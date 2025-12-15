الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ناصيف زيتون يطرح "كزدورة" بالتعاون مع "أبو ورد"... أغنية شبابيّة ولونٌ جديد

فنّ
2025-12-15 | 10:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ناصيف زيتون يطرح &quot;كزدورة&quot; بالتعاون مع &quot;أبو ورد&quot;... أغنية شبابيّة ولونٌ جديد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ناصيف زيتون يطرح "كزدورة" بالتعاون مع "أبو ورد"... أغنية شبابيّة ولونٌ جديد

أطلق النجم ناصيف زيتون عمله الجديد المُنتظر "كزدورة"، بالتعاون مع الفنّان أبو ورد، في خطوةٍ تُضيف لونًا موسيقيًّا جديدًا إلى مسيرته الفنيّة الحافلة.

وناصيف، المعروف بقدرته على تجديد نفسه وتقديم أعمالٍ تُرضي مختلف الأذواق، يخوضُ هذه المرّة تجربةً موسيقيّةً شبابيّةً بإيقاعٍ راقصٍ وحماسيّ، ويُقدّم من خلالها جرعةَ طاقة ومرحٍ وغزلٍ لجمهوره. الأغنية تأتي ضمن ألبومه الجديد "منّي أنا"، وقد حملت توقيع أبو ورد كلامًا ولحنًا، فيما تولَّى فؤاد جنيد مهمّة التوزيع الموسيقي، أمّا ريشا سركيس فقام بإخراج العمل.

ويُذكر أنّ ناصيف كان قد طرح منذ أيّامٍ قليلةٍ أغنيتَين جديدتَين؛ الأولى بعنوان "بكّيتني يا ليل"، وقد لاقت نجاحًا لافتًا سواء على أرض الواقع أو عبر المنصّات الرقميّة، محقّقةً انتشارًا واسعًا بين مُحبّي صوت ناصيف وعشّاق اللون الكلاسيكيّ. 

أمّا الأغنية الثانية فهي "يا دنيا" باللون المردلي، وهي أغنيةٌ إيقاعيّةٌ حماسيّة تحمل في كلماتها غزلًا واضحًا للحبيبة. 
 

فنّ

زيتون

"كزدورة"

بالتعاون

"أبو

ورد"...

أغنية

شبابيّة

ولونٌ

LBCI التالي
اللجنة المنظمة تعلنها رسمياً: ماريا كاري تشارك في افتتاح أولمبياد 2026
في أجواء عائلية مميزة... جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ80 في لاس فيغاس (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-10-02

زياد برجي يطرح أغنيته الجديدة "وبغار" (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-10-16

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
فنّ
2025-10-10

ناصيف زيتون يُطلق الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد... "إنتِ وبس"(فيديو)

LBCI
فنّ
2025-10-23

إيقاع غربي ولهجة شرقيّة.. الشامي يطرح أغنية "كيفو"! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
03:03

لإجراء المرحلة النهائية من مسابقة تأليف الموسيقى... اللجنة التحضيرية لفيلم "FINIKIA" تقيم حفلاً موسيقيًا (صور)

LBCI
فنّ
15:20

جينيفر أنيستون تستعد لقضاء عطلة الميلاد مع حبيبها الجديد... وهذه هويته (صور)

LBCI
فنّ
15:00

جريمة هزت الوسط الهوليوودي: وفاة المخرج روب راينر وزوجته في منزلهما... والابن متهم بالقتل!

LBCI
فنّ
13:26

ميريام فارس تزيّن منزلها مع ابنيها في أجواء ميلادية بامتياز (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-12-15

مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله

LBCI
أمن وقضاء
11:20

جولة لعدد من السفراء والقائمين بأعمال السفارات والملحقين العسكريين في جنوب الليطاني... قائد الجيش: الهدف الأساسي هو تأمين الاستقرار

LBCI
أمن وقضاء
08:11

معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 16-12-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:32

رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي

LBCI
أخبار دولية
03:30

رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار دولية
16:23

ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية

LBCI
أخبار لبنان
13:47

الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:30

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
أمن وقضاء
07:07

جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها

LBCI
أمن وقضاء
08:11

معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..

LBCI
أمن وقضاء
11:16

"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود

LBCI
أخبار دولية
00:11

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
اقتصاد
08:02

مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير

LBCI
أمن وقضاء
12:51

الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية

LBCI
أمن وقضاء
12:37

الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More