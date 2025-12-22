الأخبار
بعد صراع صحي قصير… وفاة صاحب أغنية ميلادية شهيرة

2025-12-22
أعلنت عائلة المغني وكاتب الأغاني البريطاني كريس ريا وفاته عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد معاناة قصيرة مع المرض، وفق ما أكده المتحدث باسم العائلة.

ويُعد ريا من أبرز الأصوات في الموسيقى البريطانية، واشتهر عالميًا بأغنيته الشهيرة“Driving Home for Christmas”  التي أصبحت من كلاسيكيات موسم الأعياد.

وكان الفنان الراحل قد مرّ بتحديات صحية كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ خضع في عام 2001 لعملية استئصال البنكرياس إثر إصابته بسرطان البنكرياس، كما تعرّض لجلطة دماغية عام 2016.

وأشار المتحدث باسم العائلة إلى أن كريس ريا فارَق الحياة محاطًا بأفراد أسرته، في أجواء هادئة.

