"لم نتشاجر يومًا"… جورج كلوني يكشف سرّ زواجه الهادئ مع أمل كلوني منذ 11 عامًا

فنّ
2026-01-09 | 04:23
مشاهدات عالية
"لم نتشاجر يومًا"… جورج كلوني يكشف سرّ زواجه الهادئ مع أمل كلوني منذ 11 عامًا

كشف النجم العالمي جورج كلوني عن السبب المفاجئ الذي جعله وزوجته أمل كلوني "لا يتشاجران أبدًا" طوال 11 عامًا من الزواج، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وخلال مقابلة مع صحيفة Los Angeles Times، استعاد كلوني، الذي تزوج أمل عام 2014، حديثه بصراحة عن العلاقات الزوجية، بعدما أعرب المحاور عن صعوبة تصديق فكرة زواج بلا خلافات.

وقال كلوني إن العمر كان العامل الفارق، موضحًا: "كم كان عمرك عندما تزوجت؟"، وعندما أجاب المحاور: "32 عامًا"، ردّ كلوني سريعًا: "هنا الفرق. أنا كنت في الـ52. هناك سبب يجعل أسعار التأمين بين سن 16 و25 مرتفعة جدًا… إنه الاندفاع".

وأضاف نجم فيلم Ocean's Eleven: "لم أكن أنوي الزواج مرة أخرى، لكنني وقعت في حبٍ جنوني بشخص غيّر كل ذلك. لدينا أطفال. لم أكن أرغب بإنجاب أطفال. كل شيء تغيّر عندما التقيت بهذه المرأة الاستثنائية".

وعند سؤاله عن كيفية استمرار زواج بلا صراعات، أوضح كلوني أن الأمر لا يتعلق بالكمال بل بالمنظور والنضج، قائلاً: "أنا اليوم في مكان مختلف تمامًا في حياتي. أشعر بأمان أكبر، ولم أعد متحمسًا للفوز في النقاشات. عندما تكون شابًا، تحاول أن تفوز في كل شيء".

وعندما لمح المحاور إلى أنه بات أكثر استعدادًا للتنازل، ضحك كلوني قائلاً: "أنا لا أتنازل… لكن محاولة ذكية! ستوقعني في مشكلة مع زوجتي".

وتحدث كلوني عن حادث خطير غيّر نظرته للأمور، مستذكرًا حادث دراجته النارية الذي كاد يودي بحياته: "كنت أسير بسرعة 75 ميلاً في الساعة، واصطدم رأسي بزجاج السيارة الأمامي ثم تطايرت في الهواء. يمكن مشاهدة الحادث على الإنترنت. لقد نجوت بأعجوبة، وكأنني استهلكت كل فرصي في تلك المرة".

وأوضح أنه بعد الحادث، وعندما قالت له أمل: "أعتقد أننا انتهينا من هذا"، في إشارة إلى ركوب الدراجات النارية، لم يعارضها، وقال ببساطة: "حسنًا، هذا عادل"، وأضاف: "لا يمر يوم لا أشتاق فيه إلى ذلك، لكنني أتفهم القرار".

وشبّه الأمر بتشجيعه زوجته سابقًا على الإقلاع عن التدخين، قائلاً: "ربما تفتقد السيجارة أحيانًا، لكنني سعيد جدًا لأنها توقفت".

كما أشار كلوني إلى أنه أصبح أكثر مراجعةً لذاته مع التقدّم في العمر، مؤكدًا أن والده لا يزال صوته الداخلي الذي يذكّره بالمسؤولية والمعايير الأخلاقية.

وكان كلوني قد كرر هذه التصريحات الشهر الماضي خلال ظهوره في بودكاست New Heights، عندما شكك المضيف ترافيس كيلسي في فكرة عدم حدوث أي شجار، ليردّ كلوني: "أنا لا أكذب! ولماذا ندخل في جدال أصلًا إذا لم يكن أحد سيربحه؟".

وختم النجم حديثه قائلاً: "التقيت امرأة مذهلة، جميلة وذكية، وتمثل كل القيم التي أؤمن بها. لا أصدق كم أنا محظوظ… فعمّاذا سنتشاجر؟".

