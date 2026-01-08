الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبلة في العلن تحسم الجدل… كاتي بيري تؤكد جدّية علاقتها بجاستن ترودو بصورة رومانسية

فنّ
2026-01-08 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبلة في العلن تحسم الجدل… كاتي بيري تؤكد جدّية علاقتها بجاستن ترودو بصورة رومانسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قبلة في العلن تحسم الجدل… كاتي بيري تؤكد جدّية علاقتها بجاستن ترودو بصورة رومانسية

بدت النجمة العالمية كاتي بيري وكأنها تضع حدًا لكل الشائعات حول طبيعة علاقتها مع رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، بعدما نشرت صورة رومانسية جمعتهما خلال عطلة خاصة.

وفي أحدث منشور لها على إنستغرام، ظهرت بيري (41 عامًا) وهي تميل لتقبيل ترودو (54 عامًا) على خده، فيما كان يحتضنها ويبتسم للكاميرا، في أوضح تعبير علني عن العلاقة منذ انفصالها عن شريكها السابق أورلاندو بلوم، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.


وجاءت الصورة ضمن ألبوم حمل عنوان Holidaze، وثّقت فيه بيري تفاصيل عطلتها خلال الأسابيع الماضية، متضمّنًا لقطات لترودو وهو يسبح في المياه المفتوحة، إضافة إلى مشاهد هادئة للبحر ولحظات حميمة من أجواء العطلة.

وحرصت بيري أيضًا على مشاركة صور عائلية دافئة، حيث ظهرت برفقة بلوم وابنتهما ديزي دوف، في تأكيد على استمرار العلاقة الودية بين الثنائي السابق وتركيزهما المشترك على تربية طفلتهما. كما نشرت مشاهد من عشاء عائلي خاص وبطاقات بأسماء أفراد العائلة، إلى جانب لقطات من أمسية لمشاهدة عرض "كسارة البندق" وفيديو يوثق تزلجها على الجليد مع ابنتها.


ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من تداول شائعات حول علاقة بيري وترودو، والتي بدأت خلال الصيف الماضي عقب انفصالها الهادئ عن بلوم بعد علاقة استمرت نحو عقد من الزمن. وكان ترودو قد عزز تلك التكهنات سابقًا بإعادة نشر صورة جمعتهما خلال مناسبة احتفالية في اليابان.

وسجّل الثنائي أول ظهور علني رسمي لهما في أيلول الماضي، عندما شوهدا وهما يسيران يدًا بيد في باريس خلال أمسية رومانسية في العاصمة الفرنسية.

وبحسب مصادر مقرّبة، فإن العلاقة الجديدة شكّلت مفاجأة إيجابية للطرفين، إذ تعيش بيري مرحلة مزدحمة مهنيًا بسبب جولاتها الفنية، لكنها لا تزال تضع ابنتها في صدارة أولوياتها. في المقابل، يُقال إن ترودو يعيش حالة من الهدوء والراحة بعد انفصاله عن زوجته السابقة عام 2023، وسط تأكيد مقرّبين أنه بات "أكثر سعادة وانسجامًا".

فنّ

العلن

الجدل…

جدّية

علاقتها

بجاستن

ترودو

بصورة

رومانسية

LBCI التالي
"كلمات إباحية تصدم الجمهور"… هيلاري داف تكسر صورتها البريئة في أحدث أعمالها المرتقبة (فيديو)
دخل شهري خيالي… طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان يكشف الأرقام الصادمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-12-08

بعد انفصالها عن أورلاندو بلوم... كاتي بيري تثير الجدل بصورها مع رئيس وزراء كندا السابق (صور)

LBCI
فنّ
2025-10-14

كاتي بيري تتلقى عرض زواج على المسرح خلال حفلها... وما علاقة جاستن ترودو برفضها للعرض (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-11-20

الرئيس التنفيذي الذي أثار الجدل في "قبلة حفل كولدبلاي" يبيع منزله الزوجي بسعر خيالي!

LBCI
منوعات
2025-11-26

"العالم سينتهي هذا العام": نبوءة مرعبة تتوقّع اصطدام مذنّب بالأرض قبل نهاية 2025… وناسا تحسم الجدل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:04

"الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" تغادر هولندا… عرض نادر للتحفة في اليابان

LBCI
فنّ
13:40

ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)

LBCI
فنّ
10:23

"من أقرب الأغنيات إلى قلبي"... جوزيف عطية يطلق "ملكة على عرشها"

LBCI
فنّ
09:13

"لاحظت أن ابتسامتي أصبحت غير متناسقة ثم اكتشفت الحقيقة"... ممثلة أجنبية تكشف معاناتها مع سرطان الدماغ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-13

السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

برج الدلو 2026: سنة الانتفاضات والفرص القيمة... والابتعاد عن التوتر (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
2025-10-23

رجي يتمنى إنشاء "وسام حصرية السلاح"

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-15

باسيل من العاقورة: المحبة للناس تكون بالفعل و"١٧ تشرين" أوقفت الطرق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ترامب يبني إمبراطورية نفط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

حصر السلاح شمال الليطاني pending

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تشكّك بإعلان بيروت وتعتبر نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني غير مكتمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:10

تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
فنّ
13:40

ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
11:59

وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات

LBCI
خبر عاجل
09:57

وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز

LBCI
حال الطقس
02:11

منخفض جوي فجر الغد... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
02:34

عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...

LBCI
أخبار لبنان
05:30

نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية

LBCI
خبر عاجل
01:31

الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More