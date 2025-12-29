الأخبار
للمرة الأولى... إنريكي إغليسياس وآنا كورنيكوفا يكشفان صورة أطفالهما الأربعة
فنّ
2025-12-29 | 08:09
للمرة الأولى... إنريكي إغليسياس وآنا كورنيكوفا يكشفان صورة أطفالهما الأربعة
شارك النجم العالمي إنريكي إغليسياس وشريكته لاعبة التنس السابقة آنا كورنيكوفا، للمرة الأولى، صورة تجمع جميع أطفالهما الأربعة، وذلك عبر حسابيهما على موقع إنستغرام.
ونشر إغليسياس (50 عاماً) وكورنيكوفا (44 عاماً) صورة عائلية مشتركة يوم الأحد، بعد نحو أسبوعين على استقبالهما طفلهما الرابع، في لحظة لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وإلى جانب المولود الجديد، لدى الثنائي توأم يبلغان من العمر سبع سنوات هما لوسي ونيكولاس، وابنة تبلغ خمس سنوات تُدعى ماري.
وكان إغليسياس وكورنيكوفا قد كشفا في 22 كانون الأول عن ولادة طفلهما الأصغر، من خلال صورة نُشرت على إنستغرام ظهر فيها المولود ملفوفاً ببطانية.
ويُعرف الثنائي بحرصهما الكبير على الخصوصية، إذ نادراً ما يشاركان تفاصيل حياتهما العائلية، ما جعل هذه الصورة محط اهتمام واسع من جمهور النجمين حول العالم.
