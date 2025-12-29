الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للمرة الأولى... إنريكي إغليسياس وآنا كورنيكوفا يكشفان صورة أطفالهما الأربعة

فنّ
2025-12-29 | 08:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للمرة الأولى... إنريكي إغليسياس وآنا كورنيكوفا يكشفان صورة أطفالهما الأربعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
للمرة الأولى... إنريكي إغليسياس وآنا كورنيكوفا يكشفان صورة أطفالهما الأربعة

شارك النجم العالمي إنريكي إغليسياس وشريكته لاعبة التنس السابقة آنا كورنيكوفا، للمرة الأولى، صورة تجمع جميع أطفالهما الأربعة، وذلك عبر حسابيهما على موقع إنستغرام.

ونشر إغليسياس (50 عاماً) وكورنيكوفا (44 عاماً) صورة عائلية مشتركة يوم الأحد، بعد نحو أسبوعين على استقبالهما طفلهما الرابع، في لحظة لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وإلى جانب المولود الجديد، لدى الثنائي توأم يبلغان من العمر سبع سنوات هما لوسي ونيكولاس، وابنة تبلغ خمس سنوات تُدعى ماري.
 


وكان إغليسياس وكورنيكوفا قد كشفا في 22 كانون الأول عن ولادة طفلهما الأصغر، من خلال صورة نُشرت على إنستغرام ظهر فيها المولود ملفوفاً ببطانية.

ويُعرف الثنائي بحرصهما الكبير على الخصوصية، إذ نادراً ما يشاركان تفاصيل حياتهما العائلية، ما جعل هذه الصورة محط اهتمام واسع من جمهور النجمين حول العالم.

فنّ

رياضة

الأولى...

إنريكي

إغليسياس

كورنيكوفا

يكشفان

أطفالهما

الأربعة

LBCI التالي
هيفاء وهبي تصدر ألبوم "ميجا هيفا" بجزئه الثاني... ست أغنيات جديدة تبصر النور وهذه التفاصيل
معايدة "نارية"... بريتني سبيرز تهاجم عائلتها برسالة لاذعة بعد عيد الميلاد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-20

الخارجية الأميركية تنشر ملفات جيفري إبستين… وصور غير منشورة لمشاهير ورؤساء للمرة الأولى! (صور)

LBCI
فنّ
2025-12-19

"تلج تلج" يكشف السر… نيكول سابا تفاجئ الجمهور بظهور ابنتها للمرة الأولى (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-02

بين الجرأة والصراحة... باميلا الكيك تكشف للمرة الأولى: "أعاني من طرف توحد ومن الديسليكسيا" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-11-20

أربعة قتلى بينهم طفلة في غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:30

كيم كارداشيان وطليقها كانييه ويست يمضيان عيد الميلاد معا... فهل عادت المياه إلى مجاريها؟

LBCI
فنّ
12:25

هيفاء وهبي تصدر ألبوم "ميجا هيفا" بجزئه الثاني... ست أغنيات جديدة تبصر النور وهذه التفاصيل

LBCI
فنّ
07:16

معايدة "نارية"... بريتني سبيرز تهاجم عائلتها برسالة لاذعة بعد عيد الميلاد

LBCI
فنّ
07:00

كيت وينسلت تكشف سراً شخصياً لأول مرة: تجاربي العاطفية الأولى كانت مع فتيات... وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-22

قائد الجيش وضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-28

الممثلة الجديدة لمفوضية اللاجئين في لبنان تتحدث عن النازحين السوريين وعودة آمنة

LBCI
خبر عاجل
13:36

ترامب: سأدعم هجوما سريعا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
خبر عاجل
10:36

الرئيس نواف سلام: مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج وعلى من استفاد من الهندسات المالية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سرّ اللقاءات من أجل لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:47

أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
أخبار لبنان
09:25

قائد الجيش استقبل السفير الإيراني

LBCI
اقتصاد
10:58

حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More