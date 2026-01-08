"الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" تغادر هولندا… عرض نادر للتحفة في اليابان

أعلن متحف ماورتشهاوس الهولندي، يوم الخميس، أن لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" للفنان يوهانس فيرمير ستُعرض هذا العام في اليابان، في خطوة نادرة تُعير فيها هذه التحفة الفنية خارج هولندا، رغم كونها من أشهر الأعمال الفنية عالميًا.

وأوضح المتحف أن اللوحة العائدة إلى القرن السابع عشر ستُعار إلى متحف ناكانوشيما للفنون في مدينة أوساكا خلال شهري آب وأيلول، وذلك تزامنًا مع إغلاق مقرّها الأصلي في لاهاي لإجراء أعمال تجديد.

وقال متحف ماورتشهاوس "تُعدّ الفتاة ذات القرط اللؤلؤي من أشهر اللوحات في العالم... لذلك لا تُعار إلى مؤسسات أخرى إلا في ظروف استثنائية جدا".

وتعود المرة الأخيرة التي أعيرت فيها اللوحة إلى سنة 2023 حين عرضها متحف ريكز في أمستردام.

وقد جابت "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" العالم بين عامي 2012 و2014 بالتزامن مع أعمال ترميم واسعة النطاق شهدها متحف ماورتشهاوس. وعاين اللوحة في تلك الفترة 2,2 مليون شخص، بحسب إدارة المتحف.

وقالت المديرة العامة لمتحف ماورتشهاوس مارتين غوسلينك في بيان "بالنسبة إلى متحف ماورتشهاوس، تُعدّ رحلة اللوحة إلى اليابان فرصة فريدة لعرضها على الجمهور الياباني، ربما للمرة الأخيرة".

ولُقّبت هذه اللوحة بـ"موناليزا الشمال" لما يحمله وجه شخصيتها من تعبير غامض يذكّر بلوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة، وقد حققت شهرة عالمية واسعة بعد أن شكلت مصدر إلهام لرواية حققت مبيعات كبيرة وتحوّلت في ما بعد إلى فيلم هوليوودي.

وكالة فرانس برس