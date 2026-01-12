ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)

وظهرت مايلي بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانًا أسود مرصعًا بالترتر بقصّة جريئة مكشوفة عند الصدر، مع نظارات داكنة، ما منحها حضورًا قويًا أمام عدسات المصورين. وتميّز الفستان بأكمام مزخرفة بارزة، ونسّقته مع عقد فضي لامع أضفى لمسة فاخرة على إطلالتها.واعتمدت سايرس تسريحة شعر منسدلة بتموّجات ناعمة، إلى جانب مكياج برونزي أنيق عكس أسلوبها الجريء والمعتاد.