ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)

2026-01-12 | 10:01
خطفَت النجمة العالمية مايلي سايرس الأنظار خلال ظهور نادر لها على السجادة الحمراء في الدورة الـ83 من Golden Globes، التي أُقيمت مساء الأحد في لوس أنجلوس، وف قما نقل موقع دايلي ميل.

وكانت النجمة الحائزة على جائزة "غرامي"، والبالغة من العمر 33 عامًا، مرشحة لجائزة أفضل أغنية أصلية عن أغنية Dream as One من الموسيقى التصويرية لفيلم Avatar: Fire and Ash.


وظهرت مايلي بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانًا أسود مرصعًا بالترتر بقصّة جريئة مكشوفة عند الصدر، مع نظارات داكنة، ما منحها حضورًا قويًا أمام عدسات المصورين. وتميّز الفستان بأكمام مزخرفة بارزة، ونسّقته مع عقد فضي لامع أضفى لمسة فاخرة على إطلالتها.

واعتمدت سايرس تسريحة شعر منسدلة بتموّجات ناعمة، إلى جانب مكياج برونزي أنيق عكس أسلوبها الجريء والمعتاد.


ورغم خطفها الأضواء على السجادة الحمراء، لم تنجح مايلي في حصد الجائزة، إذ ذهبت جائزة أفضل أغنية أصلية إلى أغنية Golden من فيلم KPop Demon Hunters.

