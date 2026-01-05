بدأ مسيرته في سن الخامسة وشارك في أكثر من 170 فيلما... وفاة الممثل الكوري الجنوبي آن سونغ كي

توفي الاثنين عن 74 عاما الممثل الكوري الجنوبي آن سونغ كي الذي شارك في أكثر من 170 فيلما منذ خمسينات القرن الفائت، من بينها "الخادمة" و"سيلميدو"، على ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.



وأوضحت الوكالة أنّ آن سونغ كي نُقل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لاختناق بالطعام في الأسبوع الفائت، وأنه كان يُعاني من سرطان الدم.



وأشارت إلى أنه توفي محاطا بأفراد عائلته، وله ولدان.



بدأ آن سونغ كي مسيرته السينمائية في سن الخامسة مع فيلم "قطار الشفق" عام 1957، وحظي بتقدير كبير من محبي السينما وزملائه لمسيرته الفنية الحافلة.