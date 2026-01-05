الأخبار
بعد فقدانها الوعي وسقوطها على صخرة… نجمة هوليوودية تعلن إصابتها بتضرّر دماغي (صور)

فنّ
2026-01-05 | 15:19
مشاهدات عالية
بعد فقدانها الوعي وسقوطها على صخرة… نجمة هوليوودية تعلن إصابتها بتضرّر دماغي (صور)

كشفت النجمة الكندية إيفانجيلين ليلي عن معاناتها من تضرّر في الدماغ، وذلك بعد أشهر من تعرّضها لارتجاج قوي إثر فقدانها الوعي وسقوطها وجهًا لوجه على صخرة.

وشاركت ليلي (46 عامًا)، المعروفة بأدوارها في مسلسل "لوست" وسلسلة "ذا هوبيت" وعالم مارفل السينمائي، الخبر عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام، ضمن سلسلة تحديثات عن حالتها الصحية منذ إصابتها بإصابة دماغية رضّية (TBI) في أيار الماضي، عندما أُغمي عليها على أحد الشواطئ وارتطم رأسها بصخرة.

وأوضحت ليلي أن فحصًا حديثًا للدماغ أظهر أن "معظم مناطق الدماغ تعمل بقدرة أقل من الطبيعي"، مضيفةً: "نعم، لديّ تضرّر في الدماغ نتيجة الإصابة، وربما عوامل أخرى. مهمتي الآن أن أصل إلى تشخيص أدقّ مع الأطباء، ثم أبدأ العمل الشاق لإصلاح ذلك".

ورغم صعوبة المرحلة، أشارت الممثلة إلى أن التراجع المعرفي الذي شعرت به منذ الحادثة دفعها إلى الإبطاء في وتيرة حياتها، ومنحها نهاية أكثر هدوءًا لعام 2025، مؤكدةً تقبّلها للتحدّي المقبل رغم قساوته.

 
 

آخر الأخبار

فنّ

إيفانجيلين ليلي

نجمة

كندية

هوليوود

مشاهير

فن

سقوط

صخرة

إصابة

تضرر دماغي

مستشفى.

نادر الأتات يطلق "تعي نسافر"... أغنية جديدة تحمل بصمته الخاصة (فيديو)
LBCI السابق

