رياضة

اللجنة المنظمة تعلنها رسمياً: ماريا كاري تشارك في افتتاح أولمبياد 2026

2025-12-15 | 10:07
اللجنة المنظمة تعلنها رسمياً: ماريا كاري تشارك في افتتاح أولمبياد 2026

تشارك نجمة البوب الأميركية ماريا كاري في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في ميلانو-كورتينا بين 6 و22 شباط 2026، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة الاثنين.

وستحيي المغنية البالغة 56 عاما حفلا في ملعب سان سيرو لكرة القدم في ميلانو يوم السادس من شباط، لتكون أول نجمة عالمية يُكشف عن اسمها.

ولم يُعلن حتى الآن سوى عن مشاركة شخصية أخرى هي الممثلة الإيطالية ماتيلدا دي أنجيليس.

وجاء في بيان صادر عن ميلانو-كورتينا 2026 "ماريا كاري، المعروفة عالميا بصوتها الفريد وأعمالها الموسيقية التي تتجاوز الأجيال والثقافات، تجسد تماما المشاعر التي ترافق التحضير للألعاب"، مشيرا إلى أن موضوع حفل الافتتاح سيكون "التناغم".

وإلى جانب سان سيرو، سيُقام حفل الافتتاح خلال الوقت ذاته في ثلاثة مواقع أخرى تستضيف منافسات أولمبياد 2026: كورتينا دامبيتسو، ليفينيو وبريداتسو، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الألعاب الأولمبية.

ومن المتوقع حضور أكثر من 60 ألف متفرج في سان سيرو، حيث يلعب عادة فريقا إنتر وميلان، على أن تتراوح أسعار التذاكر بين 260 و2000 يورو.

ولم تتسرب سوى تفاصيل قليلة عن العرض الذي سيشكل "تحية للروح الإيطالية"، مع تسليط الضوء على شخصيات مثل ليوناردو دا فينشي، إضافة إلى "رسالة سلام للعالم"، حسب ما أوضح في منتصف تشرين الأول مديره الفني ماركو باليتش الذي أشرف سابقا على حفلي افتتاح أولمبيادي تورينو 2006 وريو 2016.

وسيستمر العرض ساعتين ونصف، مع تركيز كبير على "صُنع في إيطاليا"، إلى جانب تكريم المصمم جورجو أرماني، ابن ميلانو وعاشق الرياضة الذي توفي في أيلول.

وجاء في البيان "سيكون حفل افتتاح ميلانو-كورتينا 2026 الذي أعدته شركة +باليتش ووندر ستوديو+، تجربة فريدة: اتحاد جماعي كبير يمزج بين الروح الإيطالية، الابتكار، المشاعر وبمشاركة فنانين عالميين".

فنّ

رياضة

المنظمة

تعلنها

رسمياً:

ماريا

تشارك

افتتاح

أولمبياد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
