بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل... تيموثي شالاميه لكايلي جينر أمام الجمهور: أحبك ولم أكن لأصل إلى هنا من دونك

2026-01-05 | 04:36
مشاهدات عالية
0min
بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل... تيموثي شالاميه لكايلي جينر أمام الجمهور: أحبك ولم أكن لأصل إلى هنا من دونك

شهدت الدورة الـ31 من Critics Choice Awards لحظة استثنائية للنجم تيموثي شالاميه، الذي تُوّج بجائزة أفضل ممثل، ولم يخفِ مشاعره على المسرح معلناً حبه لشريكته كايلي جينر، فيما خطف فيلم One Battle After Another جائزة أفضل فيلم في ختام الأمسية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

شالاميه (30 عاماً) بدا متأثراً خلال الحفل الذي أُقيم في سانتا مونيكا – كاليفورنيا، بعد تفوّقه على أسطورة السينما Leonardo DiCaprio، وذلك عن دوره في فيلم Marty Supreme، حيث يجسّد شخصية شاب يطارد حلمه رغم الاستخفاف به، ويخوض رحلة شاقة في سبيل تحقيق ذاته.


وخلال كلمة تسلّمه الجائزة، وجّه شالاميه رسالة مؤثرة إلى جينر قائلاً: "شكراً لشريكتي منذ ثلاث سنوات… شكراً لأساسنا. أحبك، ولم أكن لأصل إلى هنا من دونك. أشكرك من أعماق قلبي".

في المقابل، بدت كايلي جينر متأثرة، وقد شوهدت تهمس له من مقعدها: "أنا أيضاً أحبك".

