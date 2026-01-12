لحظة محرجة بين تيموثي شالاميه وكايلي جينر في الغولدن غلوب... وجدل حول علاقتهما (فيديو)





ففي الأسبوع الماضي، وخلال صعوده إلى المسرح لتسلّم جائزة أفضل ممثل في Critics Choice Awards، لم يُخفِ شالاميه (30 عامًا) مشاعره تجاه جينر، قائلاً: "شكرًا لشريكتي منذ ثلاث سنوات… شكرًا لأساسك في حياتي، أحبك. لا أستطيع فعل هذا من دونك"، في لحظة بدت مؤثرة، حيث ظهرت جينر (28 عامًا) متأثرة إلى حدّ الدموع.



لكن بعد أسبوع فقط، بدا المشهد مختلفًا. فخلال حفل الغولدن غلوب، صعد شالاميه مجددًا إلى المسرح لتسلّم جائزة أفضل أداء تمثيلي عن دوره الرئيسي في فيلم Marty Supreme، إلا أنه أنهى كلمته بسرعة لافتة مكتفيًا بالقول: "إلى والديّ وشريكتي، أحبكم. شكرًا جزيلًا"، وفق ما نقل موقع



وزاد من علامات الاستفهام ظهور شالاميه منفردًا على السجادة الحمراء في فندق Beverly Hilton في لوس أنجلوس، من دون جينر، التي اكتفت بمشاركة صور إطلالتها الذهبية اللامعة عبر إنستغرام.



غير أن التوتر الحقيقي، بحسب تقارير، ظهر داخل القاعة بعيدًا عن عدسات البث المباشر. إذ أظهرت لقطات مقتطعة من داخل الحفل ما بدا وكأنه نقاش محتدم بين الثنائي أثناء جلوسهما إلى الطاولة، رغم محاولتهما إخفاء ذلك بابتسامات.



وكشفت خبيرة قراءة الشفاه نيكولا هيكلينغ لصحيفة Daily Mail تفاصيل الحوار المزعوم، مشيرة إلى أن شالاميه قال لجينر: "لا بد أنك تكرهينني"، لترد بابتسامة: "نعم"، قبل أن يسألها: "هل كنتِ قلقة؟". وبحسب هيكلينغ، أجابت جينر: "كان الأمر جريئًا جدًا"، ثم تلاشت ابتسامتها بينما قال لها شالاميه: "تبدين منزعجة". لترد عليه لاحقًا بحدّة: "ليس هنا… أنت مزعج". أثار النجم العالمي تيموثي شالاميه الجدل حول علاقته بحبيبته نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، بعد تناقض لافت بين كلماته العاطفية العلنية وسلوك بدا متوترًا خلف الكواليس خلال حفل Golden Globes.ففي الأسبوع الماضي، وخلال صعوده إلى المسرح لتسلّم جائزة أفضل ممثل في Critics Choice Awards، لم يُخفِ شالاميه (30 عامًا) مشاعره تجاه جينر، قائلاً: "شكرًا لشريكتي منذ ثلاث سنوات… شكرًا لأساسك في حياتي، أحبك. لا أستطيع فعل هذا من دونك"، في لحظة بدت مؤثرة، حيث ظهرت جينر (28 عامًا) متأثرة إلى حدّ الدموع.لكن بعد أسبوع فقط، بدا المشهد مختلفًا. فخلال حفل الغولدن غلوب، صعد شالاميه مجددًا إلى المسرح لتسلّم جائزة أفضل أداء تمثيلي عن دوره الرئيسي في فيلم Marty Supreme، إلا أنه أنهى كلمته بسرعة لافتة مكتفيًا بالقول: "إلى والديّ وشريكتي، أحبكم. شكرًا جزيلًا"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وزاد من علامات الاستفهام ظهور شالاميه منفردًا على السجادة الحمراء في فندق Beverly Hilton في لوس أنجلوس، من دون جينر، التي اكتفت بمشاركة صور إطلالتها الذهبية اللامعة عبر إنستغرام.غير أن التوتر الحقيقي، بحسب تقارير، ظهر داخل القاعة بعيدًا عن عدسات البث المباشر. إذ أظهرت لقطات مقتطعة من داخل الحفل ما بدا وكأنه نقاش محتدم بين الثنائي أثناء جلوسهما إلى الطاولة، رغم محاولتهما إخفاء ذلك بابتسامات.وكشفت خبيرة قراءة الشفاه نيكولا هيكلينغ لصحيفة Daily Mail تفاصيل الحوار المزعوم، مشيرة إلى أن شالاميه قال لجينر: "لا بد أنك تكرهينني"، لترد بابتسامة: "نعم"، قبل أن يسألها: "هل كنتِ قلقة؟". وبحسب هيكلينغ، أجابت جينر: "كان الأمر جريئًا جدًا"، ثم تلاشت ابتسامتها بينما قال لها شالاميه: "تبدين منزعجة". لترد عليه لاحقًا بحدّة: "ليس هنا… أنت مزعج".

وفي المقابل، كان الحفل بمثابة انتصار مهني جديد لشالاميه، إذ حصد جائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن Marty Supreme، وخصّ مخرجه جوش سافدي بكلمات شكر مطوّلة، قائلاً: "شكرًا لإيمانك بي، وشكرًا لرؤيتك وعالمك".



ويُعدّ ظهور شالاميه وجينر في الغولدن غلوب هذا العام الثالث لهما كثنائي في هذا الحدث. وتعود بداية علاقتهما إلى أوائل عام 2023، بعد رصدهما معًا خلال أسبوع الموضة في باريس، لتتوالى بعدها الإطلالات العلنية واللحظات الرومانسية، من حفلات بيونسيه إلى السجادات الحمراء.



إلا أن العلاقة لم تخلُ من المطبات، إذ عُرف عن شالاميه تحفظه الشديد في الحديث عنها علنًا، حيث قال في مقابلة مع Vogue أواخر عام 2025: "ليس لدي ما أقوله".



كما أفادت تقارير سابقة بوجود خلافات حول الزواج والأطفال، خاصة مع تصاعد نجومية شالاميه، قبل أن تنتشر أنباء عن انفصال الثنائي ثم عودتهما مجددًا.

ونقل مصدر مطّلع في وقت سابق: "هما يبردان ويشتعلان… العلاقة تمرّ بمراحل مدّ وجزر".



