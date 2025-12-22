الأخبار
"أنا والدة مايلي سايرس الحقيقية"... سيدة تفجّر ادعاءً صادماً وتطالب بفحص DNA
2025-12-22 | 09:55
"أنا والدة مايلي سايرس الحقيقية"... سيدة تفجّر ادعاءً صادماً وتطالب بفحص DNA
أثارت امرأة أميركية جدلاً واسعاً بعد ادعائها أنها الوالدة البيولوجية لنجمة البوب العالمية مايلي سايرس، في قصة وصفتها عائلة الفنانة بـ"الزائفة والعبثية"، فيما وصلت فصولها إلى أروقة المحاكم الأميركية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتعود القصة إلى صورة قديمة باهتة تُظهر فتاة صغيرة تبتسم وهي تترجل من طائرة صغيرة حمراء وبيضاء، فيما يقف جدّاها بفخر إلى جانبها. لكن ما يلفت في الصورة، بحسب رواية السيدة جايمي لي (45 عاماً)، هو أن معطف الفتاة يبدو منتفخاً عند البطن، في إشارة إلى أنها كانت حاملاً آنذاك، وتقول إن الجنين الذي كانت تحمله هو مايلي سايرس نفسها.
وفي أول ظهور إعلامي لها، قالت لي في مقابلة حصرية مع صحيفة Daily Mail إنها كانت حاملاً في سن 12 عاماً نتيجة تعرضها للاتجار الجنسي منذ طفولتها، وإن ابنتها التي أنجبتها لاحقاً أصبحت نجمة عالمية معروفة اليوم باسم مايلي سايرس.
وأضافت لي، وهي أم مطلقة لثلاثة أولاد وتعمل حالياً كاختصاصية علاج نطق وتعيش في ولاية أريزونا، أن رحلتها لإثبات نسبها المزعوم دفعتها إلى رفع دعاوى قضائية عدة على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، اثنتان منها رُفضتا بالفعل، إحداهما في ولاية تينيسي والأخرى في كاليفورنيا.
وفي أحدث تطور، أمر قاضٍ في مقاطعة ديفيدسون بولاية تينيسي، يوم الأربعاء، لي بدفع نحو 7,500 دولار كتعويضات قانونية للفنان بيلي راي سايرس، والد مايلي، بعد رفض الدعوى.
ورغم ذلك، أكدت لي أنها لن تتراجع، مشيرة إلى أنها تعتزم رفع دعوى جديدة أمام محكمة الأسرة في ماليبو، حيث تعيش مايلي سايرس حالياً، بهدف الحصول على قرار قضائي يُلزم بإجراء فحص DNA "لإنهاء الجدل نهائياً".
وقالت لي: "لم أرد يوماً إشراك مايلي في هذا الأمر، لكنها الدليل الوحيد لدي لإثبات ما تعرضت له من اتجار جنسي وإنجابي القسري".
وبحسب روايتها، فإنها اختارت اسم "مايلي" لطفلتها منذ حملها بها، معتبرة أن الاسم يعكس "الأميال الكثيرة" التي قطعتها أثناء معاناتها. غير أن رواية عائلة سايرس تفيد بأن النجمة وُلدت باسم "ديستني هوب سايرس"، وأن لقب "مايلي" جاء لاحقاً من كلمة "Smiley" بسبب طبيعتها المرحة، وهو ما لا تفسره رواية لي.
وتزعم لي أنها حاولت عرض طفلتها للتبني على عدد من الشخصيات الشهيرة، من بينهم جوليا روبرتس، وأوزي وشارون أوزبورن، وحتى هيلاري كلينتون، قبل أن تتوجه إلى المغنية دوللي بارتون في ولاية تينيسي، التي تقول إنها أرشدتها إلى بيلي راي سايرس.
في المقابل، نفى بيلي راي سايرس هذه الادعاءات بشكل قاطع، واصفاً إياها بـ"الكاذبة والسخيفة"، مؤكداً أن التبني لا يتم قانونياً في تينيسي من دون قرار قضائي رسمي.
وتدّعي لي أن ما تصفه بـ"التبني السري" جرى في ولاية كاليفورنيا، حيث أنجبت مايلي بمفردها قبل تسليمها لبيلي راي وزوجته السابقة تيش سايرس، لتؤكد لاحقاً أنهما لم يلتزما باتفاق التبني المفتوح، ولم ترَ ابنتها منذ ذلك الحين.
وفي تطور لافت، كشفت لي أنها تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وقد جرى تشخيصها بذلك عام 2016، مؤكدة أن الصدمة تسببت في فقدانها للذاكرة لسنوات طويلة، قبل أن تعود الذكريات فجأة.
ورغم اعترافها بأن قصتها "تبدو غريبة وغير قابلة للتصديق"، فإنها تأمل أن توافق مايلي سايرس بنفسها على إجراء فحص الحمض النووي، قائلة: "لا أطالب بأن أكون والدتها الآن، ولا أريد أن أسلبها حياتها أو علاقتها بتيش، كل ما أريده هو الحقيقة".
واختتمت حديثها بالقول إن قصتها قد تساعد آخرين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة على فهم ما يمرون به، مضيفة: "الحقيقة أحياناً تكون جنونية… أنا لم أخترها".
