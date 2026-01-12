الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لحظة محرجة بين تيموثي شالاميه وكايلي جينر في الغولدن غلوب... وجدل حول علاقتهما (فيديو)
فنّ
2026-01-12 | 10:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لحظة محرجة بين تيموثي شالاميه وكايلي جينر في الغولدن غلوب... وجدل حول علاقتهما (فيديو)
أثار النجم العالمي تيموثي شالاميه الجدل حول علاقته بحبيبته نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، بعد تناقض لافت بين كلماته العاطفية العلنية وسلوك بدا متوترًا خلف الكواليس خلال حفل Golden Globes.
ففي الأسبوع الماضي، وخلال صعوده إلى المسرح لتسلّم جائزة أفضل ممثل في Critics Choice Awards، لم يُخفِ شالاميه (30 عامًا) مشاعره تجاه جينر، قائلاً: "شكرًا لشريكتي منذ ثلاث سنوات… شكرًا لأساسك في حياتي، أحبك. لا أستطيع فعل هذا من دونك"، في لحظة بدت مؤثرة، حيث ظهرت جينر (28 عامًا) متأثرة إلى حدّ الدموع.
لكن بعد أسبوع فقط، بدا المشهد مختلفًا. فخلال حفل الغولدن غلوب، صعد شالاميه مجددًا إلى المسرح لتسلّم جائزة أفضل أداء تمثيلي عن دوره الرئيسي في فيلم Marty Supreme، إلا أنه أنهى كلمته بسرعة لافتة مكتفيًا بالقول: "إلى والديّ وشريكتي، أحبكم. شكرًا جزيلًا"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وزاد من علامات الاستفهام ظهور شالاميه منفردًا على السجادة الحمراء في فندق Beverly Hilton في لوس أنجلوس، من دون جينر، التي اكتفت بمشاركة صور إطلالتها الذهبية اللامعة عبر إنستغرام.
غير أن التوتر الحقيقي، بحسب تقارير، ظهر داخل القاعة بعيدًا عن عدسات البث المباشر. إذ أظهرت لقطات مقتطعة من داخل الحفل ما بدا وكأنه نقاش محتدم بين الثنائي أثناء جلوسهما إلى الطاولة، رغم محاولتهما إخفاء ذلك بابتسامات.
وكشفت خبيرة قراءة الشفاه نيكولا هيكلينغ لصحيفة Daily Mail تفاصيل الحوار المزعوم، مشيرة إلى أن شالاميه قال لجينر: "لا بد أنك تكرهينني"، لترد بابتسامة: "نعم"، قبل أن يسألها: "هل كنتِ قلقة؟". وبحسب هيكلينغ، أجابت جينر: "كان الأمر جريئًا جدًا"، ثم تلاشت ابتسامتها بينما قال لها شالاميه: "تبدين منزعجة". لترد عليه لاحقًا بحدّة: "ليس هنا… أنت مزعج".
وفي المقابل، كان الحفل بمثابة انتصار مهني جديد لشالاميه، إذ حصد جائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن Marty Supreme، وخصّ مخرجه جوش سافدي بكلمات شكر مطوّلة، قائلاً: "شكرًا لإيمانك بي، وشكرًا لرؤيتك وعالمك".
ويُعدّ ظهور شالاميه وجينر في الغولدن غلوب هذا العام الثالث لهما كثنائي في هذا الحدث. وتعود بداية علاقتهما إلى أوائل عام 2023، بعد رصدهما معًا خلال أسبوع الموضة في باريس، لتتوالى بعدها الإطلالات العلنية واللحظات الرومانسية، من حفلات بيونسيه إلى السجادات الحمراء.
إلا أن العلاقة لم تخلُ من المطبات، إذ عُرف عن شالاميه تحفظه الشديد في الحديث عنها علنًا، حيث قال في مقابلة مع Vogue أواخر عام 2025: "ليس لدي ما أقوله".
كما أفادت تقارير سابقة بوجود خلافات حول الزواج والأطفال، خاصة مع تصاعد نجومية شالاميه، قبل أن تنتشر أنباء عن انفصال الثنائي ثم عودتهما مجددًا.
ونقل مصدر مطّلع في وقت سابق: "هما يبردان ويشتعلان… العلاقة تمرّ بمراحل مدّ وجزر".
فنّ
محرجة
تيموثي
شالاميه
وكايلي
الغولدن
غلوب...
علاقتهما
(فيديو)
ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
08:56
لحظة محرجة موثّقة بالكاميرا… ردّة فعل إحدى الممثلات تشعل مواقع التواصل (فيديو)
فنّ
08:56
لحظة محرجة موثّقة بالكاميرا… ردّة فعل إحدى الممثلات تشعل مواقع التواصل (فيديو)
0
موضة وجمال
09:16
كارثة أزياء على السجادة الحمراء… إطلالات صادمة تُشعل الجدل في الغولدن غلوب 2026
موضة وجمال
09:16
كارثة أزياء على السجادة الحمراء… إطلالات صادمة تُشعل الجدل في الغولدن غلوب 2026
0
فنّ
08:39
حريق مفاجئ خلف كواليس الغولدن غلوب يشعل الجدل… وغضب بسبب جائزة أُعلنت أثناء الإعلانات
فنّ
08:39
حريق مفاجئ خلف كواليس الغولدن غلوب يشعل الجدل… وغضب بسبب جائزة أُعلنت أثناء الإعلانات
0
فنّ
2026-01-05
بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل... تيموثي شالاميه لكايلي جينر أمام الجمهور: أحبك ولم أكن لأصل إلى هنا من دونك
فنّ
2026-01-05
بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل... تيموثي شالاميه لكايلي جينر أمام الجمهور: أحبك ولم أكن لأصل إلى هنا من دونك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
10:01
ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)
موضة وجمال
10:01
ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)
0
موضة وجمال
09:16
كارثة أزياء على السجادة الحمراء… إطلالات صادمة تُشعل الجدل في الغولدن غلوب 2026
موضة وجمال
09:16
كارثة أزياء على السجادة الحمراء… إطلالات صادمة تُشعل الجدل في الغولدن غلوب 2026
0
فنّ
08:56
لحظة محرجة موثّقة بالكاميرا… ردّة فعل إحدى الممثلات تشعل مواقع التواصل (فيديو)
فنّ
08:56
لحظة محرجة موثّقة بالكاميرا… ردّة فعل إحدى الممثلات تشعل مواقع التواصل (فيديو)
0
فنّ
08:39
حريق مفاجئ خلف كواليس الغولدن غلوب يشعل الجدل… وغضب بسبب جائزة أُعلنت أثناء الإعلانات
فنّ
08:39
حريق مفاجئ خلف كواليس الغولدن غلوب يشعل الجدل… وغضب بسبب جائزة أُعلنت أثناء الإعلانات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
10:01
ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)
موضة وجمال
10:01
ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)
0
آخر الأخبار
2025-10-17
رئاسة الجمهورية: موقف الرئيس عون من التفاوض واضح وما يُنشر من تفسيرات لا يعكس الواقع
آخر الأخبار
2025-10-17
رئاسة الجمهورية: موقف الرئيس عون من التفاوض واضح وما يُنشر من تفسيرات لا يعكس الواقع
0
أمن وقضاء
2026-01-11
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
أمن وقضاء
2026-01-11
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
0
فنّ
08:39
حريق مفاجئ خلف كواليس الغولدن غلوب يشعل الجدل… وغضب بسبب جائزة أُعلنت أثناء الإعلانات
فنّ
08:39
حريق مفاجئ خلف كواليس الغولدن غلوب يشعل الجدل… وغضب بسبب جائزة أُعلنت أثناء الإعلانات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:27
استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
2
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
3
أخبار لبنان
12:02
شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
12:02
شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه
4
أخبار لبنان
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
أخبار لبنان
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
5
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
6
خبر عاجل
05:52
الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص
خبر عاجل
05:52
الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص
7
خبر عاجل
11:23
ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك
خبر عاجل
11:23
ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك
8
خبر عاجل
09:25
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل
خبر عاجل
09:25
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More