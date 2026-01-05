الأخبار
بدأ مسيرته في سن الخامسة وشارك في أكثر من 170 فيلما... وفاة الممثل الكوري الجنوبي آن سونغ كي
فنّ
2026-01-05 | 05:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بدأ مسيرته في سن الخامسة وشارك في أكثر من 170 فيلما... وفاة الممثل الكوري الجنوبي آن سونغ كي
توفي الاثنين عن 74 عاما الممثل الكوري الجنوبي آن سونغ كي الذي شارك في أكثر من 170 فيلما منذ خمسينات القرن الفائت، من بينها "الخادمة" و"سيلميدو"، على ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.
وأوضحت الوكالة أنّ آن سونغ كي نُقل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لاختناق بالطعام في الأسبوع الفائت، وأنه كان يُعاني من سرطان الدم.
وأشارت إلى أنه توفي محاطا بأفراد عائلته، وله ولدان.
بدأ آن سونغ كي مسيرته السينمائية في سن الخامسة مع فيلم "قطار الشفق" عام 1957، وحظي بتقدير كبير من محبي السينما وزملائه لمسيرته الفنية الحافلة.
فنّ
مسيرته
الخامسة
وشارك
فيلما...
الممثل
الكوري
الجنوبي
