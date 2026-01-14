نجم عالمي يُعتقل بعد شجار مع سائق "أوبر" في لوس أنجلوس… واتهام خطير يلاحقه

وبعد اعتقاله، جرى تسجيله رسميًا لدى قسم هوليوود في شرطة لوس أنجلوس عند الساعة 4:23 فجرًا، فيما أكدت الشرطة أن السائق لم يُصب بجروح تستدعي تلقي العلاج في مكان الحادث.وأظهرت سجلات شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أن ساذرلاند أُطلق لاحقًا صباح الاثنين بكفالة مالية بلغت 50 ألف دولار.وأشارت الشرطة إلى أن محققي قسم هوليوود يواصلون التحقيق في الواقعة، على أن تُعقد أول جلسة للمحكمة في هذه القضية بتاريخ 2 شباط.ويُذكر أن كيفر ساذرلاند سبق أن واجه مشكلات قانونية في الماضي، بينها قضية قيادة تحت تأثير الكحول عام 2007، بعد فشله في اختبار ميداني للاتزان، قبل أن يقرّ حينها بعدم الاعتراض على التهمة.