الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لم نتشاجر يومًا"… جورج كلوني يكشف سرّ زواجه الهادئ مع أمل كلوني منذ 11 عامًا
فنّ
2026-01-09 | 04:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"لم نتشاجر يومًا"… جورج كلوني يكشف سرّ زواجه الهادئ مع أمل كلوني منذ 11 عامًا
كشف النجم العالمي جورج كلوني عن السبب المفاجئ الذي جعله وزوجته أمل كلوني "لا يتشاجران أبدًا" طوال 11 عامًا من الزواج، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وخلال مقابلة مع صحيفة Los Angeles Times، استعاد كلوني، الذي تزوج أمل عام 2014، حديثه بصراحة عن العلاقات الزوجية، بعدما أعرب المحاور عن صعوبة تصديق فكرة زواج بلا خلافات.
وقال كلوني إن العمر كان العامل الفارق، موضحًا: "كم كان عمرك عندما تزوجت؟"، وعندما أجاب المحاور: "32 عامًا"، ردّ كلوني سريعًا: "هنا الفرق. أنا كنت في الـ52. هناك سبب يجعل أسعار التأمين بين سن 16 و25 مرتفعة جدًا… إنه الاندفاع".
وأضاف نجم فيلم Ocean's Eleven: "لم أكن أنوي الزواج مرة أخرى، لكنني وقعت في حبٍ جنوني بشخص غيّر كل ذلك. لدينا أطفال. لم أكن أرغب بإنجاب أطفال. كل شيء تغيّر عندما التقيت بهذه المرأة الاستثنائية".
وعند سؤاله عن كيفية استمرار زواج بلا صراعات، أوضح كلوني أن الأمر لا يتعلق بالكمال بل بالمنظور والنضج، قائلاً: "أنا اليوم في مكان مختلف تمامًا في حياتي. أشعر بأمان أكبر، ولم أعد متحمسًا للفوز في النقاشات. عندما تكون شابًا، تحاول أن تفوز في كل شيء".
وعندما لمح المحاور إلى أنه بات أكثر استعدادًا للتنازل، ضحك كلوني قائلاً: "أنا لا أتنازل… لكن محاولة ذكية! ستوقعني في مشكلة مع زوجتي".
وتحدث كلوني عن حادث خطير غيّر نظرته للأمور، مستذكرًا حادث دراجته النارية الذي كاد يودي بحياته: "كنت أسير بسرعة 75 ميلاً في الساعة، واصطدم رأسي بزجاج السيارة الأمامي ثم تطايرت في الهواء. يمكن مشاهدة الحادث على الإنترنت. لقد نجوت بأعجوبة، وكأنني استهلكت كل فرصي في تلك المرة".
وأوضح أنه بعد الحادث، وعندما قالت له أمل: "أعتقد أننا انتهينا من هذا"، في إشارة إلى ركوب الدراجات النارية، لم يعارضها، وقال ببساطة: "حسنًا، هذا عادل"، وأضاف: "لا يمر يوم لا أشتاق فيه إلى ذلك، لكنني أتفهم القرار".
وشبّه الأمر بتشجيعه زوجته سابقًا على الإقلاع عن التدخين، قائلاً: "ربما تفتقد السيجارة أحيانًا، لكنني سعيد جدًا لأنها توقفت".
كما أشار كلوني إلى أنه أصبح أكثر مراجعةً لذاته مع التقدّم في العمر، مؤكدًا أن والده لا يزال صوته الداخلي الذي يذكّره بالمسؤولية والمعايير الأخلاقية.
وكان كلوني قد كرر هذه التصريحات الشهر الماضي خلال ظهوره في بودكاست New Heights، عندما شكك المضيف ترافيس كيلسي في فكرة عدم حدوث أي شجار، ليردّ كلوني: "أنا لا أكذب! ولماذا ندخل في جدال أصلًا إذا لم يكن أحد سيربحه؟".
وختم النجم حديثه قائلاً: "التقيت امرأة مذهلة، جميلة وذكية، وتمثل كل القيم التي أؤمن بها. لا أصدق كم أنا محظوظ… فعمّاذا سنتشاجر؟".
فنّ
نتشاجر
يومًا"…
كلوني
زواجه
الهادئ
كلوني
عامًا
التالي
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
"الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" تغادر هولندا… عرض نادر للتحفة في اليابان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-10-24
جورج كلوني عن ابنه: نسخة مطابقة عني
فنّ
2025-10-24
جورج كلوني عن ابنه: نسخة مطابقة عني
0
أخبار دولية
2026-01-01
ترامب انتقد كلوني بعد حصوله على الجنسية الفرنسية
أخبار دولية
2026-01-01
ترامب انتقد كلوني بعد حصوله على الجنسية الفرنسية
0
فنّ
2025-12-30
من هوليوود إلى باريس… جورج كلوني وعائلته ينالون الجنسية الفرنسية
فنّ
2025-12-30
من هوليوود إلى باريس… جورج كلوني وعائلته ينالون الجنسية الفرنسية
0
أمن وقضاء
2025-10-24
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
أمن وقضاء
2025-10-24
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:55
بريتني سبيرز تُفجّر مفاجأة لجمهورها: عودة فنية مع ابنها قريبًا ولكن...
فنّ
08:55
بريتني سبيرز تُفجّر مفاجأة لجمهورها: عودة فنية مع ابنها قريبًا ولكن...
0
فنّ
04:35
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
فنّ
04:35
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
0
فنّ
2026-01-08
"الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" تغادر هولندا… عرض نادر للتحفة في اليابان
فنّ
2026-01-08
"الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" تغادر هولندا… عرض نادر للتحفة في اليابان
0
فنّ
2026-01-08
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
فنّ
2026-01-08
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:39
جنايات بيروت استجوبت شاكر والأسير و4 آخرين وأجلت المحاكمة إلى 6 شباط لاستكمال الاستماع والمرافعات
أمن وقضاء
09:39
جنايات بيروت استجوبت شاكر والأسير و4 آخرين وأجلت المحاكمة إلى 6 شباط لاستكمال الاستماع والمرافعات
0
أخبار دولية
2026-01-02
لاريجاني: التدخل الأميركي في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى نشر الفوضى في أنحاء المنطقة
أخبار دولية
2026-01-02
لاريجاني: التدخل الأميركي في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى نشر الفوضى في أنحاء المنطقة
0
آخر الأخبار
14:08
الخارجية السورية: الوزير الشيباني بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي فيدان آخر تطورات الأوضاع في حلب
آخر الأخبار
14:08
الخارجية السورية: الوزير الشيباني بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي فيدان آخر تطورات الأوضاع في حلب
0
أخبار لبنان
2026-01-08
سلام: أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش وأؤكّد الحاجة إلى دعمه لوجستيًا وماديًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها في أسرع وقت
أخبار لبنان
2026-01-08
سلام: أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش وأؤكّد الحاجة إلى دعمه لوجستيًا وماديًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها في أسرع وقت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
2
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
4
خبر عاجل
05:33
معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها
خبر عاجل
05:33
معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها
5
اسرار
23:50
أسرار الصحف 09-01-2026
اسرار
23:50
أسرار الصحف 09-01-2026
6
أخبار لبنان
02:40
جعجع: أنا على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين وأؤيد نظرية الرئيس عون
أخبار لبنان
02:40
جعجع: أنا على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين وأؤيد نظرية الرئيس عون
7
صحف اليوم
00:07
الجمهورية: الجيش يُسقط المهل...
صحف اليوم
00:07
الجمهورية: الجيش يُسقط المهل...
8
فنّ
04:35
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
فنّ
04:35
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More