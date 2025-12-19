"احتفالات الميلاد الكبرى" تضيء سماء جونيه مع الأوركسترا: تعاون مبدع بين الكونسرفتوار وبلدية جونيه

تحت سماء جونيه التي تطل بجمالها الأزلي على البحر، كان الموعد مع "احتفالات الميلاد الكبرى (Grand Christmas Celebration) الحدث الذي أتى تجسيداً لنهضة ثقافية وإنسانية تعيد للبنان وجهه الحضاري المشرق.

ففي سياق الاحتفالات الميلادية التي تقيمها بلدية جونية بالتعاون مع لجنة مهرجاناتها تحت عنوان:(Jounieh Fête Noël)، شارك المعهد الوطني العالي للموسيقى، في أمسية استثنائية من أمسيات هذا الحدث الميلادي، بدعوة من رئيسته الدكتورة هبة القواس التي تواصل قيادة دفة الكونسرفتوار نحو آفاق عالمية، وبلدية جونيه ومهرجانات جونيه الدولية، وذلك من ضمن تعاون مثمر بين المعهد الموسيقي وبلدية جونيه، كان هذا الاحتفال أول خطواته المستقبلية التي ستتبلور في شراكة بعيدة المدى تتضمن العديد من المشاريع. هذا التناغم بين المؤسسة الوطنية الرسمية والإدارة المحلية، خلق حالة من التكامل التي انعكست في أدق تفاصيل الحفل، مؤكدةً على الدور الريادي لبلدية جونيه في احتضان الفن الراقي وتحويل شوارع المدينة وميادينها إلى مسارح للجمال.

وأحيت الحفل الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية وجوقة جامعة سيدة اللويزة بإدارة الأب خليل رحمة ومشاركة التينور العالمي إيليا فرنسيس بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، في برنامج موسيقي تحت عنوان "تآلفات مقدسة واحتفالية: إضاءة روح الميلاد بكل بهائها". برنامج بعث الفرح والرجاء والأمل والشعور بمعاني العيد، وذلك من خلال الموسيقى الميلادية الكلاسيكية والترانيم والألحان الخاصة بالميلاد. فامتزجت في الحفل روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية بنفحات من التراث الميلادي العريق، لتقدم مزيجاً فريداً يحاكي جوهر العيد وعمقه الروحاني.

وافتتحت الحفل الإعلامية ماجدة داغر مرحّبة بالحضور الرسمي والشعبي الذي حضر بأعداد كبيرة، ثم كانت كلمة لرئيس بلدية جونيه فيصل افرام رحب فيها بالفعاليات والحضور وعلى رأسهم سيادة المطران رفيق الورشا والنائب سليم الصايغ ورئيس جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح جاك الحكيم ورئيسة لجنة مهرجانات جونيه زينة افرام، وجاء في كلمته:

"أرحب بكم في جونيه وأشكر حضوركم، وأخص بالشكر رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس، ونشكرها على إيمانها بنهضة جونية وأنها عرفت كم نحن في حاجة أن نواكب هذه النهضة بنهضة ثقافية وفنية، بالإضافة إلى تبنينا الرياضة والسياحة والتطور الاقتصادي والبنية التحتية. فالثقافة والفن هما في الأهمية نفسها لكي نستطيع تحقيق نهضة فعلية في جونيه، ولكي تستطيع جونيه أن تلعب دوراً مشرقاً لجميع اللبنانيين. واليوم بعد غياب طويل نحتفل بالعيد لأول مرة منذ ثلاث سنوات بوجود رئيس جمهورية ورئيس حكومة ومجالس بلدية جديدة تحمل فكراً جديداً ونهجاً مختلفاً. نحن بصدد أن نوقع وثيقة تفاهم وتعاون ثقافي وموسيقي مع الكونسرفتوار تتيح للموسيقيين أن يكونوا في شوارع جونيه ومعالمها ويستمع إليهم جميع الناس. ونشكرها أيضاً لأنها قدمت لنا هذا الحفل المميز على مشارف الأعياد المجيدة مع الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية وكورال سيدة اللويزة ومشاركة التينور إيليا فرنسيس بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي. نرحب بكم في جونيه متنمنين لكم أعياداً مباركة".

ثم تحدثت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى هبة القواس عن أهمية الاحتفال وعن الشراكة مع بلدية جونية، قائلةً: "نلتقي الليلةَ في جونيه لا كمدينةٍ على خريطة، بل كفكرةٍ عن لبنان. هذا الحفل هو الثاني ضمن سلسلة حفلات الميلاد. أن نُعيد للميلاد مكانته كقيمة اللقاء بدل القطيعة، والحياة بدل الاستسلام، والضوء بدل الاعتياد على العتمة. ونحن حين نقول “ميلاد”، نقصد ميلادًا متجدّدًا في داخل مجتمعٍ أنهكته الأزمات. هذا المساء هو ثمرةُ تعاونٍ بين الكونسرفتوار الوطني اللبناني للموسيقى، وبلدية جونية، ومهرجان جونية الدولي، ونحن نُعلن بداية مسارٍ طويل. ستكون أولى ثماره توقيع مذكرة تفاهم ليكون هذا التعاون إطارًا ثابتًا يُنتج ويُراكم.

نريد أن نصنع معًا نموذجًا جديدًا لدور الموسيقى في المدينة ومنطقة كسروان والمناطق المجاورة: أعمالًا موسيقيةً استثنائية تُكتب لجونية، تُلائم روحها وتاريخها، وتُهديها للعالم. حضور موسيقي في الفضاء العام: موسيقيون وموسيقى تُشبه الهواء تدخل الساحات، الكورنيش، المدارس، البيوت… كي لا تبقى الثقافة حكرًا على من يستطيع الوصول إليها. دعمًا للمجتمع والبيئة: لأن المدينة التي لا تُصغي للطبيعة لن تُصغي للإنسان. نريد أن تتحول جونية إلى منصةٍ للفرح المسؤول: فرحٌ يرفع الاقتصاد، ويعزّز الانتماء، ويستعيد الثقة بصورة لبنان التي نريدها. وأنا لا أستطيع أن أتحدث عن هذا المسار دون وفاء. هذا التعاون ليس وليد اليوم. منذ سنواتٍ، جمعتنا علاقة عملٍ ومحبةٍ وثقة مع صديق الكونسرفاتوار جورج فريم، ثم مع عائلته الكريمة، حين فُتح فرعٌ للكونسرفتوار في جونية، وحين قُدّمت لنا المساحة التي احتضنت الموسيقى وطلابها".

وأضافت القواس: "الليلة لا يلتقي الصوتُ بالوتر صدفةً. هناك من يرفع مستوى المعنى قبل مستوى الأداء. أولًا: جوقة جامعة سيدة اللويزة (NDU Choir)جوقةٌ صَنعت عبر السنوات حضورًا مرموقًا في المشهد اللبناني، بإدارة الأب خليل رحمة، وجعلت الغناء الكورالي سفيرًا للموسيقى من لبنان إلى العالم. ثانيًا: الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية، أوركسترا وُلدت لتكون ركيزةً ثقافية، وتحملت الصعاب، ثم عادت لتُثبت أن لبنان—حين ينهض—ينهض بالفن أولًا. ثالثًا: المايسترو لُبنان بعلبكي قائدٌ يؤمن بأن الموسيقى جسرٌ بين الأجيال والثقافات. ورابعاً: التينور العالمي إيليا فرنسيس على حضوره المتألق دائماً". وختمت: "أريد أن اشكر كل الجنود المجهولين وفريق العمل كاملاً، والمؤسسة اللبنانية للإرسال بشخص رئيسها بيار الضاهر وتلفزيون لبنان وشركة بلو ساوند ممثلة بشادي سعد، والهيئتين الإدارية والتعليمية. وأخص بالشكر ممثل بلدية ومهرجان جونية الذي صرنا نعتبره من فريق الكونسرفاتوار بعد كل الاهتمام والجهد الذي قام به وهو فادي فياض".

واعتلى المنصة المايسترو لبنان بعلبكي، الذي قاد الأوركسترا ببراعة وحسّ فني مرهف، محركاً الأوتار والقلوب معاً، في أداء مذهل للأوركسترا عكس الاحترافية العالية لهذا الصرح الموسيقي. رحلة انسيابية صاغها المايسترو بعلبكي بعصاه، محولاً الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية إلى حقل متناغم مترامي الأبعاد اللحنية والموسيقية. بدأت الأمسية بمقطوعة "Christmas Festival" لأندرسون، والتي بثت في الحضور أجواء البهجة، تلتها سلسلة من أعمال روتر مثل "Joy to the World" و"Mary’s Lullaby"، حيث تجلت حرفة المايسترو بعلبكي في ضبط التوازن الدقيق بين قوة الآلات النحاسية ورقة الوتريات، مما أضفى عمقاً درامياً على المقطوعات الاحتفالية.

أما جوقة جامعة سيدة اللويزة (NDU Choir) بالإدارة المحترفة للأب خليل رحمة، فقد كانت الجسر الروحي الذي ربط الأرض بالسماء، فأضافت بأصواتها الملائكية لمسة من القداسة والسمو، إذ تميز أداؤها في مقطوعة "Carol of the Bells" بالدقة المتناهية في التوقيت وتعدد الأصوات (Polyphony)، مما خلق صدىً روحياً في أرجاء المكان. وقد تماهى الكورال مع الأوركسترا في وحدة فنية متماسكة، أظهرت قدرة الجوقة على الانتقال بسلاسة بين المقامات الاحتفالية العالية والهمسات الروحية الخاشعة.

وكان الحضور الطاغي للتينور إيليا فرنسيس أثره البالغ في وجدان الجمهور، فبصوته الذي يجمع بين القوة الأوبرالية والإحساس المرهف، قدم روائع خالدة مثل"Ave Maria” و"Domine Deus" لـ "فيفالدي". امتاز أداء فرنسيس بالقدرة العالية على التحكم في الطبقات الصوتية، خاصة في مقطوعة "Adeste Fideles"، حيث صدح صوته بحرية وثقة، سانده في ذلك توزيع أوركسترالي ثري وقفت خلفه قيادة بعلبكي الواعية لكل تفصيل موسيقي.

وتوجت الأمسية بمقطوعات عالمية مثل "Waltz No. 2" لـ "شوستاكوفيتش" و "Sleigh Ride" لأندرسن، قبل أن تختتم بلحظات من الخشوع المطلق مع "Silent Night".



واستطاع الحفل أن يقدم نموذجاً مبهراً لكيفية تطويع التقنية الموسيقية العالية لخدمة الروحانية الميلادية، في تعاون مثمر جعل من ليل جونيه لوحة فنية لا تُنسى. ولا يمكن الحديث عن هذا الحفل من دون الإشادة بـ بلدية جونيه، التي أثبتت مرة أخرى أنها مدينة لا تنام عن الإبداع. إن النهضة التي تشهدها المدينة اليوم، تعكس إرادة صلبة في جعل الثقافة والموسيقى جسراً للتواصل والرجاء والإيمان بقدرة الوطن على النهوض من كبواته. فقد كانت "احتفالات الميلاد الكبرى" في جونيه صلاةً موسيقية مرتجلة، وقصيدة حب للبنان. أثبت من خلالها المعهد الوطني العالي للموسيقى، بالتعاون مع شركائه، أن الموسيقى هي اللغة الوحيدة التي يمكنها أن ترمم الشقوق في الروح وتضيء عتمة الأيام، لتظل شعلة الميلاد متقدةً بالأمل والإبداع.