فيلم "وان باتل أفتر أناذر" يفوز بالحصة الأكبر من جوائز غولدن غلوب
فنّ
2026-01-12 | 04:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
فيلم "وان باتل أفتر أناذر" يفوز بالحصة الأكبر من جوائز غولدن غلوب
حصد فيلم "وان باتل أفتر أناذر" الحصة الأكبر من جوائز "غولدن غلوب" التي وُزعت الأحد، إذ فاز بأربع منها ليؤكد بذلك مكانته كمرشح قوي لجوائز الأوسكار المرتقبة بعد شهرين.
وفاز الفيلم الذي يتناول المسارات المتطرّفة في الولايات المتحدة بجوائز أفضل فيلم كوميدي، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثلة مساعدة لتيانا تايلور، وأفضل مخرج لبول توماس أندرسون.
وقال أندرسون (55 عاما) "أنتم تحيطونني وهذا الفيلم بالكثير من المحبة والمودة. (...) أنا أحب ما أفعله، هذا من دواعي سروري".
يُشيد النقاد بالفيلم لقدرته على تجسيد الانقسامات المعاصرة في الولايات المتحدة، إذ يصوّر ملاحقة ثوار سابقين من أقصى اليسار من جانب رجل من أنصار عقيدة تفوق العرق الأبيض.
وقالت تايلور التي تجسد دور وريثة سياسية متحمسة لحركة "بلاك باور": "إلى أخواتي من ذوات البشرة السمراء والفتيات الصغيرات من ذوات البشرة السمراء اللواتي يشاهدننا الليلة، (...) نورنا لا يحتاج إلى إذن ليضيء".
وخسر نجم الفيلم ليوناردو دي كابريو جائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي لصالح تيموثي شالاميه، الذي تألق في دور لاعب بينغ بونغ طموح في فيلم "مارتي سوبريم".
وقال شالاميه (30 عاما) "أشكركم من أعماق قلبي، فأنا أتنافس مع أسماء كبيرة جدا. هذه الفئة شديدة التنافس".
"هامنت" يتفوّق على "سينرز"
كان فيلم "سينرز" يُعدّ المنافس الأبرز لـ"وان باتل أفتر أناذر" على جائزة أوسكار أفضل فيلم.
لكن هذه الدراما التاريخية للمخرج راين كوغلر التي تتناول الجراح العميقة للأميركيين السود في الجنوب الأميركي خلال مرحلة الفصل العنصري في ثلاثينات القرن العشرين، على خلفية حكايات مصاصي الدماء وإيقاعات موسيقى البلوز، لم تحقق فوزا كبيرا.
ونال الفيلم جائزتي غولدن غلوب لأفضل إيرادات وأفضل موسيقى تصويرية أصلية، لكنه لم يفز بجائزة أفضل فيلم درامي التي كانت من نصيب فيلم "هامنت".
ويركّز "هامنت" بأسلوب روائي على حزن أغنيس ووليام شكسبير بعد وفاة ابنهما. وفازت الإيرلندية جيسي باكلي التي تجسّد دور زوجة الكاتب المسرحي البريطاني بجائزة أفضل ممثلة.
وفي فئة الكوميديا، نالت الممثلة الأسترالية روز بيرن جائزة أفضل ممثلة عن أدائها المتميز لدور أمٍّ منهكة تعاني من مرض ابنتها وتحديات الحياة، في فيلم "إف آي هاد ليغز، آيد كيك يو".
نجاح عالمي لفيلم "ذي سيكرت إدجنت"
وكان الفيلم البرازيلي "ذي سيكرت إدجنت" من أبرز الأعمال الفائزة في الأمسية، إذ حصد جائزتين.
لم يقتصر الأمر على تفوقه على الفيلم الفرنسي المرشح للأوسكار "ايه سيمبل أكسيدنت" في فئة أفضل فيلم روائي دولي، بل حصد أيضا جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي للممثل واغنر مورا.
يجسد مورا في الفيلم دور أكاديمي سابق يطارده قتلة مأجورون في ظل النظام الديكتاتوري البرازيلي خلال سبعينات القرن الفائت، بينما يحاول إعادة التواصل مع ابنه.
وقال الممثل البرازيلي "إنه فيلم عن الذاكرة، أو بالأحرى فقدانها، وعن الصدمات المتوارثة عبر الأجيال. أعتقد أنّ الصدمات إذا كان يمكن أن تنتقل من جيل إلى جيل، فإن القيم يمكن أن تنتقل أيضا. لذا، هذا الفيلم موجه إلى من يظلون أوفياء لقيمهم في الأوقات العصيبة".
وكانت كلمته تحمل نبرة سياسية وتماشت مع الجو العام للأمسية، إذ وضع عدد كبير من المشاهير شارات عليها عبارة "كن طيبا"، تكريما للأميركية رينيه غود التي قتلتها شرطة الهجرة هذا الأسبوع في مينيابوليس.
وسخرت مقدّمة الأمسية نيكي غلاسر من وزارة العدل الأميركية، ومنحتها ما وصفتها بـ"جائزة غولدن غلوب لأفضل مونتاج" لنشرها الجزئي لملف إبستين الذي يشكل عبئا سياسيا على الرئيس دونالد ترامب.
وفاز ستيلان سكارسغارد بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "سانتيمانتل فاليو".
ونال فيلم "كاي بوب ديمون هانترز" الذي حقق نجاحا باهرا على منصة نتفليكس جائزتي غولدن غلوب لأفضل فيلم تحريكي وأفضل أغنية عن أغنيته الشهيرة "غولدن".
فنّ
"وان
أناذر"
بالحصة
الأكبر
جوائز
غولدن
فيلم "وان باتل أفتر أناذر" يتصدر السباق إلى جوائز غولدن غلوب
السابق
