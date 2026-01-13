ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!

أثار النجم العالمي ويل سميث تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح لافت أدلى به خلال مشاركته في قمة المليار متابع المقامة في دبي.

وخلال حديث جانبي مع المؤثرة صبا شمعة، فاجأ سميث الجمهور بكشفه عن إعجابه الكبير بالمطبخ العربي، مؤكدًا أن المنسف الأردني أصبح طبقه العربي المفضل.

وأوضح أنه يخوض هذه التجربة للمرة الأولى، لا سيما أنه لم يكن قد تذوّق لحم الخروف سابقًا، إلا أن النكهة والتجربة تركتا لديه انطباعًا مميزًا.

وفي سياق آخر، تحدّث سميث عن عاداته الغذائية، مشيرًا إلى أن السوشي يُعد خياره المفضل عمومًا، لافتًا إلى أنه لو اضطر للاعتماد على وجبة واحدة لفترة طويلة، فسيختار السوشي لما يتمتع به من تنوّع وخفّة.

ويواصل النجم العالمي حضوره اللافت في دبي، حيث تصدّر خلال الساعات الماضية عدداً من المقاطع المصوّرة التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما على تيك توك، ما عزّز من تفاعل الجمهور مع مشاركته في القمة.