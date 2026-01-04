تجاوز عتبة المليار دولار في شباك التذاكر عالميًا... إليكم الفيلم الذي ضجّت به هوليوود!

كشفت تقديرات قطاع السينما الصادرة الأحد أن فيلم "أفاتار: فاير آند آش" تجاوز عتبة المليار دولار في شباك التذاكر عالميا، محافظا على صدارته في دور العرض بأميركا الشمالية مع إيرادات بلغت 40 مليون دولار إضافية.

وأفادت شركة "إكزيبيتر ريليشنز" بأن الجزء الثالث من سلسلة أفلام المخرج جيمس كاميرون الشهيرة حقق 306 ملايين دولار في الولايات المتحدة وكندا، و777 مليون دولار في الخارج، ليصل إجمالي إيراداته إلى 1,08 مليار دولار.

ويشارك في بطولة "فاير آند آش" كل من زوي سالدانا بدور المحاربة نافي نيتيري، وسام ورذينغتون بدور الجندي السابق في المارينز جيك سالي، اللذين يواجهان عدوا جديدا يهدد حياة عائلتهما على كوكب باندورا.

وهذا الفيلم الرابع لكاميرون الذي يتجاوز حاجز المليار دولار، بعد فيلمي "أفاتار" الأولين وفيلم "تايتانيك".

وجاء في المركز الثاني في أميركا الشمالية فيلم الرسوم المتحركة "زوتوبيا 2" من إنتاج ديزني والمرشح لجائزة أوسكار، بإيرادات بلغت 19 مليون دولار. وبلغ إجمالي إيراداته العالمية ما يقارب 1,6 مليار دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم "ذي هاوس مايد" من إنتاج شركة لايونزغيت، بإيرادات بلغت 14,9 مليون دولار، وهو فيلم مقتبس من رواية فريدا مكفادين الأكثر مبيعا.

أما فيلم "مارتي سوبريم"، وهو فيلم درامي رياضي تاريخي من إنتاج شركة إيه 24 وبطولة تيموثي شالاميت، فقد حلّ في المركز الرابع بإيرادات بلغت 12,6 مليون دولار.

وجاء فيلم "أناكوندا"، وهو فيلم كوميدي حركي جديد من بطولة بول رود وجاك بلاك، يجسدان فيه دور صديقين يحاولان إعادة إحياء فيلم الرعب الأصلي الذي صدر عام 1997، في المركز الخامس بإيرادات بلغت 10 ملايين دولار.

وكالة فرانس برس