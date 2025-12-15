ناصيف زيتون يطرح "كزدورة" بالتعاون مع "أبو ورد"... أغنية شبابيّة ولونٌ جديد

أطلق النجم ناصيف زيتون عمله الجديد المُنتظر "كزدورة"، بالتعاون مع الفنّان أبو ورد، في خطوةٍ تُضيف لونًا موسيقيًّا جديدًا إلى مسيرته الفنيّة الحافلة.



وناصيف، المعروف بقدرته على تجديد نفسه وتقديم أعمالٍ تُرضي مختلف الأذواق، يخوضُ هذه المرّة تجربةً موسيقيّةً شبابيّةً بإيقاعٍ راقصٍ وحماسيّ، ويُقدّم من خلالها جرعةَ طاقة ومرحٍ وغزلٍ لجمهوره. الأغنية تأتي ضمن ألبومه الجديد "منّي أنا"، وقد حملت توقيع أبو ورد كلامًا ولحنًا، فيما تولَّى فؤاد جنيد مهمّة التوزيع الموسيقي، أمّا ريشا سركيس فقام بإخراج العمل.



ويُذكر أنّ ناصيف كان قد طرح منذ أيّامٍ قليلةٍ أغنيتَين جديدتَين؛ الأولى بعنوان "بكّيتني يا ليل"، وقد لاقت نجاحًا لافتًا سواء على أرض الواقع أو عبر المنصّات الرقميّة، محقّقةً انتشارًا واسعًا بين مُحبّي صوت ناصيف وعشّاق اللون الكلاسيكيّ.



أمّا الأغنية الثانية فهي "يا دنيا" باللون المردلي، وهي أغنيةٌ إيقاعيّةٌ حماسيّة تحمل في كلماتها غزلًا واضحًا للحبيبة.