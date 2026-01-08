قبلة في العلن تحسم الجدل… كاتي بيري تؤكد جدّية علاقتها بجاستن ترودو بصورة رومانسية

وجاءت الصورة ضمن ألبوم حمل عنوان Holidaze، وثّقت فيه بيري تفاصيل عطلتها خلال الأسابيع الماضية، متضمّنًا لقطات لترودو وهو يسبح في المياه المفتوحة، إضافة إلى مشاهد هادئة للبحر ولحظات حميمة من أجواء العطلة.وحرصت بيري أيضًا على مشاركة صور عائلية دافئة، حيث ظهرت برفقة بلوم وابنتهما ديزي دوف، في تأكيد على استمرار العلاقة الودية بين الثنائي السابق وتركيزهما المشترك على تربية طفلتهما. كما نشرت مشاهد من عشاء عائلي خاص وبطاقات بأسماء أفراد العائلة، إلى جانب لقطات من أمسية لمشاهدة عرض "كسارة البندق" وفيديو يوثق تزلجها على الجليد مع ابنتها.

ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من تداول شائعات حول علاقة بيري وترودو، والتي بدأت خلال الصيف الماضي عقب انفصالها الهادئ عن بلوم بعد علاقة استمرت نحو عقد من الزمن. وكان ترودو قد عزز تلك التكهنات سابقًا بإعادة نشر صورة جمعتهما خلال مناسبة احتفالية في اليابان.وسجّل الثنائي أول ظهور علني رسمي لهما في أيلول الماضي، عندما شوهدا وهما يسيران يدًا بيد في باريس خلال أمسية رومانسية في العاصمة الفرنسية.وبحسب مصادر مقرّبة، فإن العلاقة الجديدة شكّلت مفاجأة إيجابية للطرفين، إذ تعيش بيري مرحلة مزدحمة مهنيًا بسبب جولاتها الفنية، لكنها لا تزال تضع ابنتها في صدارة أولوياتها. في المقابل، يُقال إن ترودو يعيش حالة من الهدوء والراحة بعد انفصاله عن زوجته السابقة عام 2023، وسط تأكيد مقرّبين أنه بات "أكثر سعادة وانسجامًا".