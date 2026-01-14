الأخبار
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
فنّ
2026-01-14 | 05:00
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
طمأنت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب الجمهور على صحة والدتها، عقب انتشار أخبار تتعلق بتكريمها الأخير وحالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير وتستعد لمفاجأة قريبة.
وجاء تعليق ابنة شيرين بعد إعلان فوز والدتها بـجائزة أفريما العالمية (AFRIMA) كـأفضل فنانة في شمال إفريقيا عن ألبومها الأخير "بتمنى أنساك"، والذي حقق تفاعلاً واسعًا ونسب استماع مرتفعة عبر مختلف المنصات، إلى جانب تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد نشر موقع "
القاهرة 24
" خبر حصول شيرين على الجائزة، علّقت ابنتها قائلة: "ماما بصحة جيدة وتحضر لمفاجأة قريبًا"، في رسالة اعتبرها المتابعون ردًا واضحًا يضع حدًا للشائعات التي لاحقت شيرين خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه الجائزة في توقيت حساس بالنسبة لشيرين عبد الوهاب، خاصة بعد تداول أخبار عن تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى منزل فنانة شهيرة، ما زاد من قلق جمهورها ومحبيها في الأيام الأخيرة.
فنّ
شيرين
الوهاب
والدتها
وتلمّح
مفاجأة
قريبة
التالي
نجم عالمي يُعتقل بعد شجار مع سائق "أوبر" في لوس أنجلوس… واتهام خطير يلاحقه
لبلبة نجمة حلقة "المسار"… تحية خاصة للسيدة فيروز وسيدة حاريصا في صدارة زياراتها
السابق
