نادر الأتات يطلق "تعي نسافر"... أغنية جديدة تحمل بصمته الخاصة (فيديو)

فنّ
2026-01-05 | 12:40
نادر الأتات يطلق "تعي نسافر"... أغنية جديدة تحمل بصمته الخاصة (فيديو)

طرح النجم اللبناني نادر الأتات أحدث أعماله الغنائية بعنوان "تعي نسافر"، عبر المنصات الرقمية وقناته الرسمية على يوتيوب، في خطوة جديدة تؤكد حضوره القوي واستمراره في تقديم أعمال عاطفية تحمل بصمته الخاصة وتخاطب إحساس الجمهور مباشرة.

الأغنية جاءت باللهجة اللبنانية، وحملت طابعًا وجدانيًا صادقًا، حيث يقدّم نادر الأتات حكاية عاطفية عن الفراق والاشتياق ومحاولة استعادة الحب قبل فوات الأوان، من خلال كلمات تفيض بالوجع والحنين والأمل في آن واحد. ويبرز في العمل الأداء الإحساسي العالي الذي يُتقنه نادر، مؤكدًا مرة جديدة مكانته كأحد الأصوات القادرة على تحويل المشاعر إلى تجربة سمعية صادقة.

وأغنية "تعي نسافر" من كلمات وألحان فارس اسكندر، الذي قدّم نصًا غنيًا بالصور العاطفية والجمل المؤثرة، فيما تولّى روي توما التوزيع الموسيقي، مضيفًا هوية موسيقية حديثة حافظت على روح الأغنية ودفئها. أما التسجيل والميكس والماسترينغ فتمّت في استوديو فادي جيجي، بما يضمن جودة صوتية عالية تليق بالعمل.

على صعيد الصورة، جاء الفيديو كليب بإدارة المخرج إيهاب غيث، معتمدًا مقاربة بصرية هادئة ومعبّرة تواكب الحالة العاطفية للأغنية، حيث ارتكز على السرد الإنساني والتفاصيل الشعورية، عاكسًا الصراع الداخلي والحنين الذي يحمله النص، من دون مبالغة أو افتعال. وقد تولّى نادر الأتات إنتاج العمل بنفسه، في تأكيد واضح على إشرافه الكامل على هويته الفنية وخياراته الإبداعية.

ويُسجَّل للأغنية تفاعل لافت منذ الساعات الأولى لطرحها، وسط إشادة واسعة من الجمهور الذي وجد في «تعي نسافر» عملًا قريبًا من القلب، يعكس مرحلة ناضجة في مسيرة نادر الأتات، ويعزّز حضوره كأحد أبرز نجوم الغناء اللبناني القادرين على الجمع بين الشعبية والعمق الفني في آن واحد.
 

