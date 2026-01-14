الأخبار
نجم عالمي يُعتقل بعد شجار مع سائق "أوبر" في لوس أنجلوس… واتهام خطير يلاحقه
فنّ
2026-01-14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نجم عالمي يُعتقل بعد شجار مع سائق "أوبر" في لوس أنجلوس… واتهام خطير يلاحقه
أعلنت شرطة لوس أنجلوس توقيف ممثل عالمي معروف، بعد تورطه في حادثة اعتداء مزعومة على سائق تابع لإحدى خدمات النقل عبر التطبيقات، وفق ما أكدت تقارير صحافية.
وبحسب بيان الشرطة، فقد تلقّت السلطات بلاغًا عبر اللاسلكي حول "اعتداء يتعلق بسائق نقل عبر التطبيقات"، وذلك بعد منتصف الليل بقليل يوم الاثنين.
وأفادت الشرطة أن ساذرلاند، البالغ من العمر 59 عامًا، صعد إلى السيارة قرب تقاطع شارع صنست بوليفارد وشارع فيرفاكس أفينيو، قبل أن يدخل في مشادة مع السائق ويقوم بالاعتداء عليه، إضافة إلى تهديده، بحسب ما ورد في الإفادة الرسمية.
وتم توقيف الممثل لاحقًا للاشتباه بارتكاب تهديدات جنائية، وهي تهمة تُصنّف كجناية وتشمل الحالات التي يهدد فيها الشخص بالقتل أو بإلحاق أذى جسدي خطير بهدف بث الخوف لدى الطرف الآخر، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبعد اعتقاله، جرى تسجيله رسميًا لدى قسم هوليوود في شرطة لوس أنجلوس عند الساعة 4:23 فجرًا، فيما أكدت الشرطة أن السائق لم يُصب بجروح تستدعي تلقي العلاج في مكان الحادث.
وأظهرت سجلات شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أن ساذرلاند أُطلق لاحقًا صباح الاثنين بكفالة مالية بلغت 50 ألف دولار.
وأشارت الشرطة إلى أن محققي قسم هوليوود يواصلون التحقيق في الواقعة، على أن تُعقد أول جلسة للمحكمة في هذه القضية بتاريخ 2 شباط.
ويُذكر أن كيفر ساذرلاند سبق أن واجه مشكلات قانونية في الماضي، بينها قضية قيادة تحت تأثير الكحول عام 2007، بعد فشله في اختبار ميداني للاتزان، قبل أن يقرّ حينها بعدم الاعتراض على التهمة.
فنّ
عالمي
يُعتقل
"أوبر"
أنجلوس…
واتهام
يلاحقه
التالي
"صوت شيرين وملامحها أيضًا!"... هنا الفقي تُشعل مواقع التواصل بأغنية أمها "على بالي" والجمهور: نسخة عنها (فيديو)
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
السابق
Learn More