بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل... تيموثي شالاميه لكايلي جينر أمام الجمهور: أحبك ولم أكن لأصل إلى هنا من دونك

وخلال كلمة تسلّمه الجائزة، وجّه شالاميه رسالة مؤثرة إلى جينر قائلاً: "شكراً لشريكتي منذ ثلاث سنوات… شكراً لأساسنا. أحبك، ولم أكن لأصل إلى هنا من دونك. أشكرك من أعماق قلبي".في المقابل، بدت كايلي جينر متأثرة، وقد شوهدت تهمس له من مقعدها: "أنا أيضاً أحبك".