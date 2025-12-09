مادونا تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة... كورسيه وفرو من التسعينات (صور)

تواصل النجمة العالمية مدونا تأكيد مكانتها كـ "الديفا الأصلية"، بعدما نشرت سلسلة صور جديدة عبر حسابها على إنستغرام يوم الأحد، وعلّقت عليها بالقول: "أسبوع جميل للديفاز"، مرفقة بقلوب وزهور ورموز وردية.

وظهرت مدونا بإطلالة كاملة باللون الوردي تضمنت كورسيه ساتان فاتح اللون، وحمّالة صدر مطابقة، وتنورة بتفاصيل مستوحاة من الملابس الداخلية، مع معطف فرو وردي ألقته على كتفها لإكمال اللوك.

وزيّنت النجمة إطلالتها بقفافيز دانتيل طويلة بلا أصابع، وجوارب شبكية بلون البشرة، ونظارات شمسية داكنة أضفت عليها روحاً كلاسيكية تعود إلى حقبة التسعينيات.

أعادت هذه الإطلالة إلى الأذهان فوراً أسلوب مدونا خلال فترة جولة “Blond Ambition” عام 1990، والتي رسّخت مكانتها كأيقونة للجرأة والموضة.