10-27

بريتني سبيرز تثير الجدل مجددًا بعد ظهورها تقود بتهوّر... والأخيرة: "إنها شبيهتي" (صورة)

LBCI
منوعات
2025-10-27

بعد الجدل الذي أثاره بسبب تقبيل ابنته على الفم... ديفيد بيكهام يعود بصورة وقبلة جديدة (صورة)

LBCI
منوعات
2025-11-06

بيانكا سينسوري تثير الجدل مجدداً بإطلالة غريبة… والأنظار تتجه إلى أصابعها (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:40

ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)

LBCI
فنّ
09:22

Join us at OMT Christmas In Action at Forum de Beyrouth, Dec 12–23! Fun, holiday delights, and festive vibes await

LBCI
فنّ
2025-12-07

بعد ظهوره بخاتم زواج... شائعات جديدة تلاحق "آل باتشينو"!

LBCI
فنّ
2025-12-06

"بكّيتني يا ليل" و"يا دنيا"... الإحساس يُسيطر على جديد ناصيف زيتون (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بين الأردن وإسرائيل: لبنان يحضر في مباحثات وولتز الإقليمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة

LBCI
منوعات
2025-09-25

كارلا بروني تثير الجدل... نزعت ميكروفون الصحافة دفاعاً عن زوجها ساركوزي (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-11-27

موسكو تردّ بالمثل على وارسو بإغلاقها القنصلية البولندية في إيركوتسك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
13:55

السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:05

توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة

LBCI
أمن وقضاء
14:35

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
05:22

يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
02:11

"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة

LBCI
أخبار لبنان
06:30

وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
أخبار لبنان
05:58

وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية

LBCI
أخبار لبنان
06:24

وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More