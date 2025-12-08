بعد انفصالها عن أورلاندو بلوم... كاتي بيري تثير الجدل بصورها مع رئيس وزراء كندا السابق (صور)

أصبحت العلاقة بين النجمة العالمية كاتي بيري (41 عاما) ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو (53 عاما) "رسمية على إنستغرام"، بعدما نشرت بيري مساء السبت 6 كانون الأول مجموعة صور وفيديوهات جمعتهما خلال جولة لها في اليابان.

وظهرت بيري وترودو في إحدى الصور وهما يقتربان من بعضهما لالتقاط صورة "سيلفي" في الهواء الطلق، فيما أظهر مقطع فيديو من المنشور الثنائي وهما يتناولان الطعام سوياً ويتبادلان النظرات بطريقة لافتة. كما ظهر الاثنان في فيديو آخر داخل معرض فني تفاعلي خلال جولتهما في طوكيو.

وأرفقت بيري المنشور بتعليق مقتضب قالت فيه "لحظات في طوكيو خلال الجولة".

منشور بيري أثار موجة واسعة من التعليقات والتفاعلات على مواقع التواصل، خاصة مع الظهور المتكرر لها برفقة ترودو خلال الأسابيع الماضية.