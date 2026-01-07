الأخبار
دخل شهري خيالي… طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان يكشف الأرقام الصادمة
كشفت تسوية الطلاق بين النجمة العالمية نيكول كيدمان وزوجها المغني كيث أوربان تفاصيل لافتة حول دخلهما الشهري، وذلك مع إنهاء زواج دام 19 عامًا بشكل رسمي.
وأظهرت وثائق قانونية قُدّمت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية أن كلاً من كيدمان وأوربان، البالغين من العمر 58 عامًا، يحققان دخلًا شهريًا يتجاوز 100 ألف دولار أميركي لكل منهما، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب المستندات، تم الانتهاء من إجراءات الطلاق بعد ثلاثة أشهر فقط من تقدّم كيدمان بطلب الانفصال في 30 أيلول، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر الزيجات استقرارًا في هوليوود.
واتفق الطرفان على التنازل الكامل عن أي مطالبات بالنفقة أو الدعم الزوجي، كما تعهّد كل منهما بتحمّل نفقاته القانونية الخاصة. وفي خطوة مفاجئة، لم يتم إقرار أي نفقة للأطفال، رغم أن لديهما ابنتين هما صنداي (17 عامًا) وفايث (15 عامًا).
ووفق اتفاق الحضانة، ستحصل كيدمان على الحضانة الأساسية للبنتين لمدة 306 أيام سنويًا، في حين سيقضي أوربان 59 يومًا معهما، وُصفت بأنها "كل عطلة نهاية أسبوعين".
كما نصّ الاتفاق على تقسيم الممتلكات المشتركة، بما في ذلك الاستثمارات والحسابات المصرفية والمفروشات والمركبات والمقتنيات الشخصية، بشكل خاص ومن دون اللجوء إلى القضاء، على أن يحتفظ كل طرف بما يخصه شخصيًا. ولم يتضح بعد ما إذا كان الزوجان قد وقّعا اتفاقًا مسبقًا قبل الزواج.
وكان من المقرر عقد جلسة استماع في ناشفيل هذا الأسبوع، إلا أن كيدمان لم تتمكن من الحضور بسبب عودتها من أستراليا حيث أمضت عطلة رأس السنة، في أول زيارة لها إلى وطنها منذ الانفصال.
ورُصدت النجمة وهي تغادر سيدني متوجهة إلى ناشفيل برفقة ابنتيها، في أول عطلة عائلية في أستراليا من دون أوربان، قبل عودتها إلى قصرها الواسع الذي اشترته مع زوجها السابق عام 2008.
وتشير الوثائق إلى أن تفاصيل الطلاق جرى التوافق عليها وديًا بين الطرفين ومحاميهما، من دون اللجوء إلى تحقيقات رسمية أو استجوابات حول الأصول والديون.
في المقابل، أفادت تقارير إعلامية بأن أوربان يعيش حالة نفسية صعبة بعد الطلاق، إذ عبّر عن شعوره بالندم والتساؤل عمّا إذا كان قد ارتكب "خطأً كبيرًا".
وبحسب مصادر، فإن التزاماته المالية، بما في ذلك تكاليف تعليم ابنتيه، إضافة إلى أتعاب المحامين، دفعته إلى قبول عروض فنية متعددة لتأمين دخله.
ونقلت مجلة Woman’s Day عن مصدر مقرّب قوله إن أوربان يشعر حاليًا بالعزلة والإرهاق، مضيفًا: "لقد خسر نيكول، التي لم تكن زوجته فقط، بل صديقته الأقرب وأكبر داعم له".
