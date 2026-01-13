لبلبة نجمة حلقة "المسار"… تحية خاصة للسيدة فيروز وسيدة حاريصا في صدارة زياراتها

حلّت النجمة المصرية لبلبة ضيفةً على حلقة جديدة من برنامج المسار عبر شاشة الـLBCI، من تقديم الإعلامي رودولف هلال، في لقاء اتسم بالإنسانية واستعاد محطات بارزة من مسيرتها الفنية الطويلة.

واستهلّت لبلبة الحلقة بتوجيه تحية مؤثرة إلى السيدة فيروز، معزيةً إياها بوفاة نجلها هلي، وذلك بعد أشهر قليلة على رحيل ابنها الفنان زياد الرحباني، متمنية لها الخير والسلام، ومعتبرة أن الله سيكافئها في نهاية المطاف على مسيرة حياة مليئة بالتعب والعطاء.

وخلال الحديث، عبّرت لبلبة عن حبها الكبير للبنان، مؤكدة أن أول محطة تقصدها فور وصولها إلى البلاد هي مزار سيدة حريصا، حيث تجد السكينة والراحة النفسية، قبل أن تستكمل زياراتها إلى أماكن أخرى.

كما تطرّقت الحلقة إلى مسيرتها الفنية الغنية، حيث كشفت لبلبة أنها شاركت في 100 فيلم سينمائي، سبعة منها خلال مرحلة الطفولة، في مسيرة حافلة تركت خلالها بصمة خاصة في السينما العربية.

حلقة جمعت بين الوجدان والذاكرة الفنية، وقدّمت لبلبة بصورة صادقة وإنسانية، بعيدًا عن الأضواء التقليدية.