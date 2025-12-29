للمرة الأولى... إنريكي إغليسياس وآنا كورنيكوفا يكشفان صورة أطفالهما الأربعة

وكان إغليسياس وكورنيكوفا قد كشفا في 22 كانون الأول عن ولادة طفلهما الأصغر، من خلال صورة نُشرت على إنستغرام ظهر فيها المولود ملفوفاً ببطانية.ويُعرف الثنائي بحرصهما الكبير على الخصوصية، إذ نادراً ما يشاركان تفاصيل حياتهما العائلية، ما جعل هذه الصورة محط اهتمام واسع من جمهور النجمين حول العالم.