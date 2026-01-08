ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)

كشفت عارضة الأزياء ريم السعيدي، زوجة الإعلامي وسام بريدي، عن مرورها بمرحلة إنسانية صعبة، بعدما نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أوضحت من خلالها أنها عاشت خلال الأسبوعين الأخيرين مأساة فقدان جنينها.

وأشارت السعيدي في كلمات مؤثرة إلى أنها اختارت الصمت في البداية، ولم تُعلن الخبر فور وقوعه، مفضّلة الاحتفاظ بالألم داخل دائرتها الضيقة، حيث اكتفت بإبلاغ عائلتها وأصدقائها المقرّبين فقط، قبل أن تقرر مشاركة تجربتها مع متابعيها.

ولاقى منشورها تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انهالت عليها رسائل الدعم والتعاطف من جمهورها وعدد من النجوم، الذين عبّروا عن تضامنهم معها وتمنّوا لها القوة لتجاوز هذه المحنة الصعبة.

ويأتي قرار ريم السعيدي بالكشف عن هذه التجربة المؤلمة في إطار تسليط الضوء على معاناة إنسانية تمرّ بها الكثير من النساء، مؤكدة من خلال مشاركتها أهمية الدعم النفسي والعاطفي في مثل هذه الظروف.