ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الخميس، رفضه طلب العفو المقدم من مغني الراب الشهير بي ديدي الذي يقضي عقوبة بالسجن أربع سنوات وشهرين بتهمة الاعتداء الجنسي.



وفي تشرين الأول، حُكم على المغني ورجل الأعمال، واسمه الحقيقي شون كومز، بالسجن 50 شهرا بتهمة نقل أشخاص لأغراض الدعارة، وغُرّم بـ500 ألف دولار. واستأنف محاموه الحكم والإدانة التي صدرت في تموز بعد محاكمة استمرت شهرين.



وقال ترامب في مقابلة مع نيويورك تايمز الأربعاء "لقد طلب مني العفو عنه برسالة".



وسأل ترامب الصحافيين إذا كانوا يرغبون في الاطلاع على الرسالة، لكنه لم يُطلعهم عليها، وقال إنه لا ينوي تلبية طلب المغني من دون أن يُوضح سبب قراره، وفق الصحيفة.



وقد أسقطت هيئة محلفين في محكمة فيدرالية بنيويورك أخطر التهم الموجهة ضد النجم السابق، وهي الاتجار بالجنس والابتزاز، ما جنّبه عقوبة السجن مدى الحياة.